4 คุณประโยชน์ของ น้ำแตงโม ช่วยสุขภาพดีช่วงหน้าร้อน

ชวนดื่ม น้ำแตงโม ช่วยสุขภาพดี

อากาศร้อนแบบนี้ เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเครื่องดื่มเย็นๆกันแน่ๆ และที่ขาดไม่ได้เลยคือ น้ำแตงโม เพราะมีความหวานสดชื่นโดยธรรมชาติ ไม่ต้องปรุงแต่งรส แค่ปั่นกินเย็นๆ ก็อร่อยชื่นใจ วันนี้ผู้เขียนเลยรวบรวมคุณประโยชน์ของน้ำแตงโมมาฝากค่ะ

เพิ่มการดูดซึมสารอาหาร

น้ำผลไม้สดๆ นั้นทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมในการนำพาวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ รวมไปถึงสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย วึ่งวิตามินบี วิตามินเอ เบต้าแคโรทีม โพแทสเซียม ในแตงโม จะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายยิ่งขึ้นในรูปแบบของของเหลว

นอกจากนี้ ในแตงโมยังมีสารแอนติออกซิแดนท์อย่างไลโคปีน ที่ช่วยต้านโรคมะเร็งได้ด้วย

ตัวช่วยดูแลตับ

จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ลงใน Food and Chemical Toxicology ฉบับเดือนกันยายน 2011 ระบุว่า น้ำแตงโม มีประสิทธิภาพในการดูแลตับ

น้ำแตงโมมีสารบางอย่างที่จะช่วยยับยั้งความเสียหายของตับจากสารคาร์บอนเตตราคลอไรด์จากโรงงานอุตสาหกรรมได้

บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

ในการศึกษาอื่นๆ ยกตัวอย่างที่ตีพิมพ์ลงใน Journal of Agricultural and Food Chemistry ฉบับเดือนสิงหาคม 2013 ระบุว่า แตงโมอาจช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อ และช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจในนักกีฬาได้ พบว่า แอล-ซิทรูลีน และกรดอะมิโนในแตงโม มีผลช่วยลดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ

รักษานิ่วในไต เบาหวาน และความดันโลหิตสูง

The International Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences ฉบับปี 2013 ได้เผยแพร่การศึกษาจาก Delta State University ประเทศไนจีเรีย ที่นักวิจัยพบว่า แตงโมมีการใช้ในการแพทย์แผนโบราณเป็นวงกว้าง

แตงโมนั้นมีสารประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่าง และหมอพื้นบ้านใช้แตงโมในการรักษานิ่วในไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง พิษสุราเรื้อรัง และอื่นๆ

เนื่องจากแตงโมได้รับความนิยมในวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานวิจัยต่างๆ จึงทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในวิธีใช้แตงโมรักษาโรคของแพทย์แผนโบราณ

เป็นยังไงกันบ้าง กับคุณประโยชน์หลากหลายจากแตงโม ร้อนนี้มาดับร้อนด้วยน้ำแตงโมปั่นเย็นๆ ชื่นใจกันดีกว่าค่ะ

