บันจี้ กระโดด กระเด้ง ไปกับสายสะลิง เพื่อเบิร์น พร้อมเฟิร์มหุ่นสวย

บันจี้ เอ๊ะ! คืออะไร ใช้สายรัดกับข้อเท้าแล้วโดดลงจะสะพานไหม บอกเลยว่า ไม่ใช่ เพราะบันจี้ ที่เราจะพาคุณไปรู้จักกันในวันนี้ เป็นการออกกำลังกาย ซึ่งใช้สายสะลิงรัดไว้กับตัว จากนั้น ก็แค่โดดเด้ง หมุนตัวไปตามจังหวะให้เหนื่อยหอบ

ใครบ้างไม่ชอบเต้นรํา มีจังหวะดนตรีให้โยกย้ายส่ายสะโพกตาม สนุกดี! แล้วมาลองคิดดูว่า จะสนุกขนาดไหน ถ้าได้ลอยตัวกลางอากาศไปพร้อมกับเพลงมันๆ

วันนี้ เราขอพาคุณมารู้จักกับ Stories to Tales Theatre หรือโรงเรียนสอนเต้นรํา ซึ่งมีคลาสสุดท้าทายอย่างบันจี้ (Bungee) ที่จะทําให้เราได้กล้ามเนื้อสวยๆ พร้อมสานฝันวัยเด็ก ด้วยการกระโดดโลดเต้นกลางอากาศ!

บันจี้คือ การนําศิลปะการแสดงกายกรรมมาผสมผสานกับท่าเต้นและท่าออกกําลังกาย โดยยึดผู้เล่นไว้กับสายสะลิง ซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากอังกฤษและ Stories to Tales Theatre แห่งประเทศไทย ยังเป็นโรงเรียนสอนเต้นแห่งแรกในทวีปเอเชียที่มีการดึงเอาบันจี้เข้ามาเปิดเป็นคลาสอีกด้วย แหม…ได้ลองคลาสใหม่แกะกล่องขนาดนี้ จะช้าอยู่ไย…ตามไปมันกันค่ะ!

ในส่วนของอุปกรณ์ที่ต้องสวมใส่ มองดูคล้ายเข็มขัดล็อกตัวขณะปีนหน้าผา โดยสายสะลิงด้านหลังจะมีความยืดหยุ่น ซึ่งผู้เล่นจะต้องเกร็งทุกส่วนของร่างกายเพื่อต้านแรงดึงของสายสะลิง บอกเลยค่ะว่า การกระโดดโหยงๆ ชวนให้หวิวใจดีใช่เล่น 15 นาทีแรก เป็นการอบอุ่นร่างกาย หลังจากนั้น จังหวะดนตรีจะค่อยๆ เร่งขึ้นเรื่อยๆ ทําให้เราต้อง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง แล้วกระโดด ขยับแขน ขยับขา กรีดร้องตามจังหวะ เหนื่อยมากค่ะ พูดเลย

และเนื่องจากมีสายสะลิงคอยรั้งร่างกายไว้ ไม่ว่าจะเหวี่ยงตัวแรงแค่ไหน สายสะลิงก็จะดึงเรากลับสู่จุดเดิม ดังนั้นไม่มีทางบาดเจ็บแน่นอน ที่สําคัญ ยิ่งเหวี่ยงตัวแรง แรงดึงก็ยิ่งมาก ร่างกายยิ่งต้องเกร็งมากขึ้นไปอีก ได้ทั้งคาร์ดิโอ ได้ทั้งเวตเทรนนิ่งจริงๆ

การได้เหยียดขาหรือห้อยหัวจากฝาผนังเข้ากับจังหวะเพลง ยิ่งทําให้การออกกําลังกาย 60 นาทีนี้ หมดไวเหลือเกิน ใครอยากออกกําลังสนุกๆ เผาผลาญดี แถมยังสร้างกล้ามเนื้อได้ในเวลาเดียวกัน อย่าลืมแวะไปที่ Stories to Tales Theatre ตึก Metropolis ถนนสุขุมวิท 39 แล้วหัวใจของคุณจะกลับมากระชุ่มกระชวยเหมือนเป็นเด็กอีกครั้ง

