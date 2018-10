ฝึกไทชิ บรรเทาปวด ลดเมื่อย ตามร่างกาย ไม่ต้องรอปวด ก็ฝึกได้

ฝึกไทชิ ไม่ควรเป็นเรื่องของผู้สูงอายุอีกต่อไป เมื่อการบริหารร่างกายรูปแบบนี้สามารถป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมของคนทํางานรุ่นใหม่ได้ ดอกเตอร์จอช แอกซ์ แพทย์ธรรมชาติบําบัดและแพทย์ไคโรแพรคติก ยืนยัน

ดอกเตอร์จอช แอกซ์ อธิบายว่า ไทชิเป็นหนึ่งในศาสตร์การเคลื่อนไหวร่างกายและฝึกหายใจตามแบบจีนโบราณ ซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบันและผ่านการปรับปรุงท่าให้ฝึกได้ง่ายขึ้น ข้อมูลจากงานวิจัยของวิทยาลัยการแพทย์ฮาร์วาร์ดระบุว่า การฝึกไทชิเป็นประจําต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทําให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นและเกิดความสมดุลมากขึ้น จึงช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยบริเวณคอ บ่า ไหล่ หลัง ซึ่งพบบ่อยในกลุ่มผู้ป่วยโรคออฟฟิศซินโดรมได้

วันนี้ เราคัดสรรท่าไทชิมาให้คนรักสุขภาพได้ฝึกทั้งหมด 5 ท่า แนะนําว่า ควรฝึกตามโปรแกรมนี้หลังตื่นนอน และก่อนฝึกทุกครั้งต้องมีการอบอุ่นร่างกายเช่นเดียวกับการออกกําลังกายทั่วไปอย่างน้อย 10 นาที และยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจบโปรแกรมการฝึกอีก 10 นาที

ยืนตรง แยกฝ่าเท้าออกจากกันให้กว้างเท่าช่วงไหล่ หายใจเข้า เหยียดแขนไปด้านหน้าสูงระดับไหล่ กางแขนออกให้กว้างเท่าช่วงไหล่ จากนั้นหายใจออก ย่อตัว งอศอกเล็กน้อย และลดแขนลงต่ํากว่าสะโพกผ่อนคลายคอ บ่า ไหล่ และแขน ทําซ้ํา 5 ครั้ง

ยืนในท่าเตรียม หายใจเข้า เหยียดแขนไปด้านหน้าสูงระดับไหล่ และกางแขนออกให้กว้างเท่าช่วงไหล่ กางแขนทั้งสองข้างออกโดยเหยียดเป็นเส้นตรงขนานช่วงไหล่ จากนั้นหายใจออก พับแขนมาด้านหน้า งอศอกเล็กน้อย ย่อตัวลง และทิ้งน้ําหนักบนฝ่าเท้า กลับสู่ท่าเตรียม ทําซ้ํา 5 ครั้ง

ยืนในท่าเตรียม หายใจเข้า หันหน้าไปทางขวา ยืดแขนซ้ายแล้วพับศอกชูไว้ ให้ฝ่ามือซ้ายอยู่เหนือศีรษะ เหยียดแขนขวา มองตามมือขวา จากนั้นหายใจออก เอียงตัวทิ้งน้ําหนักไว้บนฝ่าเท้าขวา ฝ่าเท้าซ้ายแตะพื้นไว้ไม่ลอย หันหน้าไปทางซ้าย ยืดแขนขวาแล้วพับศอกชูไว้ ให้ฝ่ามือขวาอยู่เหนือศีรษะ เหยียดแขนซ้าย มองตามปลายมือซ้าย ทําซ้ํา 5 ครั้ง

ยืนในท่าเตรียม หายใจเข้า วาดแขนทั้งสองข้างลงมาไขว้กันที่ด้านหน้าระดับสะโพก วาดแขนกลับไปไขว้กันเหนือศีรษะ จากนั้นหายใจออก วาดแขนทั้งสองข้างลงมาไขว้กัน ทําซ้ํา5 ครั้ง

ยืนในท่าเตรียม หายใจเข้า ใช้ปลายเท้าซ้ายเป็นหลัก แตะปลายเท้าขวาลงบนพื้นโดยเปิดส้นเท้า ยืดตัวขึ้น ใช้มือซ้ายเท้าเอวไว้ ขณะที่วาดแขนขวาไปทางซ้ายให้ปลายนิ้วมืออยู่สูงระดับศีรษะ หันหน้าไปทางซ้ายตามมือที่วาดขึ้นไป หายใจออก ยืดตัวขึ้น ใช้มือขวาเท้าเอวไว้ ขณะที่วาดแขนซ้ายไปทางขวาให้ปลายนิ้วมืออยู่สูงระดับศีรษะ หันหน้าไปทางขวาตามมือที่วาดขึ้นไป ทําซ้ํา 5 ครั้ง หากต้องการให้ร่างกายเกิดการผ่อนคลายสูงสุด ขณะฝึกควรสูดลมหายใจเข้า-ผ่อนลมหายใจออกให้ยาวขึ้น จะช่วยให้ออกกําลังกายได้นานขึ้นและรู้สึกเหนื่อยน้อยลง

