กระโดดเชือก แค่โดดให้ถูกวิธี ก็ช่วยให้หัวใจแข็งแรงได้

กระโดดเชือก เป็นอีกหนึ่งการออกกำลังกาย ที่มีประโยชน์เกือบทุกส่วนของร่างกาย แต่หลายคนไม่กล้าโดด เพราะกลัวเข่าเสื่อม หรือแรงกระแทกจะให้บาดเจ็บได้ เรามีวิธีในการกระโดดที่ถูกต้องมาบอกต่อค่ะ

ไม่มีเวลา ไม่อยากไปยิม งั้นมากระโดดเชือกกันค่ะ เพราะงานวิจัยจากทั่วโลกต่างระบุว่า การกระโดดเชือกช่วยเสริมความแข็งแรงของระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําให้คุณภาพของเลือดดีขึ้น เช่น เลือดไม่หนืด มีความเข้มข้นพอเหมาะ ส่งผลให้เลือดมีคุณภาพมากขึ้น สุขภาพโดยรวมโดยเฉพาะระบบหัวใจจึงดีตามไปด้วย ทั้งนี้ การกระโดดเชือกยังเป็นการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอ จึงช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีมากๆ

พล.อ. นพ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ ประธานโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงข้อดีของการกระโดดเชือกเพิ่มเติมว่า “การกระโดดเชือกจัดเป็นกีฬาประเภทแอโรบิก หมายถึง การออกกําลังกายที่ไม่รุนแรงและใช้กล้ามเนื้อ เช่น ขา แขน อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทําให้หัวใจเต้นช้าลง สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ครั้งละปริมาณมาก ทําให้ปอดขยายใหญ่และกักเก็บออกซิเจนได้มากขึ้น”

การกระโดดเชือกติดต่อกัน 15 นาทีเทียบเท่าการวิ่งจ๊อกกิ้งนาน 30 นาที แถมเกิดแรงกระแทกน้อยกว่าการวิ่งอีกด้วย ที่สําคัญคือ ช่วยเผาผลาญไขมันและกระชับต้นขาได้เป็นอย่างดี เทรนเนอร์ของเหล่าดาราฮอลลีวู้ดก็แนะนําให้ดาราสาวกระโดดเชือกทุกเช้า-เย็น เพื่อเผาผลาญไขมันและกระชับสัดส่วน

ใช้ปลายเท้ากระโดดต่ําๆ สูงจากพื้นไม่เกิน 1-2 นิ้ว และงอเข่าเล็กน้อยเพื่อลดแรงกระแทก

