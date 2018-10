ปั่นจักรยาน ลดไขมัน กระชับต้นขา สะโพก และหน้าท้อง

ปั่นจักรยาน กันเถอะ เพราะในการปั่นนั้นให้มากกว่าความสนุก โดยการขี่จักรยานจะช่วยลดไขมันสะสม กระชับต้นขา สะโพก และหน้าท้อง ช่วยเผาผลาญพลังงานได้ถึงชั่วโมงละ 350–700 แคลอรี อีกด้วย

สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย (Thai Cycling for Health Association) ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสมาคมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 เพื่อช่วยเป็นแรงหนึ่งในการผลักดันให้สังคมไทยและประชาชนทุกคนเห็นคุณค่า รวมถึงประโยชน์ของการขี่จักรยานในด้านต่างๆ สําหรับผลดีต่อสุขภาพนั้น การขี่จักรยานจะช่วยลดไขมันสะสม กระชับต้นขา สะโพก และหน้าท้อง ช่วยเผาผลาญพลังงานได้ถึงชั่วโมงละ 350–700 แคลอรี

ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ความเร็วในการปั่น และพื้นผิวถนน ทั้งยังสามารถป้องกันโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงได้ เพิ่มประสิทธิภาพระบบไหลเวียนโลหิต ผ่อนคลายความตึงเครียด กระตุ้นให้ร่างกายหลั่งโกร๊ธฮอร์โมน ปรับสมดุลสุขภาพกายใจให้สมบูรณ์แข็งแรง นอกจากนี้ การขี่จักรยานยังช่วยลดโลกร้อน ขจัดปัญหามลภาวะเป็นพิษ อนุรักษ์พลังงานธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ให้อยู่คู่โลกไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

เรามีเคล็ดลับในการเตรียมพร้อมขับขี่ปลอดภัย ซึ่งแนะนําโดยสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย พร้อมสรุปการอบอุ่นร่างกาย ซึ่งกูรูต้นตํารับชีวจิต อาจารย์สาทิส อินทรกําแหง เขียนไว้ในหนังสือ เตะสุดชีวิต สํานักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ มาฝากค่ะ

1. เลือกจักรยานให้เหมาะสมกับน้ําหนักและส่วนสูง

ไม่จําเป็นต้องมีราคาแพง แต่ต้องคงทนแข็งแรง ควรตรวจสภาพล้อ ยาง และเบรกทุกครั้งก่อนใช้งาน

2. เพื่อความปลอดภัย สวมสนับเข่า ข้อศอก และหมวกกันน็อกเสมอ

3. ขณะปั่นจักรยาน อย่ายกไหล่ เกร็งหลังส่วนบน หรือก้มหน้า เพราะจะทําให้ออกแรงมากขึ้น

4. รักษาจังหวะถีบคันเหยียบให้สม่ําเสมอ ไม่ควรปั่นช้าหรือเร็วเกินไป เพื่อการควบคุมทิศทางที่แม่นยํา ไม่ส่ายไปส่ายมา

5. ก่อนปั่นจักรยานเพื่อออกกําลังกายทุกครั้ง ควรอบอุ่นร่างกายด้วยการยืดเส้นยืดสาย สะบัดแขนและขา หรือวิ่งแทงเข่าอยู่กับที่ประมาณ 5–10 นาที จนรู้สึกว่า มีเหงื่อซึมลองหาจักรยานมาปั่นไปซื้อของใกล้ๆ ขี่เล่นรับลมเย็นๆ ละแวกหมู่บ้าน แวะทักทายเพื่อนฝูงดูค่ะ

