ปรับระบบเผาผลาญ ปรับนิสัย + น้ำเอนไซม์ 3 ตัวช่วยลดหุ่น

ปรับระบบเผาผลาญ ปรับนิสัย + น้ำเอนไซม์ คือ 3 สิ่งที่จะทำให้คุณมีรูปร่างที่สวยงาม ปลอดโรค ไร้พุง ขั้นตอนในการปั้นหุ่นด้วยวิธีนี้ต้องทำอย่างไร มาดูกัน

ทำความเข้าใจเรื่องระบบเผาผลาญ

ข้อมูลจากหนังสือ Sleep Your Fat Away โดยนายแพทย์รอย มาร์ติน่า British Journal of Nutrition ให้ข้อมูลว่า ทุกคนเชื่อว่า ถ้าต้องการลดน้ําหนัก นอกจากการออกกําลังกายแล้ว การหาวิธีช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานจะเป็นตัวช่วยสําคัญ…ซึ่งเป็นความจริง แต่อย่าเชื่อตัวช่วยเหล่านั้นเพราะได้ยินเขาพูดต่อๆ กันมา

FAQ อาหารเช้าสําคัญที่สุดจึงต้องตื่นมากินโปรตีนมหาศาล เพื่อกระตุ้นระบบเผาผลาญให้ทํางานดีตลอดวัน

FACT หลังจากทุกระบบของร่างกายพักผ่อนมาตลอดคืน เราควรเริ่มมื้อเช้าด้วยอาหารย่อยง่าย จําพวกธัญพืช ผัก ปลา

FAQ ต้องกินทุกๆ 3 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นระบบเผาผลาญ

FACT ไม่ว่าจะกินวันละ 3 หรือ 6 มื้อ ร่างกายก็เผาผลาญออกมาเป็นพลังงานเท่ากัน ที่ถูกต้องคือกินอาหารที่มีพลังงานน้อย

FAQ อดบางมื้อช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ

FACT ไม่จริงเลย สาเหตุที่พลังงานในร่างกายลดลงคือการกินอาหารที่ให้พลังงานน้อย นอกจากนี้การอดบางมื้อจะทําให้ยิ่งหิวและกินมากขึ้นในมื้อถัดไป

FAQ คนที่น้ําหนักมากระบบเผาผลาญทํางานด้อยกว่าคนน้ําหนักน้อย

FACT คนน้ําหนักน้อยมักลุกนั่งว่องไว กระฉับกระเฉงกว่าคนน้ําหนักมาก การเผาผลาญจึงดีกว่า โดยขนาดของรูปร่างไม่ใช่ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการเผาผลาญ

FAQ ต้องกินให้น้อยกว่าวันละ 1,000 แคลอรี น้ําหนักจึงจะลดลง

FACT การกินอาหารพลังงานแค่ไม่กี่แคลอรีดังกล่าวเหมาะสําหรับผู้ป่วยไฮโปไทรอยด์หรือผู้ป่วยอนอเร็กเซีย แต่ถ้าต้องการลดน้ําหนักทางที่ดีควรกินวันละ 1,200-1,400 แคลอรี ซึ่งให้ผลลัพธ์แบบค่อยเป็นค่อยไป สุดท้ายการลดน้ําหนักให้ได้ผลดีควรทําร่วมกับการออกกําลังกายด้วยค่ะ

ปรับนิสัยลดน้ําหนัก ทําได้ง่ายจัง

ศาสตราจารย์ ดร. ไบรอัน แวนซิงก์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการกินของมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาพบว่า การ ทําให้อาหารพลังงานสูง เช่น อาหาร ทอด และขนมกรุบกรอบ อยู่ไกลตัว…ช่วยลดโอกาสการกินอาหารเหล่านั้นลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมหรือลดน้ําหนัก

วิธีปรับพฤติกรรม เพื่อลดน้ําหนัก ทําได้ง่ายๆ ดังนี้

•วางอาหารไว้ในครัวหรือตู้อาหาร แทนการวางบนโต๊ะทํางาน

•ขณะอยู่บนโต๊ะอาหาร ควรเลื่อนอาหารทอดพลังงานสูงออกไปให้ไกลเกินเอื้อมถึง และวางอาหารจานผักไว้ใกล้ตัว

•บอกกับตัวเองว่า กินของว่างเฉพาะเวลาอยู่บนโต๊ะอาหารเท่านั้น และควรเก็บล้างอาหารทั้งหมดทันทีหลังมื้ออาหาร หากหลีกเลี่ยงการนําอาหารพลังงานสูงเข้าบ้านโดยวางแผนก่อนซื้อทุกครั้งก็ จะยิ่งดีเมื่อรู้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพก็หยุดซื้อหยุดบริโภคเถอะค่ะ