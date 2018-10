ฮูลาฮูป กับเทคนิคการฝึก เพื่อลดหุ่นและเสริมความแข็งแรงให้หัวใจ

ฮูลาฮูป เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ ที่ดารานักร้องชาวต่างชาติหลายคนนิยมเลือกฝึก นั่นเพราะฝึกง่าย สะดวก และช่วยลดน้ําหนักได้ผล จึงเหมาะกับสาวเจ้าเนื้อและเป็นการออกกําลังกายที่มีแรงกระแทกน้อยมากๆ

คนที่กําลังมองหาวิธีลดน้ําหนักและรอบเอวใหม่ๆ เราแนะนําให้ใช้ของเล่นวัยเด็กอย่างฮูลาฮูปมาเป็นอุปกรณ์ค่ะ เพราะฮูลาฮู้ปช่วยเพิ่มการเผาผลาญในร่างกาย ลดรอบเอวและหน้าท้องได้อย่างดี แต่สําหรับคนที่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เรามีเคล็ด(ไม่)ลับมาบอกค่ะ

1. ทําจากยางที่มีความนุ่ม

2. มีน้ําหนักประมาณ 1 กิโลกรัม

3. เส้นรอบวงของฮูลาฮู้ปที่เหมาะสมสําหรับผู้หญิงประมาณ 280 เซนติเมตร สําหรับผู้ชายประมาณ 300 เซนติเมตร หรือ เมื่อวางฮูลาฮู้ปกับพื้นแล้วยกตั้งขึ้น ความสูงควรอยู่ระหว่างช่วงเอวถึงหน้าอก

1.ยืนแยกเท้าเล็กน้อย ให้เท้าข้างที่ถนัดอยู่ล้ําไปข้างหน้ากว่าอีกข้างเล็กน้อย

2.ขณะหมุนฮูลาฮู้ปให้โยกเอวและสะโพกเบาๆ และถ่ายน้ําหนักจากขาข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งอย่างเป็นจังหวะ

นอกจากช่วยลดพุงแล้ว การเล่นฮูลาฮูปยังส่งเสริมการทํางานของหัวใจด้วยค่ะ ดังที่อาจารย์สาทิส อินทรกําแหง กูรูต้นตํารับชีวจิต กล่าวว่า ไม่ว่าจะออกกําลังกายด้วยวิธีใด หากทําอย่างเต็มที่และสม่ําเสมอ ล้วนช่วยให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเพื่อปั๊มเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อและร่างกาย ซึ่งไม่เพียงเพิ่มความแข็งแรงให้หัวใจโดยตรง หากยังลดปัญหาจากโรคหัวใจได้อีก สิบปากว่าไม่เท่าลงมือทําเอง 2 นาทีนับจากนี้ มาพิสูจน์ฮูลาฮูปบริหารหัวใจกัน

ยืนกางขาเล็กน้อย หมุนฮูลาฮูปด้วยเอว กางแขนออกสบายๆ วางเท้าซ้ายอยู่กับที่ ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าแล้วก้าวถอยหลัง นับเป็นหนึ่งเซต ทํา 30 เซต จากนั้นวางเท้าขวาอยู่กับที่ ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแล้วก้าวถอยหลัง นับเป็นหนึ่งเซต ทํา 30 เซต

ยืนกางขาเล็กน้อย มือซ้ายถือฮูลาฮูป เตะขาขวาขึ้น แขม่วท้องพร้อมกับสอดฮูลาฮูปใต้ขาขวาแล้วส่งใส่มือขวา จากนั้นเตะขาซ้ายขึ้น แขม่วท้องพร้อมกับสอดฮูลาฮูปใต้ขาซ้ายแล้วส่งใส่มือซ้าย ทําสลับซ้ายและขวา นับ 1-60

แม้ใช้เวลาไม่กี่นาที แต่ถ้าออกกําลังจนถึงจุดพีคและโกร๊ธฮอร์โมนหลั่ง ก็ช่วยเพิ่มความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ทั้งตัวและหัวใจ

DID YOU KNOW? เคล็ดไม่ลับสําหรับ ฮูลาฮู้ปมือใหม่