วิธีลดหุ่น เพิ่มความแข็งแรง แม้เป็นคนติดกินขนม

วิธีลดหุ่น ด้วยการใช้ของว่างหรือขนมเป็นตัวช่วย เพราะเราเชื่อว่า สาวกขนมขบเคี้ยว ขนมหวาน หลายๆ คนกำลังมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัว ดังนั้น เรามีเทคนิคกินหนมให้หุ่นสวย ไกลโรคมาฝาก

ล่าสุดสํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย พบว่า จํานวนคนไทยอ้วนอมโรคเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญเกิดจากพฤติกรรมกินจุบจิบ โดยเฉพาะขนมรสหวานมันที่ปราศจากกากใย แต่เต็มไปด้วยน้ําตาลและไขมันสูง แม้ไม่มีผลสํารวจยืนยัน ก็รู้อยู่เต็มอกว่าการกินขนมหวานมันบ่อยๆ ทําให้อ้วน แถมทําร้ายสุขภาพ แต่จู่ๆ จะให้เลิกกินเพื่อตัดไฟเสียแต่ต้นลม คงถูกมองค้อนตาคว่ําด้วยความขัดใจ ในเมื่อการกินขนมคือความสุขของใครหลายคน ฉะนั้น เราขอยุให้กินเสียดีกว่า แต่เป็นการกินอย่างถูกวิธี ในปริมาณพอดี และเลือกสิ่งมีประโยชน์ ทั้งไม่ลืมเพิ่มเมนูขนมพลังงานต่ํา เหมาะสําหรับทั้งคนรักสุขภาพและผู้ที่กําลังควบคุมน้ําหนัก

กินขนมถี่ ระวังไขมันพอกตับ

หลายคนทราบดีว่าการกินขนมที่มีไขมันและน้ําตาลสูงเป็นประจําทําให้อ้วน แต่การศึกษาล่าสุดพบว่า นอกจากพุงขยาย ไขมันในตับยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย จนอาจนําไปสู่ตับอักเสบ เซลล์ตับตาย หรือภาวะดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งนําไปสู่โรคเบาหวานเรื้อรัง งานวิจัยจากวารสาร Hepatology ระบุว่า หากใครกินขนมหวานมันต่อเนื่องตลอดวัน หรือลดปริมาณอาหารมื้อหลักแล้วหันมากินขนมแทน จะทําให้มีไขมันส่วนเกินสะสมทั้งรอบพุงและในตับมากกว่าผู้ที่ไม่กินขนม หรือมีความถี่ในการกินน้อยกว่าหลายเท่า ในทางกลับกัน หากกินอาหารมื้อหลักที่สมดุล มีครบทั้งข้าว โปรตีน ผัก และผลไม้ แม้ปริมาณเพิ่มขึ้น แต่กลับไม่เพิ่มไขมันในตับเหมือนกินขนมจุบจิบ หวานมัน

กินขนมให้อายุยืนยาว

เพราะขนมไม่ใช่แค่เรื่องขนมๆ หากเลือกไม่ดี แถมกินเป็นประจํา อาจทําให้อายุสั้นได้ ดังรายงานจากวารสาร The New England Journal of Medicine ซึ่งประเมินข้อมูลสุขภาพ และพฤติกรรมการกินในสังคมอเมริกันทําให้พบข้อเท็จจริงที่น่าตกใจว่า เด็กรุ่นใหม่ที่กําลังเติบโตเป็นกําลังสําคัญของชาติอาจมีชีวิตสั้นกว่าพ่อแม่ สาเหตุหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมติดหวาน ชอบกินขนม และนํ้าอัดลม ที่ให้พลังงานสูง ทําให้เป็นโรคอ้วน ลามไปถึงโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง

กินขนมหนักท้อง ช่วยผอมทันใจ

เมื่อปีที่ผ่านมา นักวิจัยจากภาควิชาโภชนาการและการออกกําลังกาย (Department of Nutrition & Exercise Physiology) มหาวิทยาลัยมิสซูรี (University of Missouri) ประเทศสหรัฐอเมริกา มองเห็นของว่างนานาชนิดในร้านสะดวกซื้อแล้วเกิดความสงสัยว่า ขนมชนิดใดกินแล้วอิ่มท้อง เหมาะกับผู้ที่กําลังลดน้ําหนักมากที่สุด

เมื่อกลับมาพลิกตําราจึงพบว่า โปรตีนและไขมันเป็นสารอาหารหลักที่ช่วยให้อิ่มท้องนาน จึงทดลองเปลี่ยนสารอาหารทั้งสองชนิดให้กลายเป็นขนมที่ให้พลังงานใกล้เคียงกัน

โดยแบ่งอาสาสมัคร 20 คน อายุ 25–29 ปี ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกได้รับโยเกิร์ต ซึ่งจัดเป็นขนมโปรตีนสูง ส่วนอีก 2 กลุ่มได้รับขนมไขมันสูงคือ ขนมปังกรอบและช็อกโกแลต พร้อมคําแนะนําให้กินหลังอาหารกลางวัน 3 ชั่วโมง ปรากฏว่า โยเกิร์ตเป็นขนมที่ดีที่สุด เพราะกินแล้วอิ่มท้องนานกว่า แถมช่วยให้สามารถลดปริมาณมื้อเย็นลงแบบไม่รู้ตัวถึง 100 กิโลแคลอรี ส่วนขนมไขมันสูงทั้งสองชนิด กลับไม่มีผลช่วยให้กินอาหารเย็นลดลงเลย

งานวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการทดลองจากวารสาร International Journal of Obesity ที่สนับสนุนให้หันมาลด ความอ้วนด้วยขนมโปรตีนสูง เช่น โยเกิร์ต ดังรายงานพบว่า การกินโยเกิร์ตไร้ไขมัน(Fat-Free Yogurt) ระหว่างวัน ช่วยให้น้ําหนักลดลงมากถึงร้อยละ 22 ไขมันหน้าท้องลดลงถึงร้อยละ 81 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้กิน

4 วัตถุดิบ เนรมิต Healthy Snacks

หากใครพอมีเวลา แนะนําให้ทําขนมหรือของว่างระหว่างมื้อกินเอง โดยเน้นส่วนผสมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 4 ชนิด ได้แก่

-ผักและผลไม้

ดีที่สุดคือผักและผลไม้สด หรือเพื่อความสะดวกอาจใช้ผักและผลไม้แช่แข็งบรรจุกระป๋อง หรืออบแห้ง โดยผัก 1 ทัพพี ให้พลังงาน 0–25 กิโลแคลอรี ยกเว้นผักที่มีแป้งมาก เช่น เผือกต้ม มันเทศต้มครึ่งถ้วยตวงให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี ส่วนผลไม้ขนาดเท่าส้มเขียวหวานผลใหญ่ ฝรั่งครึ่งผล มะละกอ 8-10 ชิ้น ให้พลังงานเท่ากัน คือ 60 กิโลแคลอรี

-ธัญพืช ข้าว แป้ง ไม่ขัดขาว

ส่วนประกอบเหล่านี้ช่วยเพิ่มคุณประโยชน์ให้ขนม เพราะมีครบทั้งวิตามินและใยอาหาร เช่น แป้งโฮลวีต แป้ง ข้าวกล้อง ลูกเดือย รําข้าว จมูกข้าว งาขาว งาดํา โดยข้าว 1 ทัพพี ขนมปัง 1 แผ่น ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี

-ไขมันดีจากพืช

ถั่วเปลือกแข็งที่เหมาะเป็นขนมขบเคี้ยว ช่วยเติมพลังงานระหว่างวัน ได้แก่ วอลนัต(Walnut) พิสตาชิโอ(Pistachio) แมคาเดเมีย(Macadamia) พีแคน(Pecan) เฮเซลนัท(Hazelnut) เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เมล็ดอัลมอนด์ โดย 6–10 เม็ดให้พลังงาน 45 กิโลแคลอรี

-โปรตีนจากพืช

ช่วยให้อิ่มท้อง แถมช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อ กระตุ้นการเผาผลาญสําหรับผู้ที่กําลังลดน้ําหนักอีกด้วย เช่น ถั่วเมล็ดแห้ง ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดํา เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง

ผลิตภัณฑ์จากถั่ว เช่น น้ําเต้าหู้ ถั่วเขียวต้มน้ําตาล ถั่วกวน ข้าวเหนียวกล้องถั่วดํา ถั่วเมล็ดแห้งสุกครึ่งถ้วยตวงให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี และให้โปรตีนเท่ากับเนื้อสัตว์ไขมันต่ํามาก 2 ช้อนโต๊ะ

พิถันทั้งมื้อรองมื้อหลัก ร่วมกับออกกําลังกายสม่ําเสมอ รับรองหุ่นสวยสุขภาพเยี่ยมเห็นผลทันตา