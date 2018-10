แตงโม สีแดง รสอร่อย กินดี แถมยังช่วยลดน้ำหนักได้

แตงโม เนื้อฉ่ำรสหวานกรอบ นอกจากช่วยดับกระหายคลายร้อน ยังช่วยคืนความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อีกด้วย แตงโมสีแดงช่วยอ่อนวัย โดยธรรมชาติ แตงโมสีแดงมีสารต้านฟรีแรดิคัลที่ช่วยชะลอวัยสูงกว่าแตงโมสีเหลืองหลายเท่า

ตารางส่วนประกอบอาหารไทย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงให้เห็นว่า เนื้อแตงโมสีแดงหนัก 100 กรัม มีเบต้าแคโรทีน 616 ไมโครกรัม และไลโคปีน 6,693 ไมโครกรัม แตงโมสีแดงมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแตงโมสีเหลือง 123 เท่า และไม่พบไลโคปีนในแตงโมสีเหลือง เบต้าแคโรทีนไม่เพียงช่วยต้านการอักเสบ ชะลอความเสื่อมของร่างกาย แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ส่วนไลโคปีนมีบทบาทสําคัญในระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันร่างกายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอดและมะเร็งกระเพาะอาหาร

กินแตงโมลดน้ำหนัก

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (The Centers for Disease Control and Prevention) ประเทศสหรัฐอเมริกา อธิบายว่า แม้ผลไม้ไม่มีคุณสมบัติพิเศษช่วยเผาผลาญไขมัน แต่การกินผลไม้ เช่น แตงโม ช่วยลดน้ําหนักได้หากกินแทนขนมหวาน หรืออาหารที่ให้พลังงานสูง เพราะแตงโมให้พลังงานต่ํา มีใยอาหารสูง และมีน้ําเป็นส่วนประกอบมาก ตัวอย่างเช่น กินแตงโมที่ให้พลังงาน 100 กิโลแคลอรี แทนขนมหวานที่ให้พลังงาน 600 กิโลแคลอรี ร่างกายจะได้รับพลังงานลดลง 500 กิโลแคลอรี ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิลลินอยส์ (Illinois State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ข้อมูลสนับสนุนว่า การกินอาหารที่ให้พลังงานลดลงจากเดิม วันละ 500 กิโลแคลอรี ช่วยลดน้ําหนักได้ถึงสัปดาห์ละครึ่งกิโลกรัม

นอกจากนี้วารสาร Society ยังระบุว่า การกินผลไม้ เช่น แตงโม หรืออาหารที่มีปริมาณน้ํามาก ช่วยลดน้ําหนักได้ โดยแนะนําให้กินแตงโมก่อนมื้ออาหารจะช่วยให้รู้สึกอิ่ม ทําให้กินอาหารในมื้อหลักลดลง เมื่อร่างกายได้รับพลังงานจากอาหารลดลง น้ําหนักตัวจึงลดลงตาม

เลือกแตงโมฉ่ําพร้อมกิน

อยากกินแตงโมอร่อยพร้อมสารอาหารสูง ต้องพิถีพิถันกันสักหน่อย โดยเลือกแตงโมผิวเรียบลื่น ไม่เหี่ยว มีรอยช้ํา หรือมีรู จากนั้นทดลองดีดผลแตงโม หากมีเสียงแน่น แสดงว่าแตงโมมีเนื้อแน่น กรอบ สุกพร้อมกิน แต่หากมีเสียงกลวง แสดงว่า แตงโมเนื้อไม่แน่น อาจดิบหรือสุกจนเกินไป อีกวิธีหนึ่งคือ สังเกตบริเวณขั้วแตงโม ควรเลือกแตงโมที่มีขั้วสีเหลืองนวล หากมีสีอ่อนแสดงว่าแตงโมดิบ หากมีสีเข้มออกดําแสดงว่าสุกเกินไป

เก็บอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

วารสาร Postharvest Biology and Technology ทดลองหั่นแตงโมเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 2 นิ้ว เก็บในตู้เย็นนาน 2 วัน ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส พบว่า ปริมาณไลโคปีนในเนื้อแตงโมยังคงเดิม แต่หากผ่านไป 7 วัน ปริมาณไลโคปีนจะลดลง 6–11 เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด แนะนําให้กินแตงโมให้หมดภายหลังปอกเปลือก หากกินไม่หมดในคราวเดียวควรใส่ในภาชนะพลาสติกที่มีฝาปิด เก็บในตู้เย็น และควรกินให้หมดภายใน 7 วัน

กินแตงโมควบคู่การออกกําลังกายสม่ําเสมอหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้พลังงานและไขมันสูง ทีนี้ความอ่อนวัยและหุ่นดีก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วค่ะ

