คู่มือสยบ 8 โรค แถมจาก ความอ้วน

นาทีนี้ ความอ้วน เป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการเลยแม้แต่น้อย เพราะทุกคนเข้าใจดีแล้วว่า ความอ้วนเป็นตัวลดทอนความสวยความงามทำให้ดูมีอายุมากกว่าวัยจริง และยังส่งผลเสียต่อสุขภาพตามมาเป็นหางว่าว

ความอ้วน นั้นอันตรายมาก ดังที่องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานไว้ว่า

การมีน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 5 ของคนทั่วโลก คนอ้วนในวัยผู้ใหญ่เสียชีวิตอย่างน้อยปีละ 2.8 ล้านคน นอกจากนี้คนอ้วนอีก 44 เปอร์เซ็นต์ป่วยเป็นโรคเบาหวานและหัวใจขาดเลือด

มาดูสถิติในบ้านเรากันบ้าง คนไทยมีน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้นถึงปีละ 4,000,000 คน และเสียชีวิตจากโรคอ้วนปีละ 20,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ในกรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคกลาง

ไม่อยากอ้วน แต่อ้วนเอ้าอ้วนเอา

สาเหตุของ ความอ้วน โดยทั่วไปเกิดจากการกินอาหารและการใช้พลังงานไม่สมดุล หมายความว่า กินมาก ออกกำลังกายน้อย

คนในเมืองใหญ่มีปัญหาความอ้วนมากกว่าคนที่อาศัยอยู่เมืองเล็กๆ แถบชนบท เพราะไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไป นิยมกินอาหารแบบตะวันตกซึ่งเป็นอาหารทอดๆ มันๆ มีไขมันสูงผักน้อย ทำให้มีคุณค่าทางโภชนาการน้อย

นอกจากนี้ยังกินอาหารรสจัด ขนมหวานและน้ำตาลมาก รวมถึงต้องนั่งโต๊ะทำงานวันละหลายๆ ชั่วโมงและไม่ชอบออกกำลังกาย

แพทริก คอเกน (Patrick Cogen) ผู้เขียนหนังสือ The Obesity Cure – How To Finally Overcome Obesity And Lose Weight For Life กล่าวไว้ว่า

บางคนกินปกติ แต่ก็ยังอ้วนอยู่ เนื่องจากชอบอยู่เฉยๆ ไม่ออกกำลังกาย ชอบอยู่กับเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ตทั้งวัน อยู่หน้าทีวี ทำเช่นนี้อยู่เป็นเดือนเป็นปี ทำให้ไม่เกิดการเผาผลาญพลังงาน พลังงานจึงสะสมในรูปของไขมัน ยิ่งกินอาหารขยะหรือจั๊งค์ฟู้ด (Junk Food) เป็นประจำด้วยแล้ว ความอ้วนจึงมาเยือนได้ง่าย