50+ เริ่มต้นออกกำลังกายอย่างไร คงความกระฉับกระเฉง และปลอดโรค

เริ่มต้นออกกำลังกายอย่างไร เมื่อเข้าสู่วัยเลข 5 หลายคนอาจกลัวว่า อายุยิ่งมาก ยิ่งต้องอยู่นิ่งๆ อยู่ให้ห่างการออกกำลังกาย เพราะร่างกายอาจได้รับบาดเจ็บได้ แต่รู้ไหมคะ ในวัย 50+ หรือ 60+ เราก็ยังออกกำลังกายได้

เมื่อสิบปีที่ผ่านมาร่างกายแข็งแรง ให้คิดว่ามาถูกทางแล้ว คุณจะดํารงสภาพความกระฉับกระเฉงอย่างนี้ต่อไปอีก 20 ปี ถ้าร่างกายไม่แข็งแรง จิตใจกวัดแกว่งเหมือนสมัยสาวเอ๊าะ ก็ให้คิดว่า เรื่องการดูแลสุขภาพไม่มีวันสาย เพราะร่างกายไม่เคยงอแงต่อความใส่ใจของคุณ…แม้แต่น้อย คุณหมอวอนด้า ไรท์ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Fitness After 40 ยืนยันมาเอง

HOW TO GET FIT