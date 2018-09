หนานเฉาเหว่ย : ผู้ป่วยโรคไต กินได้หรือไม่ ปลอดภัยหรือเปล่า

หนานเฉาเหว่ย สมุนไพรจีน แต่มาฮิตและใช้กันอย่างเเพร่หลายในประเทศไทย เเต่จากการค้นงานวิจัยพบว่าต้นหนานเฉาเหว่ย พบมากในฝั่งแอฟริกา มาเลเซีย เวียดนามก็มีปลูกนะครับ

มีชื่อเรียกแบบไทยว่า ป่าช้าเหงา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Vernonia amygdalina มีรสชาติขมเลยแหละ (ใครที่ไม่ชอบกินยารสขมอาจกินยากหน่อย)

ในตำรายาจีน ระบุว่า สามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือด รักษาโรคเบาหวานได้ แก้อาการของโรคเกาต์ และยังสามารถลดความดันโลหิตสูงได้อีกด้วย

ข้อมูลจากสำนักงานข้อมูลสมุนไพร มหิดล ระบุว่า หนานเฉาเหว่ย มีสรรพคุณ รักษาโรคเรื้อรัง เช่น โรคขาง โรคสาน (โรคที่มีก้อนเนื้อผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย) และใช้แก้พิษ

เเต่ไม่วายก็มีข่าวลือว่า “คนที่กินหนานเฉาเหว่ย ทำให้ไตพัง โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคไต มีค่าไตในห้องแล็ปสูงมาก นานเข้าอาจทำให้ไตพังได้” เเท้จริงเเล้วจริงเท็จแค่ไหน ชีวจิตออนไลน์ หาคำตอยมาให้จ้า

ข้อมูลจากหนังสือ “ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรอย่างปลอดภัย” ผศ.ดร.ลลิตา วีระเสถียร และผศ.ดร.มยุรี ตั้งเกียรติกําจาย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระบุว่า จากงานวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่า มีฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือด อย่างไรก็ตามมีรายงานในผู้ป่วยเบาหวานใช้หนานเฉาเหว่ย (Vernonia amygdalina) เป็นประจําทุกวัน พบว่า มีค่าการทํางานของตับและไตเพิ่มขึ้น

ดังนั้น จึงไม่แนะนําให้ใช้ในผู้ที่มีการทํางานของตับและไตบกพร่อง รุนแรง

คำเเนะนำสำหรับการกินหนานเฉาเหว่ย

ไม่ควรกินติดต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะยังไม่พบข้อมูลความปลอดภัยในการกินระยะยาว เช่น กินวันเว้น 1 วัน หรือกิน 7 วัน หยุดกิน 3 วัน ฯลฯ

เนื่องจากสมุนไพรนานเฉาเหว่ย มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาล และควบคุมระดับความดันเลือดได้ ดังนั้น ผู้ที่มีภาวะน้ำตาลต่ำ ความดันเลือดต่ำ หรือระดับความดันเลือดเเละน้ำตาลคงที่ หรือกินยาเบาหวาน ยาลดความดันโลหิต ควรระมัดระวังในการกิน และควรปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ด้วย อย่าพยายามหยุดยาด้วยตัวเอง

คนที่มีปัญหาเรื่อง ตับ และไต รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ไม่แนะนำให้กิน เพราะยังไม่มีงานวิจัยรับรอง

รู้แล้วระมัดระวังในการกินหนานเฉาเว่ย กันสักนิดนะครับ

โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไต ที่ต้องระมัดระวัง และถ้าหากมีงานวิจัยอัพเดทอย่างไร เราไม่พลาดแน่ที่จะนำมาบอกทุกคนแน่นนอน

