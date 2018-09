รักษานิ่วในไต ด้วยรถไฟเหาะ : อิกโนเบล ประจำปี 2018 สาขาการแพทย์

นิ่วในไต รักษาได้ด้วยรถไฟเหาะ : รางวัลอิกโนเบล ประจำปี 2018

นิ่วในไต ฝันร้ายของใครหลายๆคน ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง

สำหรับนิ่วในไต เกิดจากความผิดปกติของการย่อย ร่วมกับการหมุนเวียนของระบบย่อย ร่วมกับระบบขับถ่าย อาหารบางอย่างที่เรากินเข้าไปมีพวกเกลือแร่มากเกินไป ประกอบกับการหมุนเวียนและการทำงานในระบบต่างๆ ไม่สมบูรณ์ จึงทำให้เกิดก้อนเกลือแร่เหล่านี้ตกค้างอยู่ในไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ เกลือแร่ที่จับตัวเป็นก้อน ได้แก่ เกลือแร่ประเภทกรดยูริก (URIC ACID) ฟอสเฟต (PHOSPHATE) และก้อนผลึกจากแคลเซียม

อาการบ่งบอกว่าก้อนนิ่วในไต อุดตัน

เมื่อก้อนนิ่วติดอยู่ในท่อไตหรือท่อปัสสาวะ อาการที่เกี่ยวกับ “ฉี่” คือ ผู้ป่วยมักจะฉี่ไม่ออก บางครั้งฉี่ออกมากะปริบกะปรอยและมีเลือดปนออกมาด้วย

อาการทั่วๆ ไปนอกจากเกี่ยวกับฉี่แล้ว คือ จะมีอาการปวดปวดถี่ๆ หรือปวดๆ หยุดๆ การปวดจะเป็นการปวดบริเวณหลังใต้บั้นเอว บางคนมีไข้ต่ำๆ หรือบางครั้งไข้ก็ขึ้นสูงได้ ถ้าประกอบกับติดหวัดหรือเชื้ออย่างอื่นด้วย จะแถมด้วยอาการคลื่นไส้ก็มี โดยเหตุที่การฉี่ผิดปกติแบบนี้เกิดจากก้อนนิ่วโดยตรง ถ้าแก้ต้นเหตุได้ การฉี่ผิดปกติก็จะหายไป

แต่ล่าสุดเรามีทางรักษาแล้ว เเต่อาจจะแปลกๆไปหน่อย ฮ่าๆๆ เพราะเมื่อไม่นานมานี้ ในงานประกาศผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุดเพี้ยน หรือรางวัลอิกโนเบล (Ig Nobal ) ประจำปี 2018 ได้ประกาศออกมาเเล้วจ้าาา

รางวัลสุดเพี้ยน รถไฟเหาะสลาย นิ่วในไต

สำหรับสาขาการแพทย์สุดเพี้ยนในครั้งนี้ งานวิจัยเรื่อง “การสลายนิ่วด้วยการนั่งรถไฟเหาะ” ของศาสตราจารย์เดวิด วอร์ทิงเกอร์ จากจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกาคว้ารางวัลไปครองเรียบร้อยโรงเรียนเมกัน

รายงานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่า ” หลังจากที่คนไข้คนหนึ่งบอกว่า หลังจากไปเล่นรถไฟเหาะ Big Thunder Mountain (ภูเขาสายฟ้ายักษ์) ที่สวนสนุกวอลต์ ดิสนีย์ เวิร์ลด์ ในรัฐฟลอริดาจำนวนหลายรอบทีเดียว ปรากฏว่าก้อนนิ่วในไตหลุดออกมานะสิ

ทำให้ศาสตราจารย์วอร์ทิงเกอร์ ไม่รอช้า จึงรีบพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ จึงได้ขอให้คนไข้ลองขึ้นนั่งบนรถไฟเหาะอีกหลายครั้ง ซึ่งผลปรากฏว่ามีก้อนนิ่วหลุดออกมาทุกครั้งเลย ว้าววว

ศาสตราจารย์วอร์ทิงเกอร์ จึงได้สร้างเเบบจำลองของไตและก้อนนิ่วในไตที่เปรียบเหมือนจริงขึ้นมาชิ้นหนึ่ง แล้วนำไปขึ้นเครื่องเล่นจำพวกรถไฟเหาะตีลังกาทุกครั้ง ในหลากหลายรูปแบบ จนพบว่ารถไฟเหาะ Big Thunder Mountain ให้ผลในการรักษาดีที่สุด เพราะมีการสั่นสะเทือน มีการเคลื่อนที่ขึ้นลงและเอียงข้างซ้ายขวามากกว่าเครื่องเล่นชนิดอื่นๆ อีกทั้งเครื่องเล่นที่มีการตีลังกาหรือพุ่งดิ่งลงมาเป็นระยะทางยาว จึงส่งผลดีให้ นิ่วในไต หลุดออกมาได้

อย่างไรก็ตามก่อนที่จะได้รับรางวัลอิกโนเบล สาขาการแพทย์ ประจำปี 2018 งานวิจัยชิ้นนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of the American Osteopathic Association, vol. 116, October 2016, หน้า 647-652. อีกด้วย

สำหรับรางวัลอิกโนเบลสาขาการเเพทย์ อื่นๆ

ดร. อากิระ โฮริอุจิ นายแพทย์ชาวญี่ปุ่น “การคิดค้นวิธีส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยตนเอง”

ใครจะลองนั่งรถไฟเหาะ สลายก้อนนิ่วในไต ยกมือขึ้น แล้วอย่าลืมแชร์ผลให้ฟังด้วยนะ

