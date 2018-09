เริ่มต้นออกกําลังกาย อย่างไรดี ในวัยเจ้ 40+ เรามีคำตอบ

เริ่มต้นออกกําลังกาย ในวัย 40+ ต้องทำอย่างไร เพราะรู้ว่าการออกกําลังกายเป็นเรื่องดีที่ต้องเริ่ม แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร เรามีคําแนะนํามาบอกดังนี้ค่ะ

หลายคนหลงรักวัย 40+ ของตนเอง เพราะรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้น ฉลาดขึ้น และประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่าวัยที่ผ่านมา คุณหมอวอนด้า ไรท์ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Fitness After 40 ยืนยันว่า วัย 40+ เป็นช่วงเวลาทองแห่งสุขภาพกายและใจ โดยเฉพาะสมองคนวัยนี้จะรู้วิธีใช้พลังสมองร่วมกับประสบการณ์ในการผลักดันสิ่งต่างๆ ไปข้างหน้า ส่วนสุขภาพกายโดยรวมนั้น หากคุณไม่ใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่และการกิน ทุกสิ่งจะช้าลง มองไม่เห็นอนาคต และสุดท้ายอาการซึมเศร้าจะครอบงําชีวิต

HOW TO GET FIT