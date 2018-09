ออกกําลังกายแบบแอโรบิก มีประโยชน์มากกว่าที่คุณรู้ ลดความดัน สมองดี

ออกกําลังกายแบบแอโรบิก มีประโยชน์มากค่ะ ดอกเตอร์ แพทย์หญิงวอนด้าได้รวบรวมประโยชน์ของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่มีต่อสุขภาพ หากทําได้อย่างต่อเนื่อง รับรองว่าเพียง 1 เดือน คุณก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้ว

• การทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น ลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ เฉลี่ยร้อยละ 40-50

• ลดความเสี่ยงโรคเบาหวานเฉลี่ยร้อยละ 30-40

• ลดความดันโลหิต ระดับน้ําตาลและคอเลสเตอรอลในเลือด

• เพิ่มระดับไขมันดีให้กับร่างกาย

• ส่งเสริมการทํางานของสมอง ชะลอความเสื่อมของเซลล์สมอง ลดความเสี่ยงโรคความจําเสื่อมและโรคสมองเสื่อม

• ช่วยให้อารมณ์ดี ลดความเครียด นอนหลับสนิทและต่อเนื่องมากขึ้น

• ลดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

• ลดความเสี่ยงการเกิดโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ อีกด้วย

DID YOU KNOW? รู้หรือไม่ แบบนี้ไม่ใช่แอโรบิก