วิธีเลือกรองเท้าวิ่ง และ 3 ตัวช่วยสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามก่อนลงสนาม

วิธีเลือกรองเท้าวิ่ง ต้องดูอะไรเป็นอันดับแรก บอกเลยเราได้รวมหัวข้อสำคัญที่ต้องรู้มาบอกแล้ว เสียเงินครั้งนี้ คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม แถมรองเท้ายังดีต่อข้อและช่วยลดแรงกระแทกแน่นอน

ลักษณะพื้นผิวของเส้นทางวิ่งที่ต่างกัน สร้างแรงกระแทกที่ต่างกันด้วย รองเท้าวิ่งบนทรายหรือพื้นนิ่มไม่ต้องเน้นการรองรับเท่ารองเท้าสําหรับวิ่งบนพื้นแข็ง ถ้าเป็นการวิ่งเทรลก็ควรมองหารองเท้าที่มีโครงสร้างแข็งแรง แต่เบาด้วย

คิดสิ คุณวิ่งใกล้หรือวิ่งไกล เพราะระยะการวิ่งก็มีผลต่อการเลือก ถ้าวิ่งระยะไกล รองเท้าที่หน้าเท้ากว้างจะช่วยให้วิ่งได้สบายกว่า แต่ถ้าวิ่งระยะใกล้ รองเท้าที่กระชับเท้าส่วนหน้าย่อมดีกว่ามาก หรือยิ่งวิ่งนาน แรงเสียดทานยิ่งมาก รองเท้าที่มีเจลหรือส่วนรับแรงกระแทกจะทําให้เกิดบาดแผลน้อยกว่า

สภาพอากาศมีผลต่อความชื้นของรองเท้า ถ้าเราวิ่งในที่ชื้นบ่อยๆ ควรเลือกรองเท้าที่แห้งง่าย ไม่อุ้มน้ํา ถ้าวิ่งในที่อากาศร้อน รองเท้าต้องระบายอากาศได้ดี เพื่อลดการเกิดเหงื่อ

เช็กร่างกายของตัวเอง ตั้งแต่ลักษณะการลงน้ําหนักเท้า อาการบาดเจ็บของข้อเท้า เข่า เอ็น หรืออาการบาดเจ็บในอดีต

