เทคนิคแก้อาการปวดหลัง ทำง่าย ประหยัด ไม่ต้องพึ่งยา

1. ท่านอนหงาย

นําหมอนหนุนขนาดปกติหรือหมอนข้างสอดไว้ใต้เข่าทั้งสอง

2. ท่านอนตะแคง

โดยก่ายขาข้างหนึ่งบนหมอนหนุนขนาดปกติ หรือหมอนข้าง

3.ท่านอนคว่ํา

นําหมอนใบเล็กสอดไว้บริเวณใต้อุ้งเชิงกราน ขยับจนอยู่ในตําแหน่งที่สบาย

