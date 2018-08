16 วิธี หยุดปวด ไมเกรน กล้ามเนื้อหลัง และข้อ

หยุดปวด ความปวดเป็นอาการยอดฮิตของคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะคนทำงานที่มีแนวโน้มจะเผชิญกับความปวดมากขึ้นไม่แพ้ผู้สูงอายุ

ชีวจิต จึงรวบรวม 3 อาการปวดยอดฮิตได้แก่ ปวดไมเกรน ปวดกล้ามเนื้อหลัง และปวดข้อ พร้อมวิธีป้องกันและลดอาการเจ็บปวดรวม 16 วิธีมาฝากกันค่ะ

5 วิธีลดปวดไมเกรน

โรคไมเกรนเป็นอาการปวดศีรษะที่สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนทำงานออฟฟิศที่ต้องจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือนั่งทำงานเป็นเวลานานๆ โดยไม่ได้เคลื่อนไหวหรือขยับตัวไปทำกิจกรรมอย่างอื่นส่งผลให้กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง เลือดไม่สามารถไหลไปเลี้ยงศีรษะได้เพียงพอ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการดูแลหรือป้องกัน อาจกลายเป็นอาการปวดเรื้อรังและเป็นโรคไมเกรนในที่สุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รังสรรค์ ชัยเสวิกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า

ไมเกรนเป็นอาการปวดศีรษะที่มีลักษณะเฉพาะตัว คือ มีอาการปวดศีรษะข้างเดียวหรือเริ่มจากการปวดข้างเดียวก่อนแล้วจึงค่อยปวดทั้งสองข้าง จะปวดตุ้บๆ เป็นระยะ ๆแต่บางครั้งอาจมีอาการปวดแบบตื้อๆ มีความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก ปวดนานหลายชั่วโมง แต่ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 1 วัน

ในบางรายอาจมีอาการนำมาก่อน เช่น สายตาพร่ามัว หรือมองเห็นแสงกะพริบๆ อาการปวดนั้นไม่เลือกเวลา และอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย

สำหรับอาการปวดศีรษะไมเกรนต่างจากอาการปวดศีรษะธรรมดาตรงที่ อาการปวดศีรษะธรรมดามักจะปวดทั่วทั้งศีรษะ ส่วนใหญ่จะปวดแบบตื้อๆ ไม่รุนแรง และไม่มีอาการอื่น เช่น คลื่นไส้ ร่วมด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะหายได้เอง

แต่ไม่ต้องกังวลไป ชีวจิต มีวิธีง่ายๆ ที่สามารถป้องกัน บรรเทา และรักษาอาการปวดไมเกรนให้หายขาดแถมเป็นวิธีที่ปลอดภัย สามารถทำได้เองที่บ้าน ดังนี้

วิธีที่ 1 เปลี่ยนรูปแบบการตื่น - การนอน

คุณพอลลา ฟอร์ด-มาร์ติน (Paula Ford-Martin) นักเขียนแนวสุขภาพ แนะนำไว้ในหนังสือ The Everything Health Guide to Migraines ว่า การนอนหลับมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไมเกรน โดยพบว่า การงีบพักผ่อนในช่วงเวลาสั้นๆ และการนอนหลับสนิทในช่วงเวลากลางคืนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง โดยไม่ถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกก็ช่วยบรรเทาอาการไมเกรนได้

ดังนั้นถ้าอาการไมเกรนกำเริบจากการนอนไม่ถูกต้อง จึงควรแก้ไขโดยการปรับตารางการเข้านอนและการตื่นนอนเสียใหม่ ซึ่งต้องทำเป็นประจำทุกวัน ก็จะช่วยลดการเกิดไมเกรนได้

โดยสามารถปรับเปลี่ยนเวลาตื่นและเข้านอนได้ดังต่อไปนี้

– เข้านอนก่อนเวลา 23.00 น.

– ตื่นนอนเวลา 6.00 น.

– กินอาหารเช้าเวลา 7.00 น.

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้านอนดึก ไม่ควรเข้านอนหลังจากเวลา 1.00 น. ไปแล้ว และไม่ควรตื่นสายจนถึงเวลาบ่ายเพราะจะทำให้อาการปวดไมเกรนกำเริบได้

และสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้เสมอคือ อาหารเช้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ควรกินหลังเวลา 10.00 น. เพราะจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ส่งผลให้อาการปวดไมเกรนกำเริบได้เช่นกัน

เรามีวิธีช่วยนอนหลับสนิทป้องกันอาการปวดไมเกรนมาแนะนำดังนี้

ใช้ผ้าปิดตาหรือคูลเจลปิดตาก่อนนอน

ฝึกโยคะท่าง่าย ๆ หรือเปิดเพลงฟังเบาๆ ก่อนนอน

นอนแช่น้ำอุ่น พร้อมกับจิบชาที่ไม่มีกาเฟอีน

วิธีที่ 2 ออกกำลังกายลดเครียด

คุณพอลลาอธิบายว่า ความเครียดเป็นสาเหตุสำคัญมากที่กระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะ มีรายงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับโรคไมเกรน โดยความเครียดจะส่งผลให้การทำงานของฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นสาเหตุของอาการไมเกรน

นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยบางเรื่องพบว่า ผู้ที่มีความเครียดมากๆ ร้องไห้เยอะ หรือมีความกังวลสูง ร้อยทั้งร้อยจะต้องถูกอาการปวดไมเกรนเล่นงาน

ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือ ต้องลดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียด ทำให้ร่างกายผ่อนคลายลงสำหรับวิธีง่ายๆ ที่ช่วยลดความเครียดได้คือการออกกำลังกายประเภทแอโรบิก ระดับความหนักปานกลาง เช่น จ๊อกกิ้ง เดิน ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน โยคะ ไทชิ เพราะขณะที่เราออกกำลังกายนั้น ร่างกายจะหลั่งสารเอนดอร์ฟินออกมา ซึ่งเป็นสารเคมีธรรมชาติในร่างกาย ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชฌฆาตความปวดโดยจะเข้าไปช่วยจัดการและรักษาอาการปวดไมเกรนได้

