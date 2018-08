วิธีหยุดความโกรธ แบบไม่ต้องนับ 1-10 แค่ออกกำลังกายเบาๆ ก็อารมณ์ดีได้

วิธีหยุดความโกรธ ด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งสามารถทำได้ทันทีที่คุณรู้สึกโกรธ และไม่ว่าจะเศร้าซึม โกรธเกรี้ยว หม่นมัว หงุดหงิด หรือกังวลใจ ล้วนแล้วแต่เป็นความรู้สึกร้ายๆ ที่กัดกร่อนบ่อนทําลายจิตใจ ที่สําคัญถ้าเลิกไม่ได้ก็จะติดเป็นนิสัย

8 นาที หยุดโกรธ!

คุณทอดด์ คาชเดน ผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Upside of Your Dark Side แนะนําวิธีออกกําลังกายง่ายๆ ที่เสริมสร้างการทํางานของหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจะช่วยเยียวยาบาดแผลและความเจ็บปวดภายในจิตใจ โดยใช้เวลาเพียง 8 นาทีเท่านั้น!!

• 5 นาทีแรก ทําท่ายืดเหยียดวอร์มอัพร่างกาย

• 1.5 นาทีต่อมา วิ่งซอยเท้าเร็วๆ อยู่กับที่

• 1.5 นาทีสุดท้าย หยุดเคลื่อนไหวร่างกาย ให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจ

• ย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ ทําซ้ําอีก 3 รอบ