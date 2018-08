ในการทดลองได้แบ่งหนุ่มๆ ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกให้กินโปรตีนบาร์จากเวย์โปรตีนวันละ 3 แท่ง คิดเป็นโปรตีนรวมวันละ 33 กรัม และกลุ่มที่ 2 กินผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ส่วนกลุ่มที่ 3 ไม่ได้รับโปรตีนบาร์ แต่เข้ารับการฝึกออกกําลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเช่นเดียวกัน หลังกินโปรตีนบาร์และออกกําลังกายต่อเนื่อง

ปรากฏว่าทั้งเวย์โปรตีนและโปรตีนถั่วเหลืองมีประสิทธิภาพเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ (Lean Body Mass) เช่นเดียวกัน แต่โปรตีนถั่วเหลืองมีคุณสมบัติเหนือกว่าคือ ทําให้ร่างกายมีระดับสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่กินเวย์โปรตีน และกลุ่มที่ออกกําลังกายเพียงอย่างเดียว โดยวารสาร Critical Reviews in Toxicology สนับสนุนว่า โปรตีนจากถั่วเหลืองไม่เพียงช่วยสร้างกล้ามเนื้อ แต่สารต้านอนุมูลอิสระในโปรตีนถั่วเหลืองยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันโรคเรื้อรังและปัญหาสุขภาพต่างๆ อีกด้วย

สําหรับกลุ่มที่ออกกําลังกายตามโปรแกรมเพียงอย่างเดียว พบว่า กล้ามเนื้อไม่เพิ่มขึ้น นักวิจัยจึงตั้งข้อสังเกตว่า หากเพิ่มระยะเวลาการออกกําลังกายจะสามารถเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อได้เช่นกัน

