ออกกำลังกายแบบแรงต้าน (Resistance Exercise) ลดภาวะกระดูกพรุน

ออกกำลังกายแบบแรงต้าน (Resistance Exercise) เป็นการออกกำลังกำลังกายแบบหนัก เป็นการส่งเเรงให้กระจายไปสู่กล้ามเนื้อเเละกระดูก กระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์กล้ามเนื้อเเละกระดูกได้ ส่งผลให้มวลกระดูกของเราแข็งเเรง ทำให้ลดภาวะกระดูกพรุนได้นั่นเอง

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งสหรัฐอเมริกา อธิบายว่า ภาวะกระดูกพรุนคือภาวะที่ร่างกายมีมวลกระดูกลดลงทำให้กระดูกแตกหักง่าย โดยเฉพาะในผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงเกิดภาวะนี้มากกว่าผู้ชาย เนื่องจากโครงสร้างร่างกายของผู้หญิงมีกระดูกขนาดเล็กและน้ำหนักเบา แถมหากอยู่ในภาวะวัยทองจะส่งผลให้สูญเสียมวลกระดูกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตฮอร์โมนเอสโทรเจนลดลงนั่นเอง

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Canadian Medical Association Journal (CMAJ) อธิบายว่า การออกกำลังกายชนิดที่ต้องใช้ร่างกายแบกน้ำหนัก โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน (Resistance Exercise) มีผลต่อการเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกมากที่สุด กล่าวคือ การออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเป็นการออกกำลังกายชนิดที่ต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกายเพื่อยกน้ำหนักในระดับต่าง ๆ กัน การ ออกกำลังกายแบบแรงต้าน ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เช่น การยกเวต การวิดพื้น การปั่นจักรยาน ฯลฯ

นายแพทย์กรกฎ อธิบายประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านว่า “การออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเป็นการส่งแรงกระจายไปสู่กล้ามเนื้อ และกระดูกเพื่อกระตุ้นการทำงานของเซลล์ในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างมวลกระดูกให้มีความแข็งแรงขึ้น กระตุ้นการสร้างแคลเซียมสะสมในกระดูก

“ในทางตรงกันข้าม หากไม่มีแรงมากระทำต่อกระดูกและกล้ามเนื้อ ข้อต่อไม่เกิดการขยับกระบวนการสร้างและการทำงานของเซลล์ก็จะลดลงตามไปด้วย เพราะกระบวนการสร้างและการสลายมวลกระดูกและกล้ามเนื้อนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา”

ACSM Resource Manual แนะนำวิธีออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุนไว้ดังนี้

ข้อมูลจาก American College of Sports Medicine (ACSM) อธิบายว่า การออกกำลังกายแบบมีแรงต้านคือการรบกวน (Stress) ระบบกล้ามเนื้อ เมื่อมีการรบกวนจนถึงจุดที่กล้ามเนื้อเริ่มไม่ไหว ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจะปรับตัวให้สามารถสู้กับแรงต้านบริเวณนั้นได้

งานวิจัยจากวารสาร Calcified Tissue International รายงานว่า การออกกำลังกายแบบมีแรงต้านด้วยความหนักระดับปานกลางและหนักส่งผลให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและกระตุ้นการสร้างมวลกระดูก (Osteogenesis) ได้ดีขึ้นมีหลักฐานที่น่าสนใจ พบว่า การออกกำลังกายเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบกน้ำหนักสามารถป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกก่อนวัยอันควรได้

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้หญิงที่อยู่ในช่วงก่อนและวัยหมดประจำเดือนการฝึกเวตเทรนนิ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกของกระดูกสันหลังส่วนล่างและคอกระดูกต้นขา (Femoral Neck) ได้ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ ของการสูญเสียมวลกระดูกต่อปี

อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยพบความเสี่ยงและอัตราการเกิดกระดูกหักในกลุ่มที่ออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเป็นประจำอีกด้วย จึงควรทำด้วยความระมัดระวังหรืออยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ

