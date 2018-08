สมุนไพรเสริมความสวย สุขภาพให้เป๊ะปัง สำหรับสาวออฟฟิต



สมุนไพรเสริมความสวย แก้ปํญหาผิว จากนอนดึก ผิวแห้ง สิวเขรอะ ผมแตกปลาย ใต้ตาคล้ำ ปากลอกเป็นขุย สารพันปัญหาสุขภาพของสาวออฟฟิศที่มักสนุกกับชีวิตจนลืมดูแลตัวเอง

อย่ากังวลไปเลยจ้า เพราะ ชีวจิต มีวิธีแก้ปัญหาสุขภาพตั้งแต่หัวจรดเท้าของสาวปาร์ตี้ด้วยสมุนไพรจากอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้

สมุนไพรที่นิยมนำมาแก้ปัญหาสุขภาพมีอะไรบ้าง ติดตามกันได้เลย

1. แผลเป็น VS บัวบก

รองศาสตราจารย์พร้อมจิต ศรลัมพ์ ผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พาทีมงานเดินสำรวจอุทยานพร้อมกับอธิบายว่า

“ใครที่ไม่ค่อยระวังตัวมักเกิดอุบัติเหตุบ่อย ทำให้มีรอยแผลเป็นหลายแห่งบนร่างกาย ซึ่งสามารถใช้ใบบัวบกมาทำเป็นยาที่ช่วยรักษาแผลสด แผลเป็น และแผลเรื้อรังได้

“เนื่องจากในบัวบกมีสารสำคัญชื่อเอเซียทิโคไซด์ (Asiaticoside) และมาเดคาสโซไซด์ (Madecassoside) ที่ช่วยลดการอักเสบของแผล ทำให้แผลหายเร็วขึ้นนอกจากนี้บัวบกยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ทำให้รอยแผลเป็นจางลงได้”

HOW TO USE

ใช้ใบบัวบก 1 กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด จากนั้นตำให้ละเอียด คั้นเฉพาะน้ำทาบริเวณที่เป็นแผลเป็นบ่อยๆ หรือใช้กากพอกที่แผลด้วยก็ได้

2. เชื้อรา

กลาก เกลื้อน VS กะเพรา

อาจารย์พร้อมจิตแนะนำว่า สารพัดอาการคันที่เกิดจากเชื้อราในร่มผ้า เช่น กลาก เกลื้อน สามารถเยียวยาได้ด้วยสมุนไพร

“กะเพรามีฤทธิ์ลดการอักเสบ แก้คัน และฆ่าเชื้อราได้เราสามารถสกัดสารออกฤทธิ์ในกะเพราด้วยแอลกอฮอล์โดยมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ในใบที่ชื่อว่าออเรียนทิน (Orientin) และไวซีนิน (Vicenin) กะเพราช่วยปกป้องผิวจากการเป็นเชื้อราและอันตรายจากรังสีต่างๆ”

HOW TO USE

นำใบกะเพรา 1 กำมือมาล้างให้สะอาด จากนั้นตำให้ละเอียดแล้วใส่เหล้าขาวหรือเหล้าโรงเล็กน้อย คนให้เข้ากัน คั้นเฉพาะน้ำทาบริเวณที่เป็นกลาก เกลื้อน เป็นประจำทุกวัน

3. ผมหงอก ผมบาง VS กะเม็ง

นอกจากมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมจะส่งผลเสียต่อหนังศีรษะและเส้นผมแล้ว ความเครียดก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงมีผมหงอกก่อนวัย แถมยังทำให้ผมร่วงอีกด้วย แต่ถ้าในสวนใกล้บ้านมีต้นกะเม็ง

ก็หมดห่วงได้เลย

อาจารย์พร้อมจิตเล่าว่า กะเม็งเป็นวัชพืชที่พบเห็นอยู่ทั่วไปมีสารสำคัญคือไฟโตเอสโทรเจน (Phytoestrogen) ซึ่งมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงกลุ่มคูเมสแตน (Cumestan) มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นให้ผมดกดำขึ้นและแก้ผมหงอกก่อนวัย

HOW TO USE

ใช้น้ำคั้นจากต้น เคี่ยวกับน้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าวในสัดส่วนเท่ากัน นำมาทาหนังศีรษะแล้วล้างออก หากต้องการให้ผมดำมากขึ้น ให้ผสมผลมะขามป้อมและต้นพรมมิลงไปด้วย

5. ปวดฟัน VS ผักคราดหัวแหวน

สาวออฟฟิศที่มีอาการปวดฟันอย่ารอช้า ต้องรีบไปพบทันตแพทย์ แต่ระหว่างที่ยังมีอาการปวดอยู่นั้น อาจารย์พร้อมจิตแนะนำว่า สามารถใช้ผักคราดหัวแหวนเป็นตัวช่วยบรรเทาอาการปวดฟันได้ เพราะในผักคราดหัวแหวนมีสารสปิแลนโท (Spilantho) ที่มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการชา ซึ่งจะออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นเมื่อนำไปผสมกับแอลกอฮอล์

HOW TO USE

นำดอกผักคราดหัวแหวน 10 ดอก มาล้างให้สะอาด ตำให้ละเอียด จากนั้นหยดแอลกอฮอล์ลงไปเล็กน้อย คนให้เข้ากันแล้วปั้นสำลีเป็นก้อนเล็กๆ จุ่มลงในน้ำคั้น นำมาอุดฟันซี่ที่ปวดจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้โดยไม่มีผลข้างเคียง