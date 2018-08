วิธีกินลดน้ำหนัก ด้วยการหยุดตามใจปาก รับรองเห็นผล

ไม่มีใครอยากอ้วน แต่พอรู้ตัวอีกที พุงย้วย ก้นใหญ่ เพราะหยุดกินไม่ได้สักที วันนี้เราจึงมาแนะนำ วิธีกินลดน้ำหนัก ที่จะช่วยให้น้ำหนักลดลงแบบไม่โทรม ไม่เสียสุขภาพ ไม่ต้องพึ่งยาลดความอ้วน

อดอาหาร บู๊สต์ระบบย่อย

ลองอดอาหารดูบ้างดีไหม เพราะการอดอาหารเป็นวิธีการเก่าแก่ที่ช่วยฟื้นฟูร่างกาย และช่วยเรื่องการควบคุมน้ำหนักได้จริง เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด เพราะแท้จริงแล้วเราอดอาหารกันอยู่ทุกคืน

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

การอดอาหารช่วยลดน้ำหนักได้ เพราะในขณะที่อดอาหาร ร่างกายจะได้รับแคลอรีน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของดร.โทนี่ สเตียร์(Toni Steer) และดร.ซูซาน เจบบ์(Susan Jebb) นักโภชนาการจากประเทศอังกฤษ ที่พบว่า การที่ร่างกายได้รับแคลอรีลดลงวันละ 500 แคลอรี จะช่วยให้น้ำหนักลดลงไปสัปดาห์ละ 1 กิโลกรัม

หนังสือ Never Be Fat Again บวกลบคูณหารให้เราดูว่าการงดอาหารเย็น 1 มื้อ หรืออดอาหารสัปดาห์ละ 1 วัน ทำให้ร่างกายโดยเฉพาะระบบย่อยอาหารได้พักผ่อน สามารถขับสารพิษและฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติได้ถึงปีละ 52 วัน

การอดอาหารยังเป็นการฟื้นฟูระบบย่อยอาหารและเซลล์ทั่วร่างกายให้ได้พักผ่อน ทำให้มีเวลาซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้มากขึ้น เมื่อทุกระบบแข็งแรง การย่อยและการเผาผลาญพลังงานก็ทำได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้น้ำหนักลดลง ส่งผลให้สามารถควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นนั่นเอง

ต้องทำอย่างไรบ้าง

คนที่ไม่เคยอดอาหาร หรือยังกล้าๆกลัวๆ เราขอแนะนำให้เริ่มจากการงดอาหารในกลุ่มที่ทำให้อ้วนหรือทำลายสุขภาพ เช่น ของหวาน ของทอดเนื้อสัตว์ใหญ่ ตลอดจนงดการปรุงรสจัด

หากอยากลองอดอาหารดู เราขอแนะนำวิธีอดอาหารที่ง่ายที่สุด ซึ่งปรับมาจากสูตรสร้างตัวเองให้เป็นคนใหม่ใน 14 วันของอาจารย์สาทิส อินทรกำแหง กูรูต้นตำรับชีวจิต มีรายละเอียดดังนี้

ให้งดอาหาร แต่ควรจะดื่มน้ำอาร์ซี1 แก้วตอนเช้ามืดเมื่อตื่นนอนแล้ว หลังจากนั้นประมาณ 2 ชั่วโมง ดื่มน้ำมะนาวคั้นสดๆ 4 ลูก ต่อจากนั้นให้ดื่มน้ำอาร์ซีแทนอาหารเช้า กลางวันเย็น ตลอดทั้งวันควรจะดื่มน้ำเปล่าให้ได้อย่างน้อย 4 แก้วหรือมากกว่านั้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับการอดอาหาร ขอให้ทำในช่วงที่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัว

เทคนิคเลิกกินตามใจปาก

การกินตามใจปากเป็นพฤติกรรมที่ทำให้อ้วนอย่างไม่ต้องสงสัย ส่วนใหญ่เรามักกินเพราะถึงเวลาอาหารบ้าง กินเพราะอาหารอร่อยยั่วลิ้นบ้าง บางคนกินเพราะไม่มีอะไรจะทำ บางคนกินแก้เครียด บางคนกินตามเพื่อน ตามสังคม เรากินกันด้วยสารพัดเหตุผล ซึ่งหลายๆครั้งไม่เกี่ยวกับความหิวเลย

หนังสือ Never Be Fat Again แนะนำว่า ให้เรียนรู้ที่จะกินในแบบที่ร่างกายต้องการจริงๆมากกว่าเมื่อรู้สึกอยากจะกินการฝึกเช่นนี้บ่อยๆจะทำให้นิสัยการกินอาหารตามใจปากถูกทำลายลงอย่างราบคาบ

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

เรย์มอนด์อธิบายว่า การกินอาหารตามใจขณะที่ร่างกายยังไม่ต้องการอาหารจริงๆ ทำให้อาหารส่วนเกินเหล่านั้นกลายเป็นภาระของระบบต่างๆในร่างกายส่งผลให้การเผาผลาญทำได้ไม่เต็มที่ ไขมันมหาศาลจึงหลงเหลืออยู่ แล้วเก็บสะสมไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยไม่จำเป็น

การกินอาหารเมื่อร่างกายต้องการจริงๆมีประโยชน์ โร แกลโล (Roe Gallo) ผู้เขียนหนังสือ Perfect Body กล่าวว่า การกินอาหารเมื่อร่างกายต้องการจริงๆมีผลทำให้ของเหลวในร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล กล่าวคือ มีอาหารให้แก่เซลล์อย่างพอเหมาะพอดี การเผาผลาญอาหารและกำจัดของเสียออกจากร่างกายก็จะทำได้ดีด้วย ทำให้ไม่มีพลังงานส่วนเกินที่ทำให้อ้วน

ต้องทำอย่างไรบ้าง

รย์มอนด์แนะนำวิธีจัดการพฤติกรรมกินตามใจปากไว้อย่างน่าสนใจว่า

• กินอาหารเช้า เชื่อไหมคะว่า คนที่งดอาหารเช้ามีโอกาสอ้วนมากกว่าคนที่กินอาหารเช้าถึง 5 เท่าด้วยกัน เนื่องจากการงดอาหารเช้าทำให้เกิดความอยากกินอาหารในระหว่างวันมากขึ้นทำให้ได้รับแคลอรีมากกว่าปกติถึงร้อยละ 40 นอกจากนี้ยังพบว่าการกินอาหารเช้าช่วยลดความอยากกินของว่างให้น้อยลงได้อีกด้วย

• เมื่ออยากกินอาหารโดยไม่หิว ลองหางานอดิเรกหรือออกกำลังกายที่ขณะทำไม่สามารถกินได้ เช่น งานตกแต่งบ้านปั่นจักรยาน เล่นดนตรี

• แปรงฟันและขัดฟันด้วยไหมขัดฟันทันทีหลังมื้อเย็นจะช่วยลดความอยากอาหารได้

• คิดไว้เสมอว่า อาหารเหล่านั้นจะอยู่ในปากแค่ 2 – 3 นาที แล้วหลังจากนั้นเราอาจต้องมานั่งเสียใจทีหลัง

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

วิธีกินวิตามินลดความอ้วน บอกลาไขมันหน้าท้อง

เห็ดเข็มทอง สูตรเด็ดลดความอ้วน

ลดความอ้วนด้วยอาหาร ทำตามเลย ง่าย อย่าช้า

สูตรยาลดความอ้วน ฉบับธรรมชาติ

ติดตาม ชีวจิต ในช่องทางต่างๆ ได้ที่