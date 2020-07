Amarin Group ตอกย้ำอันดับ 1 Omni Effect ด้านงานแฟร์ ผุดงานแฟร์สายพันธุ์ใหม่ Amarin Total Hybrid Fair ผสานงานแฟร์รูปแบบ On Ground – Online สอดรับวิถี New Normal

Amarin Group (อมรินทร์กรุ๊ป) ผู้นำด้านสื่อครบวงจร Omni Media – Omni Channel อันดับ 1 ของไทย และเป็นผู้นำด้านงานแฟร์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับประเทศด้วยความเชี่ยวชาญประสบการณ์กว่า 45 ปี ฝ่าด่านสถานการณ์ท้าทาย รุกหน้าปรับกลยุทธ์การจัดแสดงงานรูปแบบใหม่ “Amarin Total Hybrid Fair” ครั้งแรก! ของการผสานงานแฟร์รูปแบบ On Ground และ Online เข้าด้วยกัน เพื่อสอดรับวิถีชีวิตแบบ New Normal และเสริมประสบการณ์การช้อปปิ้งให้เป็นเลิศแบบ Total Experience Hybrid ทั้งด้าน Shopping Hybrid, ด้าน Search Hybrid, ด้าน Experience Hybrid และด้าน Satisfaction Hybrid ตอบสนองผู้เข้าชมงานแฟร์ นักช้อปทั่วประเทศ และร้านค้าที่ร่วมงานแฟร์ โดยในปี 2563 นี้ วางแผนการจัดงานแฟร์ในรูปแบบ Hybrid Fair รวมทั้งหมด 8 ครั้ง ได้แก่ งานบ้านและสวนแฟร์ 2 ครั้ง งานอมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์แฟร์ 2 ครั้ง งานกินดีอยู่ดี 2 ครั้ง งานสนามอ่านเล่น 1 ครั้ง และ งานมหกรรมนิยาย 1 ครั้ง ตั้งเป้าผู้เข้าชมงานแฟร์รวมทั้งหมดกว่า 10,000,000 คน และเงินสะพัดกว่า 10,000 ล้านบาท

ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา งานแฟร์ของอมรินทร์กรุ๊ปทุกงาน ได้กระแสตอบรับจากผู้เข้าชมงาน และร้านค้าที่ร่วมออกบูธในงานเป็นอย่างดี โดยในปีนี้เราได้พัฒนางานแฟร์ให้ดียิ่งขึ้นด้วยการหลอมรวมข้อเด่นของงานแฟร์ระหว่างรูปแบบ On Ground และ Online กลายเป็น Amarin Total Hybrid Fair ซึ่งนำ www.Amvata.com เข้ามาเสริมประสบการณ์การช้อปปิ้งให้ดียิ่งขึ้นแบบ Total Experience Hybrid ด้วยช่องทางสื่อที่ทรงพลังที่มีอยู่ในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และโซเชียล ของทุกแบรนด์ในอมรินทร์กรุ๊ปและช่องทางสำคัญอย่าง Amarin TV ซึ่งเป็นอันดับที่ 4 ของทีวีดิจิทัล ที่เข้าถึงกลุ่มคนทุกช่วงวัย และได้รับกระแสตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี ด้วยเรตติ้ง 0.711และมีผู้ติดตามในช่องทางออนไลน์ของ Amarin TV มากกว่า 10 ล้านคน ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคและสร้างแรงจูงใจต่อการซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Total Experience Hybrid ด้านแรก ได้แก่ ด้าน Shopping Hybrid เป็นโมเดลที่ทำให้ร้านค้าที่ร่วมงานแฟร์กับเรา ได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อแบบครอบคลุมทั่วประเทศ เพราะลูกค้าได้ช้อปปิ้งทั้ง 2 ทาง “ไปช้อปที่งานก็ดี ช้อปอยู่ที่บ้านก็เด็ด” ทำแบบ Hybrid พร้อมกัน สร้างโอกาสการเข้าถึงลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% ด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มช้อปที่ไหน ก็ได้โปรโมชั่นแบบเดียวกันกับในงานแฟร์ผ่าน www.Amvata.com Platform e-Market โดยอมรินทร์กรุ๊ป

ด้าน Search Hybrid สร้างความสะดวกให้นักช้อปด้วยระบบค้นหาข้อมูลร้านค้าที่ออกบูธ ครอบคลุมทั้งการค้นหาผ่านชื่อแบรนด์สินค้า ชื่อบริษัท หมวดสินค้า หรือคีย์เวิร์ดสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อหาร้านค้าที่ต้องการช้อปได้อย่างง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น

ด้าน Experience Hybrid สร้างประสบการณ์การเดินงานแฟร์อีกระดับให้ผู้เข้าชมงานแฟร์ ที่ไม่เพียงแค่ได้ประสบการณ์จากการเดินชมจุด Hi-Light Exhibition แต่ผู้ชมงานยังสามารถดูข้อมูลความรู้เพิ่มเติม ได้ทั้งแบบวีดีโอ ภาพนิ่ง และข้อมูลเชิงลึก หรือแวะร่วมกิจกรรมแบบ Hybrid Rally ตามจุดกิจกรรมของแต่ละงานแฟร์ อาทิ บ้านและสวนตัวอย่าง กิจกรรมเมืองนิยาย จุดความรู้สุขภาพจากชีวจิต ฯลฯ

ด้าน Satisfaction Hybrid มุ่งเน้นความพึงพอใจสูงสุดทั้งผู้เข้าชมงานแฟร์และร้านค้าที่ร่วมงานแฟร์ ครบถ้วนด้วย ระบบลงทะเบียนงานแฟร์ ระบบประเมินความพึงพอใจหลังชมงานแฟร์ ระบบบริหารจัดการกิจกรรมและสิทธิพิเศษ เห็นข้อมูลแบบ Real time ทำให้สามารถปรับปรุงงานได้รวดเร็ว รวมทั้งนำมาพัฒนาต่อยอดการจัดงานแฟร์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี ”

Amarin Total Hybrid Fair ในปี 2563 ตั้งเป้าจัดงานทั้งหมดรวม 8 ครั้ง โดยเริ่มต้นครั้งแรก เอาใจกลุ่มคุณแม่–คุณลูก–ครอบครัวที่งาน Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 17 จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 9-12 ก.ค.63 ยกขบวนสินค้าแม่–ลูกโดนใจ คัดสรรมาลดสูงสุด 80% และยังต่อยอดการจัดงานออนไลน์แฟร์ต่อเนื่องบน www.Amvata.com ให้ช้อปแบบจุใจยาวๆ ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ด้วยการยกทัพร่วม 100 ร้านดังที่คัดสรรโดนใจคุณแม่ นำขบวนสินค้ามาร่วมมอบสิทธิพิเศษกว่า 4,000 รายการมาให้ช้อปปิ้ง อาทิ แบรนด์ Papa Baby, Farlin, Fin Babiesplus, Camera, Parent, Embix, Evenflo, Chicco, Graco, Attitude Mom, Pumpnom, Skip Hop เป็นต้น โปรโมชั่นลดสุดคุ้มเช่นเดียวกันกับในงานแฟร์

งาน Amarin Total Hybrid Fair ครั้งถัดไป จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม จัดยิ่งใหญ่ คึกคัก พร้อมกัน 3 งานแฟร์ใหญ่ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ได้แก่ งานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2020 วันที่ 7-16 สิงหาคม 2563 ที่ฮอลล์ 98-104, งานกินดี อยู่ดี by ชีวจิต 7-16 สิงหาคม 2563 ที่ฮอลล์ 105 และงาน Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 18 วันที่ 13-16 สิงหาคม 2563 ที่ฮอลล์ 106

www.Amvata.com Platform e-Market โดย Amarin Group คัดสรรสินค้าคุณภาพดีมาให้ช้อปปิ้งบนออนไลน์ โดยปัจจุบันมีผู้ขายทั้งหมดกว่า 750 ร้านค้า และสินค้ากว่า 19,200 รายการ ผู้ขายสามารถเข้าถึงลูกค้าที่มีกำลังการซื้อของ Amarin Group ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดในแบบที่ไม่มีรายใดทำให้ได้ ผนึกกำลังสื่อและช่องทางการขายแบบ Omni สร้างมิติใหม่แห่งการขายออนไลน์ให้เข้ากับในยุคปัจจุบัน ครอบคลุมสินค้าเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์มากที่สุด อาทิ สินค้าแม่และลูก, สินค้าเพื่อสุขภาพ, สินค้าของเหล่านักแสดงคนดัง, สินค้างาน Craft และการจัดบ้าน จัดสวน โดยผู้ซื้อสามารถมั่นใจในการซื้อสินค้าผ่าน Amvata ได้อย่างแน่นอน เนื่องจากได้มีการคัดเลือกผู้ขายที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ Amvata กำหนดไว้เท่านั้น เพื่อให้เกิดความไว้วางใจว่าผู้ซื้อสินค้าจะได้พบกับสินค้าของผู้ผลิตโดยตรง พร้อมกับคุณภาพที่ได้คัดเลือกมาแล้วตามสโลแกน “ Amvata.com สั่งง่าย * ดีลดี * โดนใจ * ได้ชัวร์ ”

จากการปรับกลยุทธ์แบบองค์รวม ให้เท่าทันสถานการณ์ของ Amarin Group สู่การจัดงานแฟร์อย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบที่สอดรับกับ New Normal ได้สำเร็จ แสดงศักยภาพ Omni Effect ผนึกกำลัง Omni Media ไม่ว่าจะเป็น On Print นิตยสารและหนังสือเล่ม, Online เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย, On Shop ร้านนายอินทร์ และ มีเดีย คอมเมิร์ช www.Amvata.com On Air ทีวีดิจิทัล Amarin TV 34 HD และ On Ground งานแฟร์คุณภาพและกิจกรรมต่างๆ ในทุกช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่า จากวิกฤติที่เกิดขึ้น เป็นเพียงจุดเปลี่ยนผ่าน สู่การสร้างสรรค์งานรูปแบบใหม่ได้อย่างไม่สิ้นสุดของ Amarin Group เจ้าตลาดสื่อครบวงจรอันดับ 1 ของไทย และเป็นผู้นำด้านงานแฟร์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน