FWD ประกันชีวิต ตอกย้ำแบรนด์แคมเปญ ‘The Series of Celebrate living’ เปิดตัวหนังสือ 100 LIFE-CELEBRATING STORIES เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ลงมือทำในสิ่งที่ชอบ ผ่านการนำเสนอในรูปแบบหนังสือภาพ โดยรวบรวมเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจของ 100 บุคคล ที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงที่ได้ลงมือทำในสิ่งที่ชอบในแบบของตัวเอง สะท้อนความหมายของแบรนด์ตามแนวคิด ‘Celebrate living’ ที่สนับสนุนให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ชอบได้อย่างหมดห่วง เพราะประกันเอฟดับบลิวดีพร้อมที่จะดูแลให้

นางสาวปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD ประกันชีวิต”) เปิดเผยว่า “FWD ประกันชีวิต มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต โดยทำให้ประกันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน ด้วยการสื่อสารที่เข้าถึงง่ายผ่านภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งการนำเสนอประกันผ่านเรื่องราวเชิงบวก ภายใต้แนวคิด ‘Celebrate living’ ที่สนับสนุนให้ทุกคนใช้ชีวิตในแบบที่ชอบอย่างหมดห่วง เพราะประกันเอฟดับบลิวดีดูแลให้

ต่อเนื่องจากแบรนด์แคมเปญ ‘The Series of Celebrate living’ ที่เราเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้คนได้ออกไปใช้ชีวิต ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้อย่างเต็มที่ เราจึงขยายผลสู่กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันเรื่องราว ผ่านกิจกรรมการตอบคำถามบน Facebook เพจของสื่อต่างๆ และเพจ FWD Thailand กับคำถามที่ว่า “ถ้าให้ทำอะไรก็ได้ 1 อย่าง อยากทำอะไร” หลังจากนั้นก็คัดเลือกเรื่องราวที่น่าสนใจของบุคคล 100 คน ในทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสายอาชีพทั่วประเทศ มาร่วมถ่ายภาพการ Celebrate living ในแบบของตัวเอง โดยประกันเอฟดับบลิวดีสนับสนุนและบันทึกเรื่องราวการ Celebrate living ทั้ง 100 เรื่อง และจัดทำออกมาเป็นหนังสือ “100 LIFE-CELEBRATING STORIES” ทั้งในแบบรูปเล่มและ e-book

“เราเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวในรูปแบบหนังสือและ e-book เนื่องจากยังเป็นสิ่งที่คนไทยชอบและยังคงใช้เวลากับการอ่านเพิ่มมากขึ้นทุกปี ดูได้จากสถิติข้อมูลผลสำรวจการร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 2565 ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (เก็บข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565) ชี้ว่า 60% ของผู้เข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 2565 คือ กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 15 – 35 ปี นอกจากนี้เมื่อดูข้อมูลในส่วนของผู้อ่าน e-book จากบริษัท เมพ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน e-book “Meb” ภาพรวมของตลาดอีบุ๊คไทยเติบโตต่อเนื่อง มีมูลค่าราวปีละ 600-700 ล้านบาท

ดังนั้น หนังสือภาพ 100 LIFE-CELEBRATING STORIES น่าจะเป็นสื่อกลางที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับคนในทุกเจนเนอเรชั่นได้เป็นอย่างดี เราจึงจัดทำทั้งในรูปแบบหนังสือและ e-book เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักการอ่านที่มีความชอบในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของ FWD ประกันชีวิตที่เป็นบริษัทประกันที่ขับเคลื่อนธุรกิจโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (customer-led) เรามุ่งหวังเป็นบริษัทประกันที่ลูกค้าไว้วางใจให้ดูแลและคุ้มครอง ด้วยการเดินหน้าทำให้ประกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้คนและเข้าถึงได้สำหรับลูกค้าทุกคนที่ต้องการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โดยเราหวังว่า หนังสือ 100 LIFE-CELEBRATING STORIES นี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ชอบ ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำสักครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ เพราะทุกท่านที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจในการได้ลงมือทำ ทำให้มีความสุขกับการใช้ชีวิต และทำให้ชีวิตมีพลังที่จะไปต่อได้อย่างมีความสุข” นางสาวปวริศา กล่าวเสริม

หนังสือ 100 LIFE-CELEBRATING STORIES เริ่มวางแผงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 นี้ ที่ร้านหนังสือนายอินทร์ สาขาหลักในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด (สาขาไอคอนสยาม, สามย่านมิตรทาวน์, จัตุรัสจามจุรี ชั้น G, The Street รัชดา, เทอร์มินอล 21 กทม., มาบุญครอง ชั้น 5, สยามพารากอน ชั้น 3, ซีคอนสแควร์ บางแค, คิวเฮ้าท์ สาธร, เซ็นทรัลพระราม 2, เอ็มโพเรียม, แฟชั่น ไอส์แลนด์ กทม., เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 2, The Nine พระราม 9, เมกาบางนา (Mega Bangna), โรงพยาบาลกรุงเทพ เพชรบุรี ศูนย์วิจัย, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท, อาคาร CSSD รพ. จุฬา, MEYA เชียงใหม่, เทอร์มินอล 21 นครราชสีมา, เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่ซิตี้ จ.สงขลา, เซ็นทรัล ขอนแก่น, โลตัส กาฬสินธุ์, โลตัส นิคมพัฒนา จ.ระยอง, แหลมทองระยอง ชั้น 1, สตาร์พลาช่า จ.ระยอง, และโฮมโปร จันทบุรี), ร้าน Kinokuniya (คิโนะคูนิยะ) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, และร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ รวมทั้งยังสามารถติดตามอ่านได้ในรูปแบบ e-book

#ประกันเอฟดับบลิวดี #CelebrateLiving