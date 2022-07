น้ำมันงาดำ+น้ำมันรำข้าว อาหารมหัศจรรย์เพื่อสุขภาพผู้สูงวัย

น้ำมันงาดำ+น้ำมันรำข้าว คุณประโยชน์เพื่อผู้สูงวัยแบบคูณสอง

หากจะพูดถึงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามหลักชีวจิตที่เป็นหนึ่งในวิธีพื้นฐานที่ได้ผล คือเรื่องของอาหาร วันนี้ผู้เขียนจึงจะมาแนะนำอาหารที่เหมาะกับสุขภาพผู้สูงวัย เพื่อตอบโจทย์ครบครัน นั่นก็คือ น้ำมันงาดำ+น้ำมันรำข้าว มาดูกันเลย

ทำไมช่วงอายุที่มากขึ้น จึงต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งระดับฮอร์โมนที่แปรเปลี่ยนไป ความเสื่อมต่าง ๆ ของร่างกายที่มาตามวัย ตั้งแต่ผิว หลอดเลือด กระดูก ก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง และความเจ็บป่วยได้ง่าย

โดยปกติ ร่างกายจะสะสมมวลกระดูกในช่วงวัยเจริญเติบโต และเมื่อถึงช่วงวัยหนึ่งก็จะหยุดสะสม เข้าสู่ช่วงเสื่อมสลายของมวลกระดูกเมื่ออายุมากขึ้น จุดนี้ทำให้ผู้สูงวัยมักมีอาการเกี่ยวกับกระดูกได้ง่ายมาก และยังเป็นสาเหตุทำให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ถดถอย เดินเหินไม่คล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อน

โดยเฉพาะในผู้หญิงที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือน ระดับฮอร์โมนเอสโทรเจนจะลดลงอย่างมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมได้ง่าย ผิวพรรณไม่สดใส อีกทั้งยังมีผลต่อการเสื่อมสลายของมวลกระดูก ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนได้ง่ายหลังวัยหมดประจำเดือน

นอกจากนี้ อีกปัญหาสุขภาพที่จะตามมาก็คือภาวะเสื่อมของอวัยวะภายในที่สำคัญ นั่นก็คือระบบหลอดเลือด ซึ่งอาจมีอาการตีบ เพราะมีไขมันเกาะตามผนังหลอดเลือด หรือความเสื่อมทำให้หลอดเลือดไม่ยืดหยุ่นเหมือนสมัยหนุ่มสาว ทำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ เช่น โรคความดันโลหิต โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่เป็นโรคเรื้อรังพบมากในผู้สูงวัยอีกด้วย

ซึ่งปัญหาสุขภาพเหล่านี้สามารถป้องกันและดูแลตั้งแต่เนิ่น ๆ ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตั้งแต่การเลือกกินอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพอย่างตรงจุดจากภายใน และออกกำลังกาย เพื่อรักษาความคล่องแคล่วและเพิ่มความแข็งแรงของมวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก ก็จะช่วยให้ทุกคนสามารถรับมือกับปัญหาสุขภาพที่ต้องเจอเมื่ออายุมากขึ้นได้

สำหรับวันนี้ที่จะพูดถึงอาหารตัวเด็ด เหมาะสำหรับผู้สูงวัย ผู้เขียนจะหยิบยกคุณสมบัติของน้ำมันงาดำ และน้ำมันรำข้าว สองอาหารมหัศจรรย์ที่ตอบโจทย์สุขภาพสุด ๆ

งาดำ ของดีคู่ครัว เพื่อกระดูกและหัวใจ

‘งาดำ’ เมล็ดพืชสีดำ ที่มีคุณสมบัติเด่นเรื่องปริมาณแคลเซียมสูงกว่านมถึง 3 เท่า ดีต่อกระดูกและฟัน ทั้งยังมีสารเซซามิน เซซาโมลิน และเซซามอล ที่มีคุณสมบัติลดไขมันในเลือด ยับยั้งเอนไซม์ที่ทำลายกระดูกอ่อน ช่วยป้องกันการเสื่อมสลายของกระดูก ลดอาการปวดเข่า ทั้งยังเสริมฤทธิ์ให้กับวิตามินอี ช่วยลดการอักเสบอีกด้วย

นอกจากนั้นยังอุดมสารอาหารที่ดีต่อร่างกาย อาทิ โอเมกา 3 6 และ 9 วิตามินอี วิตามินบี 1 2 3 5 6 9 สังกะสี ทองแดง ไอโอดีนและใยอาหาร

⇒วิธีการกินที่เป็นที่นิยมคือการกินทั้งเมล็ด ในรูปแบบของการนำมาประกอบอาหารต่าง ๆ การใช้น้ำมันงาในการปรุงอาหาร เพิ่มความหอมให้มื้อสุดอร่อย หรือกินในรูปแบบของน้ำมันงาดำบรรจุแคปซูล สำหรับเสริมอาหาร เพื่อให้ได้สารอาหารที่เพียงพอและครบถ้วน

น้ำมันรำข้าว ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอเสื่อม

อาหารต่อไปก็คือน้ำมันรำข้าว ของดีคู่ครัวที่ในระยะหลัง ๆ มานี้มีงานวิจัยมากมายออกมาเผยถึงสรรพคุณในเชิงบวกต่อสุขภาพ ประการแรกเลยคือจัดอยู่ในไขมันชนิดดี (HDL) ที่ช่วยปรับสมดุลไขมันหรือคอเลสเตอรอลในเลือด ไม่ให้ไขมันไม่ดี (LDL) มีปริมาณมากเกินไป ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ อาทิ ความเสื่อมของหลอดเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด

ประการถัดมาคืออุดมไปด้วยวิตามินอี แอลฟาโตโคฟีรอล โตโคไทรอีนอล และแกมมา ออไรซานอล ที่จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย ต้านโรคเรื้อรัง ทั้งยังดีต่อผิวพรรณ ช่วยให้ผิวเรียบเนียน มีชีวิตชีวา และต้านการอักเสบ ลดอาการวัยทองได้ด้วย

⇒การกินมีทั้งแบบในรูปของน้ำมันประกอบอาหาร และการกินในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งระยะหลังผู้คนเริ่มสนใจในสรรพคุณของน้ำมันรำข้าว จึงสามารถหาซื้อได้ไม่ยาก

เทคโนโลยีสกัดเย็น ผสาน 2 คุณประโยชน์ ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพ

ในปัจจุบัน มีตัวเลือกในการรับประทานอาหารทั้งสองอย่างนี้มากมาย แต่ในรูปแบบที่แนะนำ คือ การรับประทานในรูปแบบของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวที่ผลิตด้วยวิธีสกัดเย็น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย ทั้งยังมีคุณสมบัติรักษาสารอาหารสำคัญ ๆ เอาไว้อย่างครบถ้วน



