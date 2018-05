มูฟไปกับทุกกิจกรรมให้เต็มที่…กับเคล็ดลับดีๆในการดูแลข้อเข่าให้แข็งแรง

“ข้อเข่าเสื่อม” โรคที่หลายคนมักคิดว่าเกิดได้เฉพาะกับผู้สูงวัยเท่านั้น แต่คุณทราบหรือไม่ว่าปัจจุบัน ไม่ว่าจะวัยรุ่น วัยทำงาน ผู้หญิงหรือผู้ชาย ต่างก็มีโอกาสเป็นโรคนี้กันได้ทั้งนั้น หากมีน้ำหนักตัวมาก เป็นโรคอ้วน ใช้งานข้อเข่ามากเกินไปและไม่เหมาะสม เช่น ยืนนานๆ เดินบ่อยๆ หรือนั่งแช่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน รวมถึงการสวมรองเท้าส้นสูงคู่สวยเป็นนิสัย ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำร้ายข้อเข่าโดยที่คุณไม่รู้ตัว

ข้อเข่าเสื่อม จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนอีกต่อไป โดยจากสถิติพบว่า คนไทย 1 ใน 3 ป่วยเป็นโรคข้อ โดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งพบได้มากที่สุด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากเดิมโรคข้อเข่าเสื่อมจะพบในผู้สูงอายุ แต่ทุกวันนี้พบผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมีอายุน้อยลง โดยมีสัญญาณเตือนที่คุณสามารถสังเกตได้ง่ายๆ ก็คือ มีอาการฝืด ตึง หรือปวด บริเวณข้อเข่าขณะเคลื่อนไหว ขึ้นลงบันไดไม่สะดวกและอาจมีเสียงดังกรอบแกรบเวลาขยับเข่า ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากกระดูกอ่อนระหว่างข้อเข่าซึ่งมีโครงสร้างเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า คอลลาเจนไทพ์ทู (Collagen Type II) ซึ่งมีหน้าที่รองรับน้ำหนัก ลดแรงกระแทก รวมถึงให้ความแข็งแรงแก่ข้อต่อในขณะที่มีการเคลื่อนไหว มีสภาพบางลงและสึกกร่อนลงจนปลายกระดูกเริ่มเข้าใกล้และเสียดสีกัน โดยในระยะแรกจะเจ็บแบบเป็นๆ หายๆ หากยังใช้ข้อมากขึ้นหรือไม่ดูแลข้อให้เหมาะสมก็จะมีอาการรุนแรงและทุกข์ทรมานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัจจุบันโรคข้อเข่าเสื่อมยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ มีเพียงทำให้อาการทุเลาลงได้ด้วยการกินยาแก้ปวด หรือการผ่าตัดถือว่าเป็นการรักษาที่ปลายเหตุโดยเสียค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด ครั้งละหลายหมื่นถึงเป็นแสนบาทต่อราย

ปัจจุบันมีการนำผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติมาเสริมการดูแลรักษาซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น โดยมีการศึกษาวิจัยพบว่า คอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) ขนาด 40 มิลลิกรัมต่อวัน มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมได้ดี สามารถลดอาการอักเสบ ลดอาการปวดของข้อเข่า เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการเดินได้ดีขึ้นและยังเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้ นอกจากนี้ คอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) ยังได้ผลดีในผู้ที่ออกกำลังกายโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดองศาของเข่าได้ดีขึ้น และเพิ่มระยะเวลาการออกกำลังในการวิ่งบนลู่วิ่งได้นานขึ้น โดยมีความปลอดภัยสูงและไม่มีผลข้างเคียง นอกจากนี้สารคอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) ยังมีประสิทธิภาพลดอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมได้ดีกว่าสารสกัดสูตรผสมของ กลูโคซามีน และ คอนดรอยติน ได้ถึง 2 เท่า รวมทั้งยังพบว่าสารคอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) ยังสามารถยับยั้งการทำลายเซลล์กระดูกอ่อนบริเวณผิวข้อ โดยยับยั้งการทำงานของเม็ดเลือดขาว และควบคุมระดับของสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ จึงช่วยลดอาการปวด อักเสบในผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบได้

ถึงเวลาแล้วหรือยัง…ที่คุณจะหันมาดูแลข้อเข่าให้แข็งแรงด้วยการเสริมอาหารที่มีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนและเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอย่างคอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II)ควบคู่กับการบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าอยู่เสมอ เช่น การเดินช้าๆ การปั่นจักรยาน หรือการออกกำลังกายในน้ำ รวมถึงการใช้งานข้อเข่าอย่างเหมาะสม ด้วยการเลี่ยงยกของหนักเป็นเวลานาน การขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นและท่านั่งต่างๆ ที่เราต้องงอเข่ามากๆ เป็นเวลานาน เพื่อให้ชีวิตแอคทีฟได้สุดๆ พร้อมเคลื่อนไหวร่างกายและมูฟไปกับทุกกิจกรรมได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมมาคอยกวนใจ

ข้อมูลโดย: ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ ประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมโภชนวิทยามหิดล

