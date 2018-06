Asia Fitness Conference 2018 ฉลองปีที่ 10

รวมพลโปรฟิตเนสกว่า 3,300 คน

พร้อมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญสู่วงการสุขภาพและการออกกำลังกายของเมืองไทย

ภายใต้แนวคิด “Fuel Your Passion: Know More, Achieve More!”

บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FIT® ผู้จัดการประชุม Asia Fitness Conference (AFC) ประกาศการจัดงาน กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกีฬาและการออกกำลังกายประจำปี 2561 (Asia Fitness Conference 2018: AFC 2018) ในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีความสนใจด้านฟิตเนส รวมถึงเจ้าของและผู้จัดการศูนย์ออกกำลังกาย ผู้ปฏิบัติงานด้านโภชนาการและสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1,500 คนจากทั่วภูมิภาค รวมทั้งผู้ฝึกสอบที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก เข้าร่วมการประชุมทั้ง 3 วัน ซึ่งจะมีทั้งการนำเสนอองค์ความรู้สมัยใหม่ การสร้างเครือข่ายการทำงาน และการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจในกีฬาฟิตเนส

ซูซาน ฮอสลี่ย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ก่อตั้งงาน AFC กล่าวว่า “ปี 2018 ถือเป็นการฉลองครบรอบปีที่ 10 ของการจัดงาน AFC ซึ่งเป็นงานประชุมด้านฟิตเนสที่ยิ่งใหญ่และดีที่สุดของเอเชีย เรามุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมฟิตเนสในเอเชียมาอย่างต่อเนื่อง โดยงานในปีนี้จะจัดขึ้นในแนวคิด “Fuel Your Passion: Know More, Achieve More” เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานด้านฟิตเนสในหลากหลายแง่มุม เรายังได้รับเกียรติจากผู้ฝึกสอนที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากกว่า 60 ท่าน ซึ่งจะมาร่วมแบ่งปันและเป็นผู้นำการสอนกว่า 196 รอบ ตลอด 3 วันเต็ม นอกเหนือจากนี้ ยังมีการสอนในรอบก่อนและหลังการประชุมเพื่อต่อยอดการเรียนรู้อีก 15 รอบ การประชุมฟิตเนสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียครั้งนี้จะนำเสนอองค์ความรู้แบบครบวงจรทั้งเรื่องการปรับสภาพร่างกายเพื่อการกีฬา โภชนาการ การฝึกซ้อมส่วนบุคคล โยคะ การปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ พิลาทีสและไจโรคีเนซิส การเต้นรำ การป้องกันการบาดเจ็บ และการฟื้นฟูร่างกายเฉพาะบุคคล การพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนเทรนด์อุปกรณ์พร้อมเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากทั่วโลก”

ตลอดการประชุมทั้ง 3 วัน ผู้เข้าร่วมงานจะมีโอกาสฝึกฝนและพบปะกับผู้ฝึกสอนชื่อดังระดับโลก อาทิ – เบ็ธ ชอว์ นักเขียน ผู้มีวิสัยทัศน์ ทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของ YogaFit Inc ซึ่งเป็นระบบการฝึกกฝนฟิตเนสโยคะรายใหญ่ที่สุดของโลก – เจนน์ ฮอลล์ อดีตนักเต้นรำมืออาชีพซึ่งเคยร่วมแสดงบนเวทีกับซูเปอร์สตาร์ชื่อดังอย่าง บิยอนเซ่ และ เจย์-ซี – โทนี่ สโตน ผู้ฝึกสอนให้กับนักเต้นของศิลปินชื่อดังและซูเปอร์สตาร์อย่างบริตนี่ย์ สเปียร์, มิสซี่ อีเลียต, อินซิงค์, บิยอนเซ่, เดสทินีไชลด์, คริสติน่า อากิเลร่า, ริกกี้ มาร์ติน, เกว็น สเตฟานี, วิลล์ สมิธ, เจนิเฟอร์ โลเปซ, และคริสต์ บราวน์ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลและคว้ารางวัลในสาขา Best Choreographer, Best International Instructor/Presenter, Lifetime Achievement Award,

และ Best International Presenter/Choreographer – สตีฟ คอตเตอร์ ชายผู้ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 100 Fittest Men Of All-time ของนิตยสาร Men’s Health Magazine และเป็นผู้เผยแพร่ศาสตร์การออกกำลังแบบปรับสมดุลร่างกายและจิตใจจนแพร่หลายไปทั่วโลกผ่านศิลปะการต่อสู้แบบผสม ชี่กง การฝึกฝนการเคลื่อนไหว ความยืดหยุ่น และคอร์สการฝึกฝนด้วยตุ้มน้ำหนักเคตเติลเบลล์ในแบบ IKFF และ – เคน เวย์เชิร์ท (SGT Ken®) ผู้บรรยายมือรางวัลระดับโลกและเจ้าของตำแหน่ง US Army Soldier of the Year 6 สมัย

ในระหว่างการประชุม AFC 2018 ทั้ง 3 วันยังมีรายการแข่งขันที่น่าสนใจอีกหลายรายการ อาทิ AFC 2018 Personal Trainer of the Year, AFC Fitness Idol 2018, CWL Olympic Lifting, IPF Power Lifting, IKFF Kettlebell และ AFC 2018 Game Day ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมแข่งขันเพื่อคว้ารางวัลใหญ่และสร้างผลงานที่โดดเด่นเพื่อพัฒนาเส้นทางสายอาชีพของตนเองได้อย่างรวดเร็วจากการร่วมงานในครั้งนี้

“ธุรกิจฟิตเนสและการกีฬา ถือเป็นสองอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดของเอเชียในปัจจุบัน และในการเพิ่มมูลค่าในฐานะผู้ฝึกสอนเพื่อผู้เรียน ผู้ปฏิบัติงานด้านฟิตเนสต้องแสวงหาองค์ความรู้สมัยใหม่อยู่เสมอทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติจริง ตลอดจนเครื่องมือและเทคนิคการฝึกสอน โดยจำเป็นต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการันตีสุขภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพร่างกายที่ดีเยี่ยมของลูกค้า ซึ่งต้องอาศัยทั้งข้อมูลรูปธรรม คำแนะนจากประสบการณ์ และมาตรฐานการให้บริการที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการศึกษาและการฝึกอบรมแนวใหม่ ผนวกกับความสำเร็จของการจัดงานทั้ง 9 ปีที่ผ่านมา เราจึงคาดว่างานประชุม AFC และงาน Asia Fitness Expo ซึ่งจัดควบคู่กันในปีนี้ จะสามารถดึงดูดผู้เข้าชมงานมากกว่า 4,000 คนให้เดินทางมาสู่ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมชื่อเสียงของเมืองไทยในฐานะจุดหมายด้านฟิตเนสชั้นนำของภูมิภาค” ซูซาน กล่าวเสริม

Asia Fitness Conference 2018 ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หากต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมงานหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมเว็บไซต์ www.asiafitconference.com ติดต่อโทรศัพท์ +662 650 9242 หรืออีเมล afc@fitthai.com