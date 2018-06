เซ็นทารา ปูพรมจัดโรดโชว์แดนมังกรดึงตลาดจีนท่องเที่ยวทั่วไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ตอกย้ำภาพลักษณ์ “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท และ วิลลา หัวหิน เปิดประตูบ้านต้อนรับตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำของจีน ทั้งกลุ่มลูกค้าธุรกิจ กลุ่มลูกค้าองค์กร และกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางอิสระ

เพื่อแนะนำโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราให้เป็นที่รู้จักในตลาดจีนมากยิ่งขึ้น พร้อมนำเสนอความหลากหลายของบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยในมุมมองใหม่สู่สากล เพื่อขานรับแคมเปญท่องเที่ยวชิ้นล่าสุด “Open to the New Shades” จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมสัญชาติไทย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท และ วิลลา หัวหิน พร้อมด้วยโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราอื่นๆ นำโดย มร. เดวิด มาร์เท่นส์ ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม และ มร. เดวิด กู๊ด ประธาน ฝ่ายปฎิบัติการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ร่วมจัดงานโรดโชว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรก นำร่องเปิดบ้านต้อนรับตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำของจีน ทั้งกลุ่มลูกค้าธุรกิจ กลุ่มลูกค้าองค์กร และกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางอิสระ อาทิ ซีทริป-ทราเวลเซอร์วิส ซีเอ็น-ทราเวล และ เซี่ยงไฮ้ ท็อปทาวน์ เพื่อแนะนำโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราให้เป็นที่รู้จักในตลาดจีนมากยิ่งขึ้น พร้อมนำเสนอความหลากหลายของบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยและความเป็นเลิศในธุรกิจโรงแรม ทั้งในด้านการให้บริการโรงแรมและรีสอร์ทที่มีความชำนาญ และการรังสรรค์ประสบการณ์วันหยุดพักผ่อนที่ดีเยี่ยมสำหรับลูกค้า

*จากภาพแรกด้านซ้าย มร. เดวิด มาร์เท่นส์ (ตรงกลาง) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท และ วิลลา หัวหิน พร้อมกับ มร. เดวิด กู๊ด (ซ้ายสุด) รองประธานฝ่ายปฎิบัติการ และ มร. พอล วิลสัน (ขวาสุด) รองประธานฝ่ายขาย โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองมื้อค่ำ

โดยการจัดงานโรดโชว์ครั้งนี้ ถือเป็นการจัดงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกของเครือเซ็นทารา และเพื่อแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและขานรับแคมเปญท่องเที่ยวชิ้นล่าสุด “Open to the New Shades” จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน จึงได้เปิดประตูบ้านจัดงานเลี้ยงต้อนรับ “ไชน่าโรดโชว์” ภายใต้ธีม เดอะ เกรท แกสบี้ ที่หรูหราคลาสสิค พาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเดินทางย้อนไปยังช่วงเวลาแห่งความบันเทิง ราวกับถูกมนต์เสน่ห์แห่งความย้อนยุคสะกดไว้ แต่แฝงการบริการและการต้อนรับอันอบอุ่นในแบบฉบับของไทย เพื่อสร้างประสบการณ์การพักผ่อนอันน่าจดจำ และเป็นการสร้างความแตกต่างในธุรกิจโรงแรมต่อการท่องเที่ยวกลุ่มตลาดจีน

ทั้งนี้ เดวิด มาร์เท่นส์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท และ วิลลา หัวหิน กล่าวว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อที่สุดในโลก เวลานี้ไม่ว่าที่ไหนๆ ต่างก็ต้องการนักท่องเที่ยวจีนเพื่อขยายฐานลูกค้าสำหรับการท่องเที่ยวและที่พักให้กับประเทศ ทางโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราจึงได้เตรียมความพร้อมในการรองรับตลาดนักท่องเที่ยวจีนมากขึ้น โดยมีการบริหารจัดการที่ดี เช่น มีป้ายให้คำแนะนำหรือเตือนเป็นภาษาจีนกับนักท่องเที่ยวจีนในห้องอาหาร สระว่ายน้ำ และห้องพัก นอกจากนี้ยังได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่โรงแรมให้นักท่องเที่ยวทำได้หรือไม่ได้ให้แก่มัคคุเทศก์ (ไกด์) เพื่อแนะนำต่อนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวประเทศไทยอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 0 3251 2021-38 หรืออีเมลล์ chbr@chr.co.th