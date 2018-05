โปรโมชั่นอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมแพคเกจสปา ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ขอแนะนำโปรโมชั่นอาหารและเครื่องดื่มพร้อมแพคเกจสปาที่รังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อต้อนรับช่วงเวลาซัมเมอร์ ให้คุณได้เลือกเพลิดเพลิน สังสรรค์หรือเลือกผ่อนคลายได้ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้

ปรับสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจกับทรีตเมนต์คลายร้อน ณ เคมปินสกี้ เดอะ สปา

ท่ามกลางอุณหภูมิที่สูงในช่วงซัมเมอร์นี้ เคมปินสกี้ เดอะ สปา (Kempinski The Spa) ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ขอแนะนำสปาทรีตเมนต์สุดพิเศษ “Summer Bliss” ที่จะช่วยปรนนิบัติดูแลผิวของคุณพร้อมปรับสมดุลให้กับร่างกายได้ผ่อนคลายจากอากาศที่ร้อน เปิดให้บริการแล้ววันนี้

ทรีตเมนต์ “Summer Bliss” ได้ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันโดยใช้ศาสตร์ในการบำบัดด้วยการนวดน้ำมันอโรมาพร้อมพลังธรรมชาติจากหินเย็น (cold stones) นวดผ่อนคลายความร้อนเป็นเวลา 90 นาที คุณสมบัติของหินเย็นจะช่วยลดการระคายเคืองของผิวที่สัมผัสกับแสงแดดและอากาศร้อน ปรับอุณหภูมิภายในร่างกายให้เย็นลง กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้น แถมยังช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นของหินเย็นคือพลังธรรมชาติของหินจะส่งผ่านเข้าสู่ร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท ลดอาการบวมและอักเสบของกล้ามเนื้อ ข้อต่อต่างๆ ช่วยรักษาสมดุลของทั้งร่างกายให้เข้ากับสภาพอากาศและเติมเต็มพลังงานให้แก่ร่างกายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ผ่อนคลายร่างกายไปกับสปาทรีตเมนต์ “Summer Bliss” ที่จะช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายคุณในช่วงฤดูร้อนนี้ ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนหรูหรา เงียบสงบและผ่อนคลายใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ณ เคมปินสกี้ เดอะ สปา พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ ในราคา 3,950 บาท++ (สำหรับทรีตเมนต์ 90 นาที)

*ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการ 10%

เคมปินสกี้ เดอะ สปาตั้งอยู่ ณ ชั้น 7 ตึกการ์เด้นวิงส์ ภายในโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 10:00 น. ถึง 22:00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 162 9000 หรืออีเมล์ spa.siambangkok@kempinski.com

“Dulce Rosa Afternoon Tea” ณ หนุมาน บาร์ (1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2561)

เพลิดเพลินไปกับการจิบน้ำชายามบ่ายในบรรยากาศที่หรูหรา ณ หนุมาน บาร์ กับชุดน้ำชายามบ่ายเมนูใหม่ “Dulce Rosa Afternoon Tea”ที่เสิร์ฟความอร่อยในธีมสีชมพูที่สดใสดั่งดอกไม้บานในช่วงฤดูร้อน

ชุดน้ำชายามบ่ายสไตล์อังกฤษชุดใหม่นี้ รังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษโดยเชฟแฟรงส์ บราวน์ หัวหน้าพ่อครัวเบเกอรี ที่ได้นำสีชมพูมาใส่ไว้ในขนมและของหวานเพิ่มความหวานน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น เมนูไฮไลท์เริ่มต้นด้วยของว่างแสนอร่อยสไตล์ฝรั่งเศสอย่าง โวโลวองไก่ (chicken and mushroom vols-au-vent) ที่เสิร์ฟเนื้อไก่และเห็ดในพายกรอบนอกนุ่มใน ชีสบอล (cheese ball canapés) เอแคลร์สอดไส้เนื้อปลาแซลมอนพร้อมซอสมายองเนสบีทรูท (salmon rillettes éclaires with beetroot mayonnaise) และเนื้อย่างเสิร์ฟพร้อมผักร็อกเก็ตและหัวหอมผัดกลิ่นหอมรัญจวน (roast beef with rocket and caramelized onions) เป็นต้น

สำหรับขนมหวานและเค้กได้ถูกรังสรรค์ขึ้นมาอย่างพิถีพิถันโดยใช้วัตถุดิบที่ให้สีชมพูตามธรรมชาติอย่างสตรอว์เบอร์รีหรือกระเจี๊ยบแดงเป็นส่วนผสมหลักในแต่ละเมนู ซึ่งภายในเซตประกอบไปด้วย คัพเค้กสีชมพูแสนหวานสไตล์เจ้าหญิง ขนมพาฟโลวาสีแดงและขนมโลลิป๊อปสีชมพู เป็นต้น

ท่านสามารถเลือกอิ่มอร่อยไปกับของว่างและขนมหวานภายในชุดน้ำชายามบ่ายนี้ควบคู่ไปกับชาคุณภาพจากประเทศเยอรมันนี “รอนน์เฟลด์” หรือกาแฟหอมกรุ่นนำเข้าจากประเทศอิตาลี “ลาวาซซา” ช่วยเติมเต็มช่วงเวลาย่ามบ่ายของคุณให้ได้สัมผัสถึงบรรยากาศของการผ่อนคลายอย่างแท้จริง

“Dulce Rosa Afternoon Tea” ให้บริการถึง 30 มิถุนายน 2561 ณ หนุมานบาร์ ตั้งแต่เวลา 14:00 น. ถึง 17:00 น. ราคา 750 บาท++ ต่อเซตสำหรับ 1 ท่าน รวมชาหรือกาแฟ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสารองที่นั่ง โทร 02 162 9000 หรือ hanumanbar.siambangkok@kempinski.com

บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อค่ำรูปแบบใหม่ “Never-Ending Flavours” ตอกย้ำความอร่อยสไตล์ยุโรปขนานแท้

ห้องอาหารบราสเซอรี ยูโรป้า ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเปิดประสบการณ์ความอร่อยแนวใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ กับคอนเซ็ปต์ใหม่ของบุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อค่ำที่เพิ่มตัวเลือกให้คุณได้อิ่มอร่อยได้อย่างไม่จำกัด พร้อมเมนูอาหารจานเดี่ยว (main course) เสิร์ฟในรูปแบบ à la carte สไตล์ยุโรปที่ปรุงสดใหม่ตามออเดอร์แบบจานต่อจานเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะอาหารของท่านเพิ่มเติมจากอาหารในไลน์บุฟเฟ่ต์เพื่อเอาใจลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ Never-Ending Flavours เปิดให้บริการทุกวันในราคา 1,800 บาท++ ต่อท่าน รวมน้ำเปล่า ชาและกาแฟ

อิ่มเอมไปกับอาหารคุณภาพชั้นเลิศระดับห้าดาวที่มีให้คุณได้เลือกรับประทานมากมายอาทิ ซูชิ ซาชิมิ อาหารทะเลเสิร์ฟบนเคาน์เตอร์น้ำแข็งเพื่อรักษาความสดใหม่เช่นหอยนางรม “ฟิน เดอ แคลร์” กุ้งขาว กุ้งลายเสือ ก้ามปูหิมะ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ สลัดบาร์ ชีสและโคลด์ คัทนานาชนิด และซุปประจำวันให้เลือกในสไตล์ตะวันออกและตะวันตก เป็นต้น

เมนูอาหารจานเดี่ยว (main course) เสิร์ฟในรูปแบบ à la carte มีให้เลือกมากมาย พร้อมเสิร์ฟหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปทุกๆสองสัปดาห์ เช่น สเต็ก flat iron เนื้อวัวแสนฉ่ำเสิร์ฟพร้อมกราแตงหัวหอมราดด้วยซอสเนื้อ (Australian slow-cooked flat Iron steak with gratin onion and beef jus) Pork Belly หมูดำสายพันธุ์เบอร์กเชียร์ อบกับข้าวโพดรมควันพร้อมซอสบาร์บีคิว (roasted Berkshire pork belly with smoked corn and home-made BBQ sauce) ปลาแซลมอนรมควัน เสิร์ฟพร้อมถั่วเลนทิลและซอสไวน์ขาวทาร์รากอนสไตล์ฝรั่งเศส (hot smoked salmon with braised lentils and Chardonnay tarragon sauce) เสต็กเนื้อพรีเมี่ยมนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย พร้อมเครื่องเคียง Potato wedges และซอสสไตล์ฝรั่งเศส Café de Paris (Australian beef medallion served with potato wedges in Café de Paris sauce) สเต็กปลาทูน่า เสิร์ฟคู่กับมะเขือพวงและซอสมะเขือเทศ (seared tuna steak with grilled baby eggplants and tomato basil coulis) เนื้อวากิวท็อปเซอร์ลอยน์ เสิร์ฟคู่กับผักโขมผัดเนยและครีมมันฝรั่ง (Wagyu top sirloin with salted butter spinach and potato mousseline) ซี่โครงแกะผัดกับถั่วเฮเซลนัท เสิร์ฟพร้อมหอมแดงตุ๋นไวน์แดง ราดด้วยซอสพาเมซาน (hazelnut fried lamb cutlets served with red wine braised shallots and Parmesan sauce) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังเมนูพาสต้าให้ทุกท่านได้เลือกรับประทานในหลากหลายรูปแบบเสิร์ฟหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปทุกๆสองสัปดาห์เพื่อความหลากหลายเช่น รีซอตโตกุ้งเสิร์ฟกับถั่วลิสงบดแบบเผ็ดและถั่วงอก (basil risotto with prawn and spicy peanuts crumbs served with sprouts and lime) สปาเกตตีซอส aglio olio pepperoncino หรือ AOP สไตล์อิตาเลียน ล็อบสเตอร์พาสต้าเส้นลิงกวิเนผัดกับมะเขือเทศเชอรี่และใบโหรพาสด สปาเกตตีคาโบนาร่าสุดคลาสสิคโรยด้วย pork cheek และชีสเพโคริโน่สไตล์อิตาเลียน พาสต้าเส้น Angel Hair ผัดกับหอยตลับในน้ำหมึกสีดำโรยด้วยกระเทียมเจียวและไข่ปลาแซลมอน และลาซานญาโบลองเนสอบกับครีมซอสเบชาเมลสไตล์อิตาเลียนและพาเมซานชีส เป็นต้น

ตบท้ายความอร่อยในทุกค่ำคืนกับมุมเอาใจคนรักของหวาน เต็มอิ่มไปกับขนมอบเบเกอรีนานาชนิดเช่น ช็อกโกแลตพราลีน แอปริคอท ขนมโดนัทจิ๋ว เค้กช็อกโกแลตฟัดจ์ ขนมทาร์ตรูบาร์บ ขนมเครมบูเล่ตะไคร้หอม และช็อกโกแลตฟองดูว์พร้อมเรื่องเคียงนานาชนิด เป็นต้น

บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อค่ำรูปแบบใหม่ “Never-Ending Flavours” เปิดให้บริการทุกวันเวลา 18:30 น. ถึง 22:30 น. ในราคา1,800 บาท++ ต่อท่าน รวมน้ำเปล่าและชากาแฟ และราคา 900 บาท++ สำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 12 ปี

*ทั้งนี้ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อท่าน ยังไม่รวมอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการ 10%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อสำรองที่นั่ง โทร 02 162 9000 หรืออีเมล์ brasserie.siambangkok@kempinski.com

ดื่มด่ำไปกับซันเดย์บรันช์รูปแบบใหม่ “Signature Sunday Rośe Brunch” ณ ห้องอาหารบราสเซอรี ยูโรป้า

(ฟรีอัพเกรดเป็นแชมเปญระดับพรีเมี่ยม “Louis Roederer Pink Champagne” เมื่อแต่งกายหรือใส่เครื่องประดับในธีมสีชมพู)

โรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพฯ ขอแนะนำซันเดย์บรันช์รูปแบบใหม่ “Signature Sunday Rośe Brunch” ที่มาในธีมสีชมพูแสนสดใส เข้ากับคอนเซ็ปต์ของการยกระดับความสุขให้กับลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการด้วยอภินันทนาการพิเศษอัพเกรดเป็นแชมเปญระดับพรีเมี่ยม “Louis Roederer Pink Champagne” ให้กับลูกค้าที่เลือกรับประทานในแพคเกจหลักที่รวมเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ โดยแต่งกายหรือใส่เครื่องประดับในร่างกายธีมสีชมพู “นี่คืออีกหนึ่งทางเลือกที่แสนวิเศษสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากพาครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนมาร่วมดื่มด่ำไปกับบรรยากาศที่แสนสบายในช่วงสายของวันอาทิตย์ ณ ห้องอาหารบราสเซอรี ยูโรป้า” กล่าวโดยเชฟสเตฟาน Executive Chef ของโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

อิ่มเอมไปกับเมนูอาหารที่หลากหลายที่ทีมเชฟได้คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อเสิร์ฟความอร่อยให้กับลูกค้าในทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 12:30 น. ถึง 16:00 น. เมนูยอดนิยมตลอดกาลได้แก่ อาหารทะเลคุณภาพชั้นเลิศที่เสิร์ฟบนสเตชั่นน้ำแข็งเพื่อรักษาความสดใหม่เช่น กุ้งล็อบสเตอร์นำเข้าจากประเทศแคนาดา หอยนางรมสดสามชนิด ปูอลาสก้า หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ เป็นต้น พร้อมทั้งมุมอาหารญี่ปุ่นยอดนิยมที่มีตัวเลือกหลากหลายทั้งซูชิ ซาชิมิและอาหารญี่ปุ่นจานพิเศษเสิร์ฟสลับหมุนเวียนให้คุณได้รับประทานตามใจชอบเช่น ยากิโซบะ ปลาไหลเทอริยากิ หอยเชลล์ฮอกไกโดและปูยักษ์เป็นต้น สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเมนูพาสต้า ทางทีมพ่อครัวก็ได้จัดเตรียมพาสต้าไว้ให้คุณได้ลิ้มลองเช่น ซีฟู้ดอาราเบียตาที่มีรสชาติเผ็ดเป็นเอกลักษณ์ (seafood arrabiata) และพาสต้าคาโบนาราแบบคลาสสิคปรุงรสใน Parmesan wheel เสิร์ฟพร้อมเห็ดทรัฟเฟิลเป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารจานเดี่ยว (á la carte main course) ที่ปรุงสดใหม่เสิร์ฟให้ถึงโต๊ะอาหารของท่านตามออเดอร์อีกด้วย เมนูจานเด่นเช่น ปลาแซลมอนเสิร์ฟพร้อมหน่อไม้ฝรั่งราดซอสฮอลแลนด์เดส (Norwegian salmon fillet with asparagus casserole in Hollandaise sauce) หอยเชลล์ฮอกไกโดเสิร์ฟคู่กับต้นหอมอบและเบคอน (Hokkaido scallops served with braised leeks and bacon) เนื้อวากิวสไตล์ฝรั่งเศส “รอสซินี” เสิร์ฟกับฟัวกราส์และซอเทผักโขมในซอสเห็ด (Wagyu beef medallion “Rossini style” served with foie gras and sautéed spinach in mushroom sauce) และซี่โครงแกะกับซอสเปปเปอร์มิ้นท์และแยมเลมอน (Murray lamb cutlet with peppermint ricotta sauce and lemon jam) เป็นต้น

ปิดท้ายความอร่อยกับมุมของหวานสีชมพูหวานแหววให้คุณได้เลือกรับประทานส่งท้ายมื้ออาหารของบ่ายวันอาทิตย์ได้อย่างอิ่มเอม เมนูของหวานแนะนำเช่น ช็อกโกแลตนมสีชมพูแบบฟองดูว์พร้อมเครื่องเคียงแสนอร่อย คัพเค้กและมาการองสีชมพู มุมไอศกรีมและซอร์เบท เมนูช็อกโกแลตซันเดย์ตามสั่ง เค้กแมคคาเดเมีย ช็อกโกแลตพรีเมี่ยมเวโรน่าและมุมขนมไทย เป็นต้น

สำหรับแพคเกจของ “Signature Sunday Rośe Brunch” ได้ถูกออกแบบมาอย่างหลากหลายเพื่อเอาใจทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ เริ่มต้นที่ราคา 2,400 บาท++ ต่อท่านรวมเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้ง ราคา 1,200 บาท++ สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี และราคา 4,500 บาท++ ต่อท่านรวมเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ พร้อมรับสิทธิพิเศษฟรีอัพเกรดแชมเปญเป็น Louis Roederer Pink Champagne (Rosé Champagne) สำหรับลูกค้าท่านใดที่แต่งกายหรือใส่เครื่องประดับในธีมสีชมพู

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอัตราค่าบริการ 10%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อสำรองที่นั่ง โทร 02 162 9000 หรืออีเมล์ brasserie.siambangkok@kempinski.com

