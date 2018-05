บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย มอบประสบการณ์เหนือระดับกับโปรแกรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “ The Ultimate JOY Experience ” เปิดประสบการณ์ใหม่ที่พร้อมให้ลูกค้าได้สัมผัสผ่านกิจกรรมตลอดปี 2018

รังสรรค์สุดยอดประสบการณ์เหนือระดับในแบบฉบับบีเอ็มดับเบิลยูอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี สำหรับโปรแกรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ The Ultimate JOY Experience (ดิ อัลติเมท จอย เอ็กซ์พีเรียนซ์) เพื่อมอบให้เจ้าของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ได้ร่วมประสบการณ์สุดพิเศษ ครบครันทั้งกิจกรรมไลฟ์สไตล์ในประเทศ และทริปสู่จุดหมายสุดตระการตาทั่วโลก ล่าสุด บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย สร้างความตื่นเต้นอีกครั้งด้วยกิจกรรมใหม่สุดพิเศษตลอดปี 2018 นี้

เศรษฐิพงศ์ อนุตรโสตถิ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย เผยถึงความสำเร็จของโปรแกรมสุดพิเศษ “TheUltimate JOY Experience” พร้อมรายละเอียดของ 3 ทริปพิเศษของโปรแกรมดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในช่วงหลังของปี 2018 นี้ ได้แก่

บีเอ็มดับเบิลยู เบอร์ลิน มาราธอน 2018 – #มิชชั่นเบอร์ลิน

(BMW Berlin Marathon 2018 – #missionberlin)

มหกรรมการวิ่งมาราธอนที่ยิ่งใหญ่ของโลก ระหว่างวันที่ 11-18 กันยายน 2561 เบอร์ลินมาราธอนเป็นหนึ่งในหกเมเจอร์มาราธอนระดับโลกที่นักวิ่งปรารถนาจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งแต่มีโอกาสไปได้ยากมาก โดยแต่ละปีมีทั้งนักกีฬาอาชีพและนักวิ่งสมัครเล่นจากทั่วโลก 122 ประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก บนระยะทาง 42.195 กิโลเมตร และยังเป็นการแข่งขันที่มีเงินรางวัลเดิมพันสูงสุดถึง 1,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งบีเอ็มดับเบิลยูจะพาสมาชิกผู้โชคดีได้ไปพิชิตความสำเร็จ และทำความฝันให้เป็นจริงครั้งหนึ่งในชีวิต

บีเอ็มดับเบิลยู กอล์ฟ คัพ สเปเชียล อิดิชั่น -ไรเดอร์ คัพ 2018

(BMW Golf Cup Special Edition – Ryder Cup 2018)

การออกรอบที่สนามกอล์ฟชื่อดังระดับโลก เปิดจองวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ โดยจะเดินทางระหว่างวันที่

26 กันยายน – 3 ตุลาคม ซึ่งนอกจากจะพาไปชมการแข่งขันรายการกอล์ฟระดับโลกระหว่างทีมยุโรปและทีมอเมริกาที่จัดทุก ๆ 2 ปี ร่วมเชียร์ทีมโปรดแบบติดขอบสนามตลอด 3 วันแล้ว ยังเติมเต็มความฝันให้แก่เหล่าสมาชิกด้วยการชวนออกรอบตามรอย The 2018 Ryder Cup หลังจบการแข่งขันในสนามเดียวกันที่ Le Golf National ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งน้อยคนจะมีโอกาสและถือเป็น Once in a Lifetime Experience

ดิ อัลติเมท บีเอ็มดับเบิลยู เอ็ม แทร็ก เอ็กซ์พีเรียนซ์ นูร์เบอร์กริง

(The Ultimate BMW M Track Experience – Nürburgring)

ประสบการณ์การขับรถในสนามแข่งสุดท้าทายที่เมืองนูร์เบอร์กริง ประเทศเยอรมนี เปิดให้จองพร้อมกัน 8 มิถุนายนนี้ เดินทางระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม โดยบีเอ็มดับเบิลยูจะพาสมาชิกไปทดสอบสมรรถนะของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู รุ่น M4

ในสนามแข่ง Nürburgring ที่ได้ชื่อว่าเป็นสนามแข่งรถที่ยาว ขับยาก ท้าทาย และอันตรายที่สุดในโลก

ร่วมสัมผัสสุดยอดประสบการณ์แบบเหนือระดับเฉพาะลูกค้าบีเอ็มดับเบิลยู พร้อมสิทธิพิเศษหลากหลายสำหรับทุกไลฟ์สไตล์จากโปรแกรม The Ultimate JOY Experience ตลอดทั้งปี ท่านเจ้าของรถบีเอ็มดับเบิลยูทุกท่าน สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรี!

ที่ www.BMWultimateJOY.com หรือติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/bmwultimatejoy

บทความที่น่าสนใจ

Active Couple นักวิ่งสูงวัย หัวใจสตรอง