ลุ้นรางวัล ห้องพักพร้อมซันเดย์ บรันช์ ฟรี กับแคมเปญ Creative District Discovery on Your next

ร่วมสนุกลุ้น เป็นผู้โชคดีกับแคมเปญ Creative District Discovery on Your next #Staycation โดยโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เพื่อให้ทุกท่านมาร่วมเพลิดเพลินกับการชื่นชมผลงานศิลปะสร้างสรรค์โดยศิลปินต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศในแหล่งแฮงเอ้าท์ใหม่ที่ไม่ควรพลาดบนถนนเจริญกรุงอาทิ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก Warehouse 30 ครีเอทีฟ คอมมูนิตี้ คอมเพล็กซ์ และล้ง 1919 ลัดเลาะสู่ตรอกซอยต่างๆที่ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าของอาคารบ้านเรือนในบริเวณตลาดน้อย ที่เชื่อมต่อไปสู่ถนนเยาวราช เส้นทางมังกรสายวัฒนธรรม

ทุกท่านสามารถเข้าร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 21 พฤษภาคม 2561โดย

คลิกไลค์ facebook.com/royalorchidsheratonhotel พิมพ์ คำว่า Creative District ใน Facebook Messenger กด “สมัครสมาชิก” ในหน้า Facebook Messenger อ่านบทความ http://www.royalorchidsheraton.com/th/creativedistrict ตอบคำถาม 2 ข้อ ใน Facebook Messenger

ผู้ร่วมสนุกที่ตอบคำถามถูกทั้งสองข้อจะได้รับสิทธิร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีในการจับรางวัล พักฟรีในช่วงสุดสัปดาห์ ณ ห้องคลับดีลักซ์ วิวแม่น้ำเจ้าพระยา หนึ่งคืน พร้อมรับประทานอาหารซันเดย์ บรันช์ฟรี สำหรับ สองท่าน โรงแรมฯจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่เพจเฟสบุ๊ก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองห้องพักได้ที่ โทร 02 266 0123 หรือ อีเมลล์: res172.royalorchid@sheraton.com

เว็บไซต์: www.royalorchidsheraton.com/th ไลน์แอด @rosheratonbangkok