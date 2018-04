อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ทรูอารีน่า หัวหิน และพันธมิตร เตรียมจัดงานมหกรรมเพื่อสุขภาพและโยคะครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งแรกในหัวหินขึ้น กับงาน “Hua Hin Wellness & Yoga Festival 2018 by Intercontinental Hua Hin Resort” ภายใต้แนวคิด The Ultimate Wellness Experience ในระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561

พราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด กล่าวว่า โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ทรูอารีน่า และพันธมิตร เตรียมจัดงาน “Hua Hin Wellness &Yoga Festival 2018 by Intercontinental Hua Hin Resort” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมกิจกรรม และบริการด้านสุขภาพ ความงามและการผ่อนคลายในรูปแบบต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความพิเศษอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองหัวหินให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่มีเป้าหมายเดินหน้าตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และบริการระดับโลกควบคู่กันไปด้วยอีกทางหนึ่ง

ซึ่งที่ผ่านมา เทรนด์การดูแลสุขภาพ และความต้องการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ยังมีแนวโน้มได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ดังนั้น ไฮไลท์ของงานในครั้งนี้ เราจึงได้รวบรวมสุดยอดกูรูชื่อดังของประเทศ และระดับนานาชาติ ด้านสุขภาพ โยคะ และเซเลบริตี้เชฟด้านอาหาร อาทิ แนน– ชลิดา เฟื่องอารมย์, เมจิ–อโณมา ศรัณย์ศิขริน, ครูหนุ่ม–ยอดชาย ยมะคุปต์, ครูจิมมี่–ยุทธนา พลเจริญ, เชฟเคน–วัชรวีร์ วิเสทโภชนาทิพย์, ครูโบว์–ผกาวดี ศรีสง่า, ครูอ้อม–ธนัชกัญ สุนทรวงษ์, Suzanne Clarke ฯลฯ มาร่วมกันจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมแนะนำเทคนิคการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตลอดทั้ง 3 วันของการจัดกิจกรรม ซึ่งถือเป็นการรวม Healthy GURU ไว้มากที่สุดเป็นครั้งแรกในหัวหินอีกด้วย

มร.ไมเคิล ยันเซ่น ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มลูกค้าของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท แบ่งออกเป็นกลุ่มครอบครัว ร้อยละ 30 และกลุ่มคู่รัก/ฮันนีมูน ร้อยละ 70 ซึ่งปัจจุบันกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติกว่าร้อยละ 50 จะเน้นการมาพักผ่อน และใช้เวลาในช่วงวันหยุดที่โรงแรมอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังชื่นชอบกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลาย สปา ว่ายน้ำ ฟิตเนส และโยคะมากขึ้น ซึ่งนอกจากความโดดเด่นของสถานที่และบรรยากาศภายในโรงแรม ที่เอื้อต่อการพักผ่อน มีความสงบ ร่มรื่น และมีชายหาดส่วนตัวแล้ว ยังมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อการผ่อนคลายแบบลักชัวรี่ (Luxury) รวมไปถึงโปรแกรมเพื่อสุขภาพ อาทิ การทำโยคะยามเช้า และการออกกำลังกายแบบไทชิ เป็นต้น นอกจากนี้ ลูกค้าที่เข้าพักที่โรงแรมยังได้รับสิทธิพิเศษสำหรับเข้าใช้บริการต่างๆ รวมถึงคลาสออกกำลังกายแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ทรู อารีน่า หัวหิน สปอร์ต คอมเพล็กซ์ ที่ครบวงจรที่สุดในหัวหิน แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลาที่เข้าพักได้อีกด้วย ดังนั้นจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คาดว่า โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท จะกลายเป็นอีกหนึ่งเดสติเนชั่นสำคัญของหัวหิน ที่สามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และความงามจากทั่วโลกมาเติมเต็มการพักผ่อนในวันหยุดได้อย่างคุ้มค่า และยกระดับความสุขของการพักผ่อนให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอย่างแท้จริง

สำหรับไอดอลฟิตแอนด์เฟิร์มของผู้หญิงยุคใหม่ “เมจิ”–อโณมา ศรันย์ศิขริน หนึ่งในกูรูด้านการออกกำลังกายชื่อดังที่จะไปร่วมในงาน “Hua Hin Wellness &Yoga Festival 2018 by Intercontinental Hua Hin Resort” กล่าวว่า “เป้าหมายของการออกกำลังกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่ทุกคนจะได้รับตามมาเหมือนกันเมื่อได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคือ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ผิวพรรณดี สดชื่นกระปรี้กระเปร่า ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เมจิจะมาแนะนำ พร้อมสอนเทคนิคการออกกำลังกายในรูปแบบของ Yoga Cardio on The Beach ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับผู้หญิงในเรื่องของการเผาผลาญไขมัน ช่วยให้ แอคทีฟ รวมถึงการมีหุ่นที่ฟิต ด้วยวิธีออกกำลังกายโดยการนำท่าโยคะมาผสมผสานกับคาร์ดิโอ ซึ่งจะช่วยเผาผลาญไขมันทุกส่วนของร่างกายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถกลับไปปฏิบัติได้เองทั้งที่บ้าน และที่ออฟฟิศอีกด้วย”

และอีกหนึ่งกูรูศาสตร์โยคะ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการโยคะเมืองไทย และวงการโยคะระดับนานาชาติ “ครูจิมมี่” ยุทธนา พลเจริญ กล่าวถึงเสน่ห์ และข้อดีของการฝึกเล่นโยคะว่า “โยคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการออกกำลังกายอย่างได้ผล ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งเสน่ห์ของโยคะคือ การช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย และหากฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจนสภาวะที่ร่างกายและจิตใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว ก็ยิ่งจะช่วยลดอาการเมื่อยล้า ทำให้สมองปลอดโปร่ง นอนหลับง่าย ร่างกายเกิดความสมดุล ซึ่งกิจกรรมเวิร์คช็อปในครั้งนี้ ผมจะถ่ายทอดการฝึกโยคะอาสนะในท่วงท่าต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลองปฏิบัติกัน ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าทุกๆคนจะมีความสุขและสนุกกับการฝึกโยคะ และได้รับประโยชน์จากโยคะอย่างเต็มที่ที่สุดครับ”

สำหรับงาน “Hua Hin Wellness &Yoga Festival 2018 by Intercontinental Hua Hin Resort” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท โดยผู้ที่ สนใจสามารถจองแพคเกจเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปได้แล้วตั้งแต่วันนี้ แบ่งเป็น เบสิค แพคเกจ (Basic Package) ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,900 – 3,900 บาท (ไม่รวมอาหารและที่พัก) , แอดวานซ์ แพคเกจ (Advance Package) ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 3,900 – 5,900 บาท (ไม่รวมที่พัก) , Master Package with Intercontinental ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 8,900 – 22,900 บาท (รวมห้องพักที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท พร้อมอาหาร) และ Master Package with Holiday Inn Vana Nava Hua Hin ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 7,500– 21,500 บาท (รวมห้องพักที่โรงรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา รีสอร์ท หัวหิน พร้อมอาหาร) โดยสามารถจองผ่านทาง Facebook Fanpage:// Intercontinental Hua Hin Resort หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.032-616-999