ซีอาร์จีกิ๊ฟการ์ดจับมือฟูจิฟิล์มอินสแตกซ์ จัดเวิร์คช้อป “Keep Memory For Your Love”

ซีอาร์จี กิ๊ฟ การ์ด (CRG Gift Card) บัตรเงินสดรูปแบบใหม่ของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (Central Restaurants Group : CRG) ผู้นำด้านร้านอาหารเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด และร้านอาหารเดอะ เทอเรส จัดกิจกรรมเวิร์คช้อปสุดอบอุ่น “Keep Memory For Your Love”

พิเศษเฉพาะลูกค้าบัตร ซีอาร์จี กิ๊ฟ การ์ด (CRG Gift Card) ได้ร่วมสร้างประสบการณ์ในการตกแต่งอาหารอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพให้มีสไตล์ จากกูรูผู้นำตลาดเทคโนโลยีอย่างฟูจิฟิล์ม

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเชฟโป้ง – ฐาปกรณ์ ชินะวาสี เชฟมือหนึ่งจากร้านอาหาร เดอะ เทอเรส ที่ได้รังสรรค์เมนูสุดพิเศษ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการจัดตกแต่งอาหารให้กับผู้โชคดีทั้ง 10 คู่อย่างเป็นกันเอง โดยครั้งนี้ทุกท่านจะได้สัมผัสความอร่อยที่มาพร้อมความประทับใจไปกับ 3 เมนูสุดพิเศษ เริ่มต้นด้วย เห็ดคลุกปลาหมึกสด เมนูใหม่ล่าสุดจากร้าน เดอะ เทอเรส ที่พิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบ รวมถึงการตกแต่งจานให้ดูทันสมัย ตามต่อมาด้วยเมนูผัดไทยเส้นจันท์มันกุ้ง – กุ้งสด เมนูเส้นที่ใครๆต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี ด้วยรสชาติและความเหนียวนุ่มของเส้นจันท์ ผสมกับมันกุ้งหอมๆ ปิดท้ายด้วยกุ้งสดตัวโตๆ อร่อยเต็มคำ และปิดท้ายด้วยเมนูของหวานสุดชื่นใจไปกับ มะพร้าวกะทิทับทิมกรอบลอยแก้ว เมนูแสนอร่อยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มๆ คู่กับทับทิมกรอบสีหวานสดใส ราดด้วยน้ำกะทิหอมมันอบควันเทียน สูตรลับจากเดอะ เทอเรส นับเป็น 3 เมนูที่เดอะ เทอเรส เลือกมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานนี้ คือการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพอย่างเก๋ไก๋มีสไตล์ ด้วยกล้อง Instax Square SQ10 รุ่นล่าสุด ที่สามารถถ่ายภาพด่วน ในระบบดิจิตอลผ่านช่องมองภาพและได้รับภาพทันที ในรูปแบบฟิล์ม ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส(Square) ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ให้สามารถสนุกสนานกับการถ่ายภาพได้ทุกจังหวะ ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นที่ร้านอาหาร เดอะ เทอเรส สาขาเซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 7

หากใครที่อยากเติมเต็มไลฟ์สไตล์ที่ใช่ ในแบบที่คุณเลือกเอง พร้อมรับความอร่อยสุดคุ้มค่าไปกับ “ซีอาร์จี กิ๊ฟ การ์ด” (CRG Gift Card) สมัครได้แล้วที่ร้านอาหารชั้นนำในเครือ CRG ทั้ง 10 แบรนด์ ได้แก่ มิสเตอร์ โดนัท, อานตี้ แอนส์, เปปเปอร์ ลันช์, ชาบูตง ราเมน, โคล สโตน ครีมเมอรี่, โยชิโนยะ, เทนยะ, คัตสึยะ, เคเอฟซี (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) และ เดอะ เทอเรส (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/CentralRestaurantsGroup หรือ CRG Call Center โทร. 02-66-33-888