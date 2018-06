ใครว่า ลงทุนในอสังหาฯ ต้องรอรวยก่อน? คุยกับ จี๊ป ศิรประภา นักลงทุนสายสตรองที่เริ่มจาก ศูนย์

พูดถึงเรื่องการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ แค่ฟังผ่านหูก็รู้สึกว่าน่าจะยุ่งยากและใช้เงินเยอะแล้ว สาวๆ อย่างพวกเราอยากจะซื้อคอนโด หรือมีคอนโดปล่อยเช่ากับเขาบ้าง ต้องเริ่มตรงไหน ใช้เงินเท่าไร ใครที่มีความสนใจเรื่อง ลงทุนในอสังหาฯ วันนี้เราอยากชวนมานั่งคุยกันแบบเปิดอกเปิดใจกับ จี๊ป ศิรประภา รักษ์สุจริต ผู้หญิงที่เริ่มต้นในวงการอสังหาฯจาก ศูนย์ ฝ่าฟันด้วยตัวเองเรื่อยมา จนกลายเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทนายหน้าอสังหาฯ ZET ESTATE ที่พัทยาและกำลังจะเปิดบริษัทใหม่ชื่อ Wealthiness Estate ที่กรุงเทพฯ

เธอมีเคล็ดลับและแนวคิดการใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง ยากมั้ย? กว่าจะมาถึงวันนี้

:: แรงขับเคลื่อนคือ ความฝัน และ ความหลงใหล ::

ตอนเด็กๆ ที่บ้านเป็นแฟลตตำรวจ การมีบ้านของตัวเองเลยเป็นความใฝ่ฝันของเรา เวลาเห็นบ้านสวยๆ มันเป็น passion พอปี 4 บริษัท TCC Capital land ไปออกบูธที่ธรรมศาสตร์ แล้วเขาเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งเซลล์เราเลยคิดว่า เออ ลองไปฝึกงานดีกว่า ก็ฝึกคู่กันไป ทั้งฝึกงานด้านวารสารฯ ที่เราเรียนมา กับฝึกงานอสังหาริมทรัพย์วันเสาร์อาทิตย์ ฝึกเสร็จก็รู้สึกว่าเราชอบ นี่คือจุดเริ่มต้น

:: เพราะอะไรถึง ‘อสังหาเรื่องจิ๊บๆ’ ::

หนึ่งเพราะเราชื่อจี๊ปด้วย อีกอย่างคนคิดว่าอสังหาฯ มันเป็นเรื่องไกลตัว บางคนไม่คิดจะแตะต้องเลยด้วยซ้ำ มองว่ามันยากใช้เงินเยอะ แบบ โห ต้อง 40+ อ่ะ ค่อยมาคุยกัน เราก็เลยย่อยเรื่องที่เรารู้มาคุยกัน พูดตรงๆ ว่าเราไม่ได้เป็นเด็กที่มีฐานะทางการเงิน ทุกบาททุกสตางค์เกิดจากการเก็บเงินของเราเอง อีกอย่างเราผ่านการทำเคสให้ลูกค้ามาก่อน ลูกค้ามีเงินเดือนเท่านี้ก็กู้เงินได้ตั้งเยอะแล้ว เลยคิดว่าทุกคนเริ่มต้นเองได้ ไม่มีข้ออ้างนะว่าไม่มีเงินไม่มีความรู้ มันก็แค่ต้องหาเพิ่มในวิธีที่เหมาะสม แค่นั้นเอง

:: ก้าวแรกใน ‘สมรภูมิ’ แห่งการลงทุน ::

จี๊ปเริ่มลงทุนคอนโดห้องแรกตอนอายุประมาณ 24 ผ่อนแบงค์เดือนละหมื่น ปล่อยเช่าเดือนละหมื่นเจ็ด และตอนนี้ราคาอสังหาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วย ผู้เช่าเต็มทุกปี พอเริ่มลงทุนอันแรก เราก็อยากลงทุนเพิ่มเลยไปหาลู่ทางอื่นๆ เช่น การซื้อขายใบจอง และซื้อคอนโดปล่อยเช่าเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้เอง ลองผิดลองถูก และศึกษาจากหนังสือบ้าง คอร์สสัมมนาบ้าง ซึ่งก็มีไม่ได้ตามเป้าหมายบ้างแต่ก็ถือเป็นบทเรียนและทำให้เรารอบคอบในการลงทุนครั้งต่อๆไป

:: จากประสบการณ์ ลงทุนตรงไหน ดีที่สุด ? ::

เราลงทุนทั้งในกรุงเทพฯ พัทยา และศรีราชา คอนโดที่แรกอยู่ที่กรุงเทพฯ แต่เราเห็นผู้ใหญ่ที่เป็นนักลงทุนไปลงทุนแล้วเห็นผลตอบแทนดีมากประมาณ 10% ต่อปี เทียบกับ กทม. ที่อยู่ประมาณ 5-6% ด้วยความที่เราอยากรู้ เราเลยลงไปหาข้อมูลที่ศรีราชา ไปดูว่าทำไมมันปล่อยเช่า 10% ได้ เลยได้รู้ว่าแถวนั้นคือท่าเรือแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรม คนที่จะเข้ามาคือคนต่างประเทศ อย่างญี่ปุ่น แต่ supply มันน้อย ต่างชาติไม่มีทางเลือกก็ต้องมาหาที่­อยู่กัน ส่วนพัทยาก็มีคอนโดปล่อยเช่าได้ผลตอบแทนดีเหมือนกัน แต่ราคาจะไม่ค่อยขึ้นเมื่อเทียบกับที่กรุงเทพฯ

สรุปคือการลงทุนน่าลงทุนในหลายพื้นที่แต่ต้องเลือกคอนโดที่มีศักยภาพและศึกษาตลาดในแต่ละพื้นที่ให้ดีก่อนลงทุนดีที่สุด

:: เป็นผู้หญิงลงทุน รู้สึกว่ามีจุดที่ต้องพยายามเป็นพิเศษมั้ย ::

อยากจะบอกว่า ความเป็นผู้หญิงสำหรับจี๊ป ไม่เคยเป็นอุปสรรคสำหรับอะไรเลย เรามองว่ามันอยู่ที่ใจมากกว่า บางคนอาจจะมองว่าผู้หญิงทำอสังหาฯ ไม่ได้ผู้หญิงทำนั้นทำนี้ไม่ได้ ผู้หญิงมีขีดจำกัดเรื่องนี้ แต่เรามองว่าผู้หญิงคือคนที่จะทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากทำ

ผู้หญิงทำอะไรก็ได้ที่ผู้ชายทำได้บนโลกนี้ เราเท่าเทียมกัน ทำได้ทุกอย่างที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน และต้องมีกาลเทศะ

:: เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ บางครั้งเราก็ต้อง ‘อ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอ’ ::

ในวงการนี้บางครั้ง เราก็ต้องสู้กับสิ่งที่มันไม่ค่อยดีเท่าไร เราคุยงานอย่างอ่อนน้อมและมีมารยาท แต่ถ้าเขาจะเอาเปรียบเรา เราก็ไม่ยอมเหมือนกัน เรามีหลักฐานถูกต้องตามลายลักษณ์อักษร เขาต้องเข้าใจ

เป็นนายหน้า บางทีก็มีโดนโกงค่าคอมบ้าง ลูกค้าไม่จ่ายค่าเช่าบ้าง ลูกค้าทำห้องพัง เราต้องไปโรงพัก ไปแก้ปัญหา บางกรณีต้องไปดีลกับตำรวจ ต้องปรึกษาทนาย ศึกษากฏหมายเพิ่มเติม จี๊ปมองว่ามันไม่ใช่อุปสรรค เราแค่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา

:: ลด ‘ความเสี่ยง’ ด้วย ‘ความรู้’ ::

สิ่งที่เราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นในการลงทุนก็คือความรู้ ถึงมีเงินแต่ไม่มีความรู้ก็ลงทุนผิดทางเหมือนกัน อย่างจี๊ปพอลงทุนก็เริ่มมีไปลงคอร์สอสังหาฯ อ่านหนังสือ หาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

:: แนวคิด และ หลักในการใช้ชีวิต ::

ง่ายๆ สำหรับจี๊ปเลยนะ คือ JUST do it Learning by doing คือเราต้องสู้กับมัน ตื่นเช้ามา คือสู้โว้ย ลองดูสักตั้ง เราเป็นคนที่อยากลองอะไรก็ทำเลย จะไม่กลัวว่า เอ้ย ฉันจะพลาดรึเปล่า ฉันจะดูไม่ดีมั้ย แต่ก่อนจะทำคุณต้องมีความรู้ มีการวางแผนคร่าวๆ คือไม่วางแผนเลยก็ไม่ได้ แต่ถ้าวางแผนเยอะไป คุณก็จะไม่ได้ทำสักที ที่สำคัญไม่มีใครเกิดมา Perfect ต้องลองทำ ผิดพลาดก็แก้ไข ยังไม่สำเร็จก็เรียนรู้และพยายามทำใหม่ คนล้มเหลวไม่มีหรอก ส่วนใหญ่มักล้มเลิกมากกว่า

:: คำแนะนำสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ::

อย่างแรก อย่าทำตามเทรนต์ มีคนมาถามจี๊ปเยอะมากว่า ผมมีเงิน 20000 บาท อยากลงทุน ผมทำอะไรได้บ้าง ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อน คุณอยากลงทุนอะไร ลงทุนเพื่ออะไร ลงทุนอสังหา? ลงทุนในหุ้น? เพื่อเก็บตังค์ หรือเพื่อให้มันงอกเงย คนมีเงิน กับคนมีความรู้เนี่ย คนมีความรู้และลงมือทำ สำเร็จกว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลย

บางคนมาหาเราประมาณ 5-6 รอบ แต่กลัว ไม่ยอมลงทุนสักที คือเราไม่สามารถ confirm ให้ร้อยเปอร์เซ็นนะว่าการลงทุนนี้จะได้แน่นอน ไม่มีใครบอกได้ว่าอันไหนไม่มีความเสี่ยง มีแค่ว่าอันไหนเสี่ยงน้อยที่สุดและคุณยอมรับกับความเสี่ยงนั้นได้มั้ย

คำแนะนำสำหรับมือใหม่คือ จงกล้าลงทุนอย่างรอบคอบและมีสติ ถ้าไม่ได้ตามเป้าให้เอาความผิดพลาดครั้งนี้เป็นบทเรียนและเริ่มลงทุนใหม่ให้ดีกว่าเดิม

:: การลงทุน กับ ความพอเพียงที่ไปด้วยกันได้ ::

ชีวิตดีๆ เกิดจากความคิดและความรู้สึกดีๆ ไม่ได้เกิดจากการใช้ชีวิตแบบหรูหราหรือฟุ่มเฟือย หลายคนแบบ ชอบไปมองคนอื่นว่ามีชีวิตดีๆ กินของหรูๆ เที่ยวที่ดีๆ แต่จี๊ปมองว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของใจ ถ้าเรามีจิตใจดี ทุกอย่างมันแฮปปี้จริงๆ นะ อย่างทุกวันนี้ทำธุรกิจหรืออะไรก็ตาม ถ้าเราอยู่บนพื้นฐานของความดี พอเพียง อยู่จุดนี้มีความสุขที่สุดแล้ว อย่างการลงทุนของเราทุกวันนี้ ก็รู้สึกว่าใช้หลักพอเพียงจะดีกว่า คือถ้าเราเห็นอะไรแล้วอยากได้อยากซื้อไปหมด แล้วเงินไม่พอมันก็ทุกข์ ไม่สบายใจ แต่ถ้าเราบริหารชีวิตไปในทางสายกลาง มันก็จะอยู่ได้อย่างสบายใจ

สำหรับใครที่สนใจอยากแวะไปอ่านเสริมเพิ่มความรู้เรื่องอสังหาฯ สามารถดข้าไปติดตามเพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆ ของคุณจี๊ปได้ตามลิ้งนี้เลยค่ะ https://www.facebook.com/jibjeep.realestate/