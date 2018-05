ของขวัญ แบบไหน… ถูกใจ “ผู้ให้” โดนใจ “ผู้รับ”

อีกไม่กี่วัน ปีเก่าก็จะโบกมือลาเราไปแล้ว หลายคนอาจกำลังคิดไม่ตกเรื่อง “ ของขวัญ ” เพราะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้ใครดี

Secret จึงมีคำแนะนำดี ๆ ในการเลือกของขวัญที่น่าจะถูกใจทั้ง “ผู้ให้” และโดนใจ “ผู้รับ” ไปพร้อมกัน ๆ มาฝาก

“ถูกใจ” ผู้ให้

เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามกับตัวเอง ดังต่อไปนี้

1. มอบให้ใครบ้าง ให้ของขวัญก็ต้องมี “ลิมิต” ไม่จำเป็นเลยที่เราต้องให้ของขวัญทุกคนที่รู้จัก เพียงแต่คุณต้องรู้จักแบ่งระดับความสัมพันธ์ออกเป็นกลุ่ม ๆ เช่น ครอบครัว ผู้มีพระคุณ คนรัก เพื่อนสนิท เพื่อนที่ทำงาน เจ้านาย ลูกน้อง ลูกค้า ฯลฯ แล้วจึง “ลิสต์รายชื่อ” คนที่คุณควรจะมอบของขวัญให้ว่ามีใครบ้าง

2. ดูงบในกระเป๋า มาก - น้อยไม่สำคัญเท่า “พอดี” หลังจากได้รายชื่อและจำนวนคนทั้งหมดแล้ว คราวนี้ก็มาดูงบประมาณในกระเป๋าของคุณก่อนว่ามีมาก - น้อยแค่ไหนเพื่อจะได้จัดสรรให้ “ลงตัว” กับจำนวนของขวัญทั้งหมด เพราะหากต้องส่งความสุขให้คนอื่น แต่ตัวคุณเองกลับต้องเป็นหนี้…ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนัก

3. ไปช้อปที่ไหนดี ห้างสรรพสินค้า ร้านหรูหรามีระดับอาจไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกความต้องการ เพราะบางทีร้านค้าเล็ก ๆ ก็มีสินค้าเก๋ไก๋ไว้บริการเหมือนกัน นอกจากราคาจะถูกกว่า คุณยังอาจได้ไอเดียใหม่ๆ สำหรับการเลือกของขวัญชิ้นอื่น ๆ ด้วย หรือจะจับจ่ายสินค้าจากมูลนิธิต่าง ๆก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะจ่ายทีเดียวได้ทั้งบุญได้ทั้งของ

ระวัง! ตกเป็นเหยื่อของเซล แคมเปญลดกระหน่ำอาจจะ “ดี” ต่อกระเป๋าสตางค์ แต่ต้องตรวจสอบสภาพสินค้านั้น ๆ ให้ดีด้วย เพราะสมัยนี้ “ของถูก” และ “ดี” หายาก ยิ่งถ้าตั้งใจจะมอบให้เป็นของขวัญกับใครแล้วคุณยิ่งต้องใส่ใจกับของขวัญชิ้นนั้นเป็นพิเศษ

“โดนใจ” ผู้รับ

คราวนี้ก็ถึงเวลาเลือกของขวัญกันเสียที หลายคนอาจจะถือหลักเลือกของที่ตัวเองชอบหรือถูกใจ ทำนองว่า “ฉันชอบอันนี้ เธอก็น่าจะชอบเหมือนกัน” ซึ่งนั่นก็ไม่ผิด แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้น ลองเลือกของขวัญให้เข้ากับบุคลิก ลักษณะนิสัยของผู้รับด้วยจะดีมาก ๆ เพราะนั่นหมายความว่าคุณให้ “ความใส่ใจ” ไปพร้อมกับของขวัญชิ้นนั้นด้วย

+ คนรักสุขภาพ กระเช้าผลไม้หรือพืชผักสด ๆ เครื่องสกัดน้ำผักผลไม้ สินค้าออร์แกนิก วิตามินอาหารเสริม หนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย ชุดออกกำลังกายโปรแกรมตรวจสุขภาพ บัตรสมาชิกคอร์สสุขภาพ หรือบัตรสมาชิกสถานที่ออกกำลังกาย

+ คนรักสวยรักงาม ผลิตภัณฑ์ในการบำรุงผิวพรรณทั้งแบบสังเคราะห์และแบบธรรมชาติ เครื่องสำอาง น้ำหอม เสื้อผ้า และเครื่องประดับ แพ็คเกจสปาและแพ็คเกจความงาม อาหารเสริม หนังสือเกี่ยวกับการดูแลรักษาความงาม

+ คนรักการทำอาหาร ตำราทำอาหารคาว - หวาน ชุดเครื่องครัว อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องครัว ผ้ากันเปื้อนบัตรอบรมคอร์สเรียนทำอาหาร หรือพาคนพิเศษไปชิมฝีมือการทำอาหารของพ่อครัวชื่อดัง คัดสรรวัตถุดิบในการทำอาหารเครื่องเทศ ซอสต่าง ๆ รวมไปถึงพืชผักสวนครัวให้เขา (ถ้ามาจากสวนที่คุณลงมือปลูกเอง ก็จะยิ่งเพิ่มความประทับใจได้มากยิ่งขึ้น)

+ คนรักการท่องเที่ยวและเดินทาง แจ๊คเก็ตเนื้อดีสำหรับกันลม - กันหนาวหมวก แว่นตากันแดด ถุงนอนเต็นท์ กระเป๋าเดินทางขนาดต่าง ๆแผนที่ เครื่องจีพีเอสสำหรับนำทางกล้องถ่ายภาพ ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบใส่แบตเตอรี่ กระติกน้ำ ชุดช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับติดรถยนต์ แพ็คเกจท่องเที่ยว ตั๋วเดินทาง

+ คนรักสัตว์เลี้ยง อุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เช่นสายจูง บ้านสัตว์เลี้ยง คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้นบัตรรับประทานอาหารที่ห้องอาหาร หรือบัตรเข้าพักในโรงแรมที่อนุญาตให้พาสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้ บัตรกำนัลรีสอร์ต หรือโรงแรมสำหรับสัตว์เลี้ยง แพ็คเกจสปาสัตว์เลี้ยง

+ คนรักสีเขียว ต้นไม้ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ อุปกรณ์จัดสวนหนังสือเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านประเภท Do It Yourself (DIY) สินค้าที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล

+ คนรักเทคโนโลยี โน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน เคสใส่มือถือ หรือเคสใส่โน้ตบุ๊กน่ารัก ๆ อุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ตทัมบ์ไดรฟ์ หูฟัง เครื่องเล่นเพลงดิจิทัล mp3 mp4 ที่ใส่ซีดี กล้องถ่ายภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ

+ คนบ้างาน ปากกา สมุดออร์แกไนเซอร์ดี ๆ สักเล่ม ปฏิทินตั้งโต๊ะเก๋ ๆกล่องใส่นามบัตร กล่องใส่เอกสาร หมอนพิงหลัง เอกซ์เทอร์นัลฮาร์ดดิสก์สำหรับเก็บข้อมูล นอกจากนี้ควรแนะนำให้เขาได้ผ่อนคลายทางอ้อม โดยการมอบโปรแกรมท่องเที่ยว แพ็คเกจสปาเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพให้เป็นของขวัญ

+ คนใจร้อน ขี้วีน ขาเหวี่ยง หนังสือปรัชญาจิตวิทยา หนังสือธรรมะ สื่อธรรมะประเภทต่าง ๆ หรือคุณอาจพาเขาไปสวดมนต์ไหว้พระ แนะนำคอร์สปฏิบัติธรรม ชวนไปบริจาคทาน ทำบุญช่วยการกุศล หรือจะสมัครสมาชิกให้ก็ได้ รับรองว่าคนรับจะประทับใจแน่นอน!

ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่า “ของทำมือ” ก็มีเสน่ห์ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นการ์ดอวยพร งานประดิษฐ์ต่าง ๆ ถึงจะไม่เนี้ยบไม่สวย ไม่ดูหรูหราเท่ากับผลงานของมืออาชีพ แต่ก็มาจากแรงกายและความตั้งใจของคุณจริง ๆ ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไหนในโลก

สุดท้ายอย่าลืมส่ง “รอยยิ้มที่จริงใจพร้อมคำอวยพรดีๆ” ให้แก่กันในวันปีใหม่ด้วยนะคะ เพียงง่ายๆ เท่านี้ ผู้รับก็มีความสุขแล้ว…

ข้อมูลจาก นิตยสาร Secret ปี 2555 ฉบับที่ 108 26 ธ.ค. 55 หน้า 70-71

บทความน่าสนใจ

“ของขวัญ”ที่มอบให้ตนเองใน “วันตาย”

5 ไอเดีย.. ช่วยคุณเลือกของขวัญวันปีใหม่ไทยให้ผู้ใหญ่ถูกใจ!!

ช็อกโกแลต ไม่ได้มีดีแค่เป็นของขวัญวาเลนไทน์

พรปีใหม่ จาก 4 พระอาจารย์แด่ทุกท่าน เป็นของขวัญสำหรับการเริ่มต้นปี

ของขวัญดีๆ อย่างการมีเพื่อนแท้ในชีวิต ที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆ เลยเชียวนะ !

Lovely Cactus ของขวัญปีใหม่สุดน่ารัก

เห็ด ของขวัญสุขภาพจากธรรมชาติ