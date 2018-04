สงสัยไหม… คนตาบอด อ่าน-เขียนหนังสือได้อย่างไร

ผู้พิการทางสายตา ( คนตาบอด ) อ่าน-เขียนหนังสือด้วยวิธีไหน น้องตุ๊ก-กีรติพร แซ่ฮ่ำ นักศึกษาผู้พิการทางสายตา ที่มาฝึกงานฝ่ายสำนักพิมพ์ ที่บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งฯ มีคำตอบ

Q: เริ่มจากอ่านหนังสือก่อน น้องตุ๊กอ่านหนังสือได้อย่างไรคะ

A: ถ้าทั่วๆ ไปอ่านหนังสือเสียงค่ะ คือส่งหนังสือไปให้ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ รอให้อาสาสมัครอ่านเป็นหนังสือเสียงให้ ใช้เวลาประมาณสามเดือนก็จะได้หนังสือเสียงนั้น แต่ว่ามาฝึกงานที่นี่ ใช้วิธีขอไฟล์ต้นฉบับหนังสือจากบรรณาธิการมาอ่านค่ะ โดยมีโปรแกรมสำหรับอ่านตัวหนังสือบนหน้าจอ ซึ่งโปรแกรมนี้จะอ่านออกเสียงสิ่งที่อยู่บนหน้าจอค่ะ

Q: แล้วเวลาอ่านหนังสือเสียง อ่านจากช่องทางไหนคะ

A: ที่นิยมคือสองช่องทางหลักๆ ค่ะ คืออ่านโดยโทรเข้าไปฟังที่ 1414 (ห้องสมุดหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ) และอ่านผ่านแอพ TAB to Read Mobile ค่ะ

Q: อย่างนี้ก็แปลว่า ในโทรศัพท์ของคนตาบอดก็สามารถตั้งค่าให้อ่านออกเสียงได้ด้วยใช่ไหมคะ

A: ในไอโฟนมีฟังก์ชั่น voice over ค่ะโดยเข้าไปตั้งค่าที่ setting > general > accessibility > กด on voice over ค่ะ แต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นสามารถลงซอฟแวร์ได้ค่ะ

Q: แล้วเวลาเขียนหนังสือล่ะคะ เขียนด้วยวิธีไหน

A: ปกติถ้าจดโน๊ตงาน จะเขียนอักษรเบรลล์ค่ะ วิธีนี้จะคล่องตัว เพราะสามารถเขียนที่ไหนก็ได้ แต่ถ้าทำงานทั่วไปก็ใช้วิธีพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ค่ะ พิมพ์ได้คล่องปกติ โดยลงโปรแกรมอ่านหน้าจอไว้ด้วย คือโปรแกรม Jaws for window และ PPA Tatip ค่ะ เวลาพิมพ์ มันก็จะอ่านออกเสียงให้เราฟัง

Q: สังเกตเห็นว่าน้องตุ๊กไม่ได้ใช้เมาส์

A: ใช้วิธีกดคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดแทนการใช้เม้าส์ค่ะ หนูใช้เม้าส์ไม่ได้เพราะจะไม่ทราบว่าตำแหน่งของลูกศรอยู่ตรงไหนของจอค่ะ

คลายความสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะ…เห็นชัดเจนว่าการมองไม่เห็น ไม่ใช่อุปสรรคในการเขียนหนังสือเลย



(ติดตามบทความของน้องตุ๊กได้ในนิตยสาร Secret ฉบับ 184 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 หน้าปก อู๋ ธนากร)

