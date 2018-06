เขียนโลกผ่าน เว็บบล็อก

สิ่งที่ พีท แคชมอร์ (Pete Cashmore) ชอบที่สุดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตก็คือ โอกาสอันมีได้ไม่จํากัด คือการเขียนโลกผ่าน เว็บบล็อก

0

0

0

0

0

ปี ค.ศ. 2010 พีทได้ริเริ่มให้มีการประชุมประจําปีที่เรียกว่า Social Good Summit โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้คนในโลกออนไลน์ หันมาใช้พลังแห่งการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์พีทเชื่อว่า “พลังแห่งการสื่อสารอยู่ในมือของเราทุกคน” (All the power of social media,all in your hands) และเราก็ควรที่จะใช้พลังนี้เพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่มากขึ้น…ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะน่าอยู่สําหรับคนที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีด้วย