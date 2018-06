หยุดอยากเมื่อไร หยุดเกิด เมื่อนั้น

ทุกวันนี้ผมอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะทุกข์น้อยลงและเข้าใจสัจธรรมของความทุกข์ว่า ความทุกข์คือสิ่งที่เราไม่สามารถบังคับบัญชาได้ว่าจะให้มาหรือไปเมื่อไรอย่างไร… พระพุทธเจ้าสอนว่า ถ้ามีทุกข์ ต้องดับที่เหตุคือตัณหา ดังนั้นสิ่งที่เราควรทําเมื่อมีทุกข์คือ ต้องปล่อย มันไป แล้ว ไม่เข้าไปยุ่ง ไม่เข้าไปดิ้นรน…

0

“ไม่เข้าไปยุ่ง” อย่างไร…ไม่เข้าไปยุ่งด้วยการไม่ดึงตัวเองเข้าไปสู่วังวนของตัณหาตั้งแต่แรกโดยการเจริญสติอย่างสม่ําเสมอ อย่างเช่น เวลาคุยกับใคร สติก็ต้องอยู่ตรงนั้น เพื่อพิจารณาในสิ่งที่เรากําลังฟังหรือพูด หากต้องทํางาน สติก็ต้องจดจ่ออยู่กับงาน เวลาเดิน สติก็ต้องจดจ่ออยู่กับเท้า ไม่มีอะไรทําก็กลับมาอยู่กับลมหายใจและเมื่อมีสติแล้วก็ต้องคอยเสริมกําลังใจให้หนักแน่นมั่นคง ไม่ให้ไหลไปตามกิเลส ด้วยการทําสมาธิอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

0

เข้าใจเรื่องทุกข์และการดับทุกข์แล้ว นิพพานจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ผมเชื่อว่าเพียงแค่มีศีล สมาธิ ปัญญา และขอให้เริ่มปฏิบัติเท่านั้น เราก็จะสามารถเดินเข้าสู่หนทางหลุดพ้นได้ในที่สุด ที่ผมปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะหวังว่าตอนที่จิตจะดับหรือกําลังจะตาย ผมจะสามารถวางใจให้เป็นศูนย์หรืออยู่ตรงกลางได้ ไม่เฉไปซ้าย ขวา บน ล่าง ไม่มีความอยากที่จะอยู่หรืออยากที่จะไป เพราะถ้ายังมี "ความอยาก" อยู่ ก็จะต้องกลับมาเกิดอีกแน่นอน เกิดมาแล้วทุกข์…จะเกิดมาอีกทําไมล่ะครับ ประวัติ พลตํารวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีตหัวหน้านายตํารวจราชสํานักประจํา รองอธิบดีกรมตํารวจ ผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นตํารวจตงฉินแห่งกรมตํารวจไทย นักเขียนนวนิยายเกี่ยวกับวงการตํารวจและอาชญากรรมที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจําปี พ.ศ. 2541 และหนึ่งในวิปัสสนาจารย์ของยุวพุทธิกสมาคมฯประสบการณ์การปฏิบัติธรรม 41 ปี

ที่มา : นิตยสาร Secret ปีที่ 4 ฉบับที่ 82 (26 พ.ย. 54) หน้า 86-87 (ปี 2554)

คอลัมน์ : Nibbana Here and Now