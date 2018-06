ส่องความคิด 5 ซุปตาร์สายธรรมะ หน้าไม่ไทยแต่ใจพุทธ

ปัจจุบันมีเซเล็บคนดังระดับโลกจากหลายวงการ กลายมาเป็น ซุปตาร์สายธรรมะ หันมานับถือศาสนาพุทธหลากนิกายตามแต่ที่ถูกจริตของแต่ละบุคคล และได้นำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามความเชื่อและเข้าใจของตัวเอง มาดูกันว่ามีใครบ้าง

Benedict Cumberbatch

ภาพ: lionsroar.com

เบเนดิค คัมเบอร์แบทช์ ดาราอังกฤษที่โด่งดังสุด ๆ จากบทนักสืบอัจฉริยะ Sherlock และหนังดังอีกหลายเรื่องอย่าง The Imitation Game หรือ Doctor Strange เขามองตัวเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง แถมยังบอกอีกด้วยว่า ความสำเร็จในอาชีพนักแสดงของเขามาจากการที่เขาได้ใช้ชีวิตในวัดพุทธนิกายทิเบตในช่วงวัยหนุ่มที่ประเทศอินเดีย

ตอนนั้นเขาได้เรียนรู้พุทธศาสนาพร้อมกับสอนภาษาอังกฤษให้ภิกษุที่วัดไปด้วย เขาได้รู้จักกับการนั่งสมาธิเจริญภาวนา ซึ่งช่วยให้สมองและความคิดเฉียบคม เบเนดิคนั่งสมาธิทุกวันจนถึงปัจจุบัน และเขาเชื่อว่า การนั่งสมาธิเจริญสติ ช่วยให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้จริง ๆ

Orlando Bloom

ภาพ: AUX.COM

ดาราดังจาก The Lord of the Rings และ Pirates of the Caribbean หันไปนับถือศาสนาพุทธตั้งแต่อายุ 19 ปี เพราะว่า “ปรัชญาที่แฝงอยู่ในศาสนาพุทธมีความเป็นปัจจุบันมาก ๆ และเป็นวิถีแห่งการพบความสงบสุข” แต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยเขาจากการชอบตีค่าตัวเองต่ำ ซึ่งเขาพยายามอย่างหนักที่จะกำจัดพฤติกรรมนี้

ออร์แลนโดพบว่า นิกายนิชิเร็งโชชูเหมาะกับตัวเอง และยังบอกด้วยว่า ปรัชญาที่เขารับเอามานั้นเป็นการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน นำมาเป็นพลังให้ชีวิตเติบโตและก้าวต่อไป ทำดีกับทุกคนที่อยู่รอบตัว และให้เกียรติทุกชีวิต

Richard Gere

ภาพ: Pinterest

ต้องบอกว่า ริชาร์ด เกียร์ เป็นดารารุ่นแรก ๆ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องศรัทธาอันเข้มข้นต่อพุทธศาสนา เป็นที่รู้กันดีถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างเขากับองค์ดาไลลามะ

ริชาร์ดอุทิศตนอย่างหนักในการรณรงค์และต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในทิเบต เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Tibet House ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Gere Foundation และประธานคณะกรรมการบริหารของ International Campaign for Tibet การที่เขารณรงค์เรื่องดังกล่าวให้กับทิเบต ทำให้เขาถูกแบนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ริชาร์ดมุ่งมั่นกับการปฏิบัตินั่งสมาธิเจริญภาวนาทุกวันไม่เคยขาด เพราะช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้เขาปฏิบัติภาระกิจได้ทุกวันเป็นอย่างดี

Keanu Reeves

ภาพ: Pinterest

ในปี 1993 คีอานู รีฟส์ รับบทเป็นสิทธารัตถะ ในหนังเรื่อง Little Buddha จึงคาดกันว่า การรับบทนี้อาจเป็นสาเหตุให้พระเอกหนุ่มหันเข้าสู่พุทธศาสนา

ในสารคดีทางโทรทัศน์เรื่อง Discovering Buddhism คีอานูได้กล่าวไว้ว่า “มีอำนาจอันลึกล้ำซึ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นในตัวเรา ด้วยการพิจารณาความไม่เที่ยงและความตาย เราได้แรงบันดาลใจในการมีธรรมะในทุกสิ่งที่เราทำ และไม่เสียเวลาอันมีค่าในชีวิตเลยแม้แต่น้อย”

Tiger Woods

ภาพ: rolexforums.com

ในยามมีวิกฤตชีวิตจากข่าวฉาวต่าง ๆ ซุปตาร์นักกอล์ฟ ไทเกอร์ วู้ดส์ มักจะปลีกวิเวก หลบลี้สังคมไปนั่งสงบจิตสงบใจในวัดพุทธ ไทเกอร์เคยบอกว่า ผู้คนอาจจะไม่รู้ว่าเขาถูกเลี้ยงมาอย่างชาวพุทธ (มารดาของไทเกอร์เป็นชาวไทย) เขามีศรัทธาและเชื่อในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแรงกล้า เขาปฏิบัติธรรมตั้งแต่เด็ก แต่พอโตขึ้นด้วยธุระมากมายจึงห่างหายไป

พุทธศาสนาสอนให้ขจัดสิ่งรบกวนภายนอกและให้ค้นหาความมั่นคงภายใน สอนให้เขาหยุดไล่ตามสิ่งเร้าต่าง ๆ และเรียนรู้ที่จะยับยั้งชั่งใจ ซึ่งเขารู้ตัวดีว่าชีวิตกำลังเป๋ออกนอกทาง สิ่งสำคัญคือต้องบังคับใจตัวเอง และตระหนักรู้ถึงผลที่ตามมา อย่างไรก็ตาม โปรดสังเกตว่า ไทเกอร์จะสวมสายสิญจน์ไว้ที่ข้อมือเสมอ

การนับถือศาสนาแล้วแต่ความศรัทธาและความเข้าใจของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่ว่าศาสนาใดย่อมสอนให้คิดดีทำดีทั้งสิ้น

เรียบเรียง: ชนาฉัตร

บทความน่าสนใจ

บุญ-บาปในทรรศนะของ 3 ดาราดัง

แฮร์ริสัน ฟอร์ด ดาราฮอลลีวูด รุ่นใหญ่ ทำบุญถวายพระพุทธรูปแด่วัดที่สปป.ลาว

ปรับความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน เรื่องราว “การปรับความคิด” ของดาราหนุ่มทั้ง 3 คน

10 อันดับ ข้อคิด เรียนรู้ชีวิตจากดารา ศิลปิน คนดัง นิตยสาร Secret

9 ดารานักร้องฮอลลีวู้ดที่ไม่น่าเชื่อว่านับถือ “ศาสนาพุทธ”

10 ดารากับ 10 วิธีทำบุญ ตาม มรรควิธี10 ไปดูกัน มีใครบ้าง

3 ดาราเอเชียใจบุญ นิตยสาร Secret

3 ดารา ที่มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อม

บุญกิริยาวัตถุ 10 กับเหล่าซุปตาร์สายบุญ

เมื่อชายหนุ่มฝีปากกล้า หันหน้าเข้าหาธรรม เจ็ม ณัฏฐ์ปวินท์ กุลกัลยาดี

Dhamma Daily : ควรทำอย่างไร เมื่ออยาก เปลี่ยนศาสนา แต่เกรงใจครอบครัว