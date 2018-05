สตานิสลาฟ เปทรอฟ นายทหารผู้หยุดยั้งสงครามโลกครั้งที่ 3

แม้ว่าการตัดสินใจของสตานิสลาฟจะช่วยโลกให้รอดพ้นจากสงครามโลกครั้งที่ 3 เพราะไม่อย่างนั้นรัสเซียกับอเมริกาคงจะยิงขีปนาวุธตอบโต้กันจนเละเทะไปด้วยกัน ทั้งสองฝ่าย แต่เขาก็ไม่ได้รับการยกย่องในเวลานั้น เพราะหากมองในทางกลับกันก็ถือว่าเป็นการผิดวินัยทางการทหารที่ไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาในทันที และผู้บังคับบัญชาของเขาก็ถูกตําหนิเรื่องที่ระบบเตือนภัยทํางานผิดพลาด เรื่องของเขาจึงถูกเก็บไว้เงียบ ๆ กว่าสิบปี แม้แต่ภรรยาของเขาก็ไม่รู้ จนกระทั่งเธอเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็ง

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้มีการติดตั้งโทรศัพท์สายตรงระหว่างรัสเซียและอเมริกาเพื่อการตรวจสอบ การยิงขีปนาวุธโดยเฉพาะ ต่อมาในปี 1998 นายพลรัสเซียท่านหนึ่งได้เล่าเรื่องวีรกรรมปิดทองหลังพระของสตานิสลาฟให้นักข่าวฟัง เรื่องนี้จึงหลุดไปถึงแท็บลอยด์ของเยอรมัน และนําไปเผยแพร่ นับแต่นั้นมาสตานิสลาฟก็ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากประเทศต่าง ๆ มากมาย เช่น World Citizen Award, German Media Prize, Dresden Peace Prize ในฐานะ “ชายผู้ช่วยมนุษยชาติด้วยการหยุดยั้งสงครามนิวเคลียร์” รวมถึงที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอร์ก ได้กล่าวสดุดีเชิดชูเกียรติเขา นอกจากนั้นเรื่องราวของเขายังถูกนําไปทําเป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The Man Who Saved the World ซึ่งได้รับรางวัลอีกด้วย