ความเก่งสร้างเองได้ ไม่ต้องง้อ DNA

0เ

หลายคนอาจเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์หรือพันธุกรรมศาสตร์ที่ว่า พ่อแม่เก่ง ลูกย่อมต้องเก่งตาม เพราะความเก่งมันแทรกอยู่ใน DNA แต่อาจไม่เสมอไป สำหรับคนทั่วไปอาจไม่เก่งเหมือนพ่อแม่ หรืออาจไม่มีเลย ที่จริง ความเก่งสร้างเองได้ หากปฏิบัติตามนี้

0

เมื่อพูดถึงความเก่งกาจแล้ว หลายคนมักจะตอบว่าอยู่ใน DNA ทํานองว่าถ้าพ่อแม่เก่งเสียอย่าง ลูกก็มักจะเก่งตามไปด้วย จะว่าไปแล้ว คําตอบนี้ไม่ได้ถูกทั้งหมดและก็ไม่ผิดทั้งหมด เพราะการที่คนเราจะเก่งมากน้อยแค่ไหนนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับ “จํานวนการเชื่อมต่อของเส้นประสาทในสมองแล้ว เรายังสามารถฝึกฝนความเก่งได้เองอีกด้วย”



0

0

แดเนียลได้ลําดับความคิดจัดหมวดหมู่วิธีการต่าง ๆ จากนั้น จึงนํามาทดลองใช้กับครอบครัวและทีมเบสบอลที่เขาดูแลอยู่ระยะหนึ่ง ในที่สุดเขาพบว่าวิธีการเหล่านี้สามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้จริง ๆ เขาจึงตัดสินใจรวบรวมคําแนะนําตีพิมพ์ลงใน The Talent Code ในปี

2009 และปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่กับผลงานเล่มล่าสุด The Little Book of Talent เมื่อปี 2012 มาดูกันว่า เคล็ดไม่ลับที่ควรรู้ใน The Little Book of Talent นั้นมีอะไรบ้าง…