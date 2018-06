มื้อค่ำนี้อร่อย ไปกับเมนู ลาตินอเมริกา บุฟเฟ่ต์สุดฟินอร่อยไม่อั้น ที่ห้องอาหารออร์คิด คาเฟ่ เอาใจสายบุฟเฟ่ต์อีกครั้ง บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะจ๊ะ

เพราะวันนี้แอดจะพาไปอิ่มท้องแบบจัดเต็มกับ “วีคเอนด์ แกรนด์ ซีฟู้ด ดินเนอร์” ในคืนวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561 นี้

สำหรับใครที่กำลังมองหาบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติอร่อยๆ ที่แปลกใหม่ในช่วงนี้ อยู่ล่ะก็ แอดแนะนำมาที่ ห้องอาหารออร์คิด คาเฟ่ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล แห่งนี้เลยค่ะ เพราะตอนนี้เค้าจัดเทศกาล “A BITE OF LATIN AMERICA” ซึ่งทางทีมเชฟได้รังสรรค์ความอร่อย “เมนูลาตินอเมริกา” ไว้เสิร์ฟคุณอยู่หลากหลายเมนูเลยทีเดียวเชียว

ใครที่ชื่นชอบในรสชาติอาหารลาตินอเมริกาอยู่แล้วรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ส่วนใครที่เริ่มรู้สึกเบื่อบุฟเฟ่ต์แบบเดิมๆ มาลองลิ้มชิมรสเมนูลาตินอเมริกาที่นี่ก็ดีไม่น้อยเลยนะคะ เพราะคุณภาพนั้นมาเต็มแถมเมนูนอกเหนือจากนี้ก็มีเมนูนานาชาติให้เลือกไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย อาหารญี่ปุ่น อาหารฝรั่งโอ๊ยแทบจะทำให้พุงแตกเลยค่ะ

เมนูที่ทางทีมเชฟ Chef Gaetano หัวหน้าพ่อครัวของทางโรงแรมได้รังสรรค์ให้ลิ้มรสกันในครั้งนี้นั้นมีมากมายจริงๆ ในส่วนของเมนูลาตินอเมริกาที่คุณห้ามพลาด!! ไม่ว่าจะเป็น เมนูซุปถั่วดำสไตล์บราซิลเลี่ยน เสิร์ฟพร้อมกับหอยลาย เมนูกุ้งจากชิลี River prawn piri piri sauce เสิร์ฟคู่กับซอสพิริพิริ (River prawn piri piri sauce) เมนูเซวิเช่หอยเชลล์ เมนูสลัดข้าวโพดรสเผ็ดร้อน เมนูพายไส้เนื้อ (Brazilian esfihas) เมนู Burger with roasted qorh Belly เมนู Chorizo sausage เมนู Roasted Pork ribs เมนู Roasted chicken with red chimichurri sauce เมนู burger with roasted pork belly, sweet potato salsa criolla fried quail egg

ส่วนเมนูขนมหวานล้างปากแนะนำเป็น เมนู Cream catalana, cinnamom orange flavor เมนู Suspiro limeno Peruvian เมนู Churros fritter Mexico และเมนูอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย เลือกไม่ถูกเลยว่าจะเริ่มเมนูไหนก่อนดี แต่รสชาติแต่ละเมนูอร่อยดีค่ะ

ส่วนตัวแอดชอบเมนูกุ้งย่างสไตล์ชิลี River prawn piri piri sauce มากๆ เนื้อกุ้งหวานอร่อยเข้ากับซอสและหอมกลิ่นเครื่องเทศทานคู่กับพริกดองเข้ากันไม่เลี่ยนเลย ที่ขอบอกว่าหยุดไม่อยู่จริงๆ ต้องตักแล้วตักอีกเพราะหมดเร็วเว่อร์ ^^ อยากให้ไปลองกัน ส่วนอีกเมนูที่แอดว่าอร่อยคือซุป Moqueca de Camaro fish stew จากบราซิล คือรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมมากๆ ซดร้อนๆ คือดีงาม ไปลองชิมกันค่ะ

แวะมาอิ่มอร่อยกันได้ที่ห้องอาหารออร์คิด คาเฟ่ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล เดินทางโดย BTS สถานีอโศก



“วีคเอนด์ แกรนด์ ซีฟู้ด ดินเนอร์” บุฟเฟ่ต์ มื้อค่ำพร้อมเสิร์ฟ

ตั้งแต่เวลา 18:00 น. – 22:30 น. ศุกร์ – อาทิตย์ เท่านั้น ราคา 1,950++ บาท ต่อคน หรือ 1,200++ บาท สำหรับเด็ก

โปรโมชั่นเครื่องดื่ม : ดื่มด่ำไปกับไวน์จากอเมริกาใต้ในราคา เพียง 999++ บาท หรือค็อกเทลสไตล์ลาตินอเมริกันในราคาเริ่มต้นที่ 150++ บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และจองโต๊ะได้ที่ โทร 02-6498355

อิ่มแล้วมาร่วมสนุกลุ้นรางวัลกินฟรีที่นี่เลยจ้า…. ^^

เกมส์ชิง Gift Certificate กินฟรี!! บุฟเฟ่ต์ “วีคเอนด์ แกรนด์ ซีฟู้ด ดินเนอร์” 1 รางวัล

ชวนคุณมาร่วมสนุกชิงรางวัลกับเรา กติกาง่ายๆ ดังนี้

เพียงกดแชร์โพสต์นี้จากเพจ Health&Cuisine ไปยังเฟสบุ๊คส่วนตัวของคุณ โดยตั้งโปรไฟล์เป็นสาธารณะ พร้อม พิมพ์ Caption ว่า “ไปกินบุฟเฟ่ต์ลาตินอเมริกากันเถอะ” Tag เพื่อนที่อยากไปดินเนอร์ด้วย 1 คน อย่าลืมกด Liked แฟนเพจ Health&Cuisine ด้วยนะจ๊ะ ไม่งั้นอดได้รางวัลนะจ๊ะ ^^ ผู้โชคดีจะได้รับบัตรรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารออร์คิด คาเฟ่ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน ให้พาเพื่อนไปกินบุฟเฟต์กันแบบฟรีๆ เลย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันพฤหัสที่ 4 กรกฎาคม 2561 ทางแฟนเพจ Health&Cuisine www.facebook.com/HealthandCuisineMagazine

โดย Admin Pak Kimji

ภาพประกอบโดย Mee Wara

ร้านอาหารแนะนำอื่นๆ