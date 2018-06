ฟินเว่อร์!! บุฟเฟ่ต์ปูคลั่ง ทะเลเดือด อร่อยไม่อั้น ที่ เดอะสแควร์ โนโวเทล เพลินจิต

ฮัลโหล…กลับมาอีกครั้งแบบจัดเต็มเรียกความหิว กับ บุฟเฟ่ต์ปู สุดอลังการ ที่ใครที่ชอบกินปูบอกเลยว่าฟินสุดๆ เพราะแอดก็ชอบ วันนี้แอดเลยจะพาไปรีวิวบุฟเฟ่ต์ปู ที่ เดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต

อะอะ เตรียมพร้อมกับความหิวไว้ล่วงหน้าเลยจ่ะ เพราะวันนี้ภาพที่คุณจะได้เห็นในรีวิวนี้มันจะชวนให้คุณอยากกินแน่นอน รอช้าอยู่ทำไมคะ ไปค่ะ ไปลองเลย เพราะตอนท้ายนี้ แจกฟรี Gift Certificate ให้ไปกินปูถึง 2 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน เด้อ…ห้ามพลาด!!

นี่ก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ กับ เมนูบุฟเฟ่ต์ปู ที่ทางเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต เค้าขนกองทัพเมนูปูนานาชนิดมาไว้ที่นี่ให้ได้จัดเต็มกันพุงกาง แบบไม่ต้องไปไกลถึงทะเลก็ได้กิน แถมเป็นปูเกรดพรีเมี่ยม อีกด้วยนะ ไม่ว่าจะเป็นขาปูอลาสก้า ปูหิมะออนไอซ์ และบรรดาเหล่าปูม้า ปูดาว ที่ทั้งนึ่งทั้งย่าง หรือมาในรูปแบบเมนูหลากหลายชนิด พร้อมเสิร์ฟแบบร้อนๆ ให้ได้ลิ้มรสชาติกัน และสุดฟินกับไฮไลท์พิเศษที่มาต้องลองนะจ๊ะ กับเมนู ชาบูปูซอสรสเด็ด จากเชฟมากประสบการณ์ของห้องอาหารแห่งนี้ แหม…พอซดร้อนๆ แล้วมันคล่องคอจริงเชียว

เพียงแค่พูดชื่อเหล่าบรรดาปูๆ ทั้งหลายที่เค้าจัดมาให้แล้วคงจะไม่เห็นภาพเนาะ งั้นเรามาดูภาพเหล่านี้กันจ้า….

มาสำรวจเมนูภายในห้องอาหารแห่งนี้กันก่อนดีกว่าค่ะ ก่อนที่เรานั้นจะลงสนามรบ เอ้ย! ไม่สิ ก่อนที่เราจะได้ลิ้มรสเมนูต่างๆ แบบจุใจกัน ภายในห้องอาหารแห่งนี้ แอดชอบตรงที่เค้าจัดสัดส่วนของอาหารไว้อย่างเป็นระเบียบมองปุ๊บรู้ปั๊บว่าตรงนี้เป็นส่วนของเมนูอาหารแบบไหน และสามารถเดินไปหยิบจับได้ง่าย และไม่หลงทางด้วย แถมที่นั่งภายในห้องอาหารนี้เค้ามีที่นั่งให้เลือกเยอะด้วยนะอยากจะนั่งมุมไหนอะไรยังไงเลือกได้เลย

เมื่อเดินเข้ามาสิ่งแรกที่เด่นสะดุดตาก็คือ มุมซีฟู้ด เค้ารวบรวมเมนูไฮไลท์มาวางล้อตาล้อพุงกันเด่นมาก ไม่ว่าจะเป็นกุ้งนึ่ง หอยนึ่ง ปูนึ่ง ก็จัดมาแบบเต็มๆ ให้เราได้เลือกหยิบได้ง่าย พอเดินเข้าไปภายในอีกนิดก็จะเจอเมนูอาหารหลากหลายเมนูวางเรียงกันเป็นแถว อาทิ พาสต้า สลัด อาหารไทย อาหารอินเดีย อาหารญี่ปุ่น มุมอาหารทะเล ที่มีเตาย่างแบบร้อนๆ พิซซ่า ขนมหวาน ไอศกรีม ผลไม้ และเครื่องดื่ม แต่ไฮไลท์พิเศษและเป็นตัวเอกของงานนี้คือ ” ปู “ นานาชนิด อาหารต่างๆ ภายในห้องอาหารก็จะมีปูเป็นวัตถุดิบหลัก ที่นำมาสรรสร้างเมนูให้ได้กินกัน อาทิ เมนูหล่นปู (Crab Dip With Coconut Milk) ส้มตำไทยปู (Papaya Salad With Soft crab) เมนู Seafood Paella เมนู Baked Three Spotted Crab with Tomato Sauce เมนู Blue Crab Masala เมนูปูนึ่ง ปูย่าง และเมนูชาบูปูซอสรสเด็ด ที่ทางเชฟแนะนำให้ลอง!! แต่ต้องขอบอกไว้ก่อนว่า เมนูที่ได้กล่าวมาทั้งหมดบางเมนูในแต่ละวันก็จะแตกต่างกันนะคะ แต่ตอนที่แอดไปเป็นเมนูเหล่านี้ บอกเลยว่าไม่รู้จะเลือกกินจานไหนก่อนดีเพราะน่ากินทั้งนั้นเลยจริงๆ

โอ้ววว และนี่คือ ปูหิมะ ที่น้องเค้านอนเรียงรายสีส้มสดใสอยู่ในถาดรอให้คุณได้ไปตักมาหม่ำกันแบบเนื้อเน้นๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนขาปู ก้ามปู ตัวปู เนื้อของน้องเค้านั้นอัดแน่นไปทั่วร่างเลยจ้า… ^^ ไม่ต้องกลัวว่าจะแกะลำบากนะคะ เพราะทางเชฟเค้าหั่นมาเป็นชิ้นๆ ให้แกะง่ายแล้วจ้า แถมยังมีเครื่องมือไว้ให้หนีบขาปูทุกโต๊ะไว้ให้บริการด้วย รับรองว่าได้อิ่มอร่อยแน่นอน

เมนูสุดท้ายคือ “เมนูชาบูปูซอสรสเด็ด” ที่มีซอสให้เลือกเติม รสชาติไม่จัดจ้านมากนัก แต่ซดคล่องคออร่อยดี

แต่นอกเหนือจากเมนูอาหารจากน้องปูแล้วนั้น ยังมีเมนูอื่นๆ ให้ลิ้มรสกันอีกเพียบนะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซีฟู้ดออนไอซ์ก็ยังมี กุ้งแดง, หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์, หอยนึ่ง, หอยแมลงภู่ดำ, หอยหวาน ตามด้วยทะเลย่างบนเตาถ่านหอมกรุ่น ทั้งกุ้งแม่น้ำและปลาหมึก ทั้งหมดนี้มาพร้อมน้ำจิ้มสุดแซ่บก็มีให้เลือกลิ้มรสนะเธอ…

ทานคู่กับน้ำจิ้มหลากหลายรสชาติ ทั้งน้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำจิ้มแจ่ว และอื่นๆ

และนี่คืออาหารเกือบทั้งหมด ก็ได้มาอยู่ที่โต๊ะแอดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว… จะกินอันไหนก่อนดี คิดไม่ออก กินปูเลยล่ะกัน

อะอะ พออิ่มจากปูและเมนูต่างๆ แล้วอย่างลืมปิดท้ายด้วยขนมหวานเด้อ…เดี๋ยวจะไม่ครบรส เมนูขนมที่นี่อร่อยนะแอดติดใจสุดๆ โดยเฉพาะเมนูเครมบรูเล่ นี่ไปรีวิวที่นี่ทีไรจะบอกให้ลองทุกที และยังมีเหล่าบรรดาเค้กที่รสอร่อยไม่แพ้กัน ส่วนใครที่ทานขนมหวานจนพอใจแล้วผลไม้ก็มีนะจ๊ะ

เป็นไงกันบ้างอยากไปลิ้มรสบุฟเฟ่ต์ปูคลั่ง ทะเลเดือด กันบ้างแล้วใช่มั๊ยละ รอช้าอยู่ทำไมค่ะ จองเลย!!

โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ปู ห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2561 ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัส ตั้งแต่ 18.00 – 22.00 น.

ราคา : 1,399++ บาท/ ท่าน ราคารวมเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ไม่อั้น

สำรองที่นั่งได้ที่ : 02 305 6000

โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ปูคลั่ง ทะเลเดือด ให้คุณลิ้มลองความอร่อยของบุฟเฟ่ต์ปูที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณอย่างเต็มอิ่ม ด้วยการเดินทางที่สะดวกสบาย ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต ทางออก 4

ข้อเสนอพิเศษ! สำหรับแฟนเพจ เว็บไซต์ Goodlifeupdate เพียงจองผ่านช่องทางออนไลน์ พิมพ์รหัส G01 ลงในช่อง Code Promo รับส่วนลดสูงสุด 50% และยังมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรกำนัลมื้อเย็น 1 รางวัลทันทีเมื่อจองและมาทาน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลผู้ที่ได้รับบัตรกำนัล ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ทางหน้า Facebook และเว็บไซต์ของโรงแรม

อิ่มแล้วมาลุ้นรางวัลกันค่ะ

เกมส์ชิง Gift Certificate กินฟรี!! บุฟเฟ่ต์ปูคลั่ง ทะเลเดือด 2 รางวัล

ชวนคุณมาร่วมสนุกชิงรางวัลกับเรา กติกาง่ายๆ ดังนี้

เพียงบอกว่าคุณตอบคำถามที่ว่า “เมนูปูไฮไลท์พิเศษในรีวิวนี้ที่ต้องลองคือเมนูอะไร?” ตอบคำถามใน Facebook Health&Cuisine ใต้โพสต์นี้ จากนั้นกดแชร์โพสต์ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวของคุณ โดยตั้งโปรไฟล์เป็นสาธารณะ อย่าลืมกด Liked แฟนเพจ Health&Cuisine ด้วยนะจ๊ะ ผู้โชคดีจะได้รับบัตรรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน ให้พาเพื่อนไปกินบุฟเฟต์กันแบบฟรีๆ (ใช้ได้ถึงวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ทางแฟนเพจ Health&Cuisine www.facebook.com/HealthandCuisineMagazine

ข้อมูลและภาพประกอบโดย Admin Pak Kimji

