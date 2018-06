ทีโบน สเต็ก ตลอดเดือนมิถุนายน ที่ห้องอาหารลิควิดบาร์แอนด์คาเฟ่ โรงแรมศิริ สาทร

ตลอดเดือนมิถุนายนขอเชิญดื่มด่ำกับทีโบนสเต็กเนื้อฉ่ำชิ้นโตสำหรับมื้อค่ำสุดพิเศษ ห้องอาหารลิควิดบาร์แอนด์คาเฟ่, โรงแรมศิริ สาทร ด้วยเนื้อทีโบนนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมเมนูเครื่องเคียงสไตล์คลาสสิกและซอสสูตรพิเศษที่รับประกันความอร่อยและอลังการแบบเต็มที่ตลอดเดือน

* ทีโบนสเต๊กซอสเกรวี่แอพริคอทและฮอลแลนด์เดซเสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งทอดและผัก ( Grilled marinated T-bone steak with apricot gravy sauce and hollandaise sauce, fried potato and green vegetable)

* ทีโบนสเต๊กน้ำจิ้มแจ่วเสิร์ฟพร้อมข้าวโพดข้าวสวยและผัก (Grilled T-Bone steak with Thai herb sauce, corn kernel and green vegetable)

* ทีโบนสเต๊กฮอนดาชิเสิร์ฟพร้อมยำสาหร่ายซอสเทริยากิและวาซาบิมายองเนส (Grilled T-Bone steak with Hondashi, seaweed, pepper, teriyaki sauce, fried potato and wasabimayonnaise)

ห้องอาหารลิควิดบาร์แอนด์คาเฟ่, โรงแรมศิริ สาทร ขอเชิญทุกท่านมาลิ้มลองความอร่อยกับเมนูแนะนำ “ทีโบนเต็ก” ตลอดเดือนมิถุนายน เนื้อนำเข้านุ่มละมุนลิ้นในราคาเพียงจานละ 690++ บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ลิควิดบาร์แอนด์คาเฟ่ โรงแรมศิริ สาทร โทร. 02-2662345 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.sirisathorn.com เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/sirisathorn หรือ อีเมล liquidbar@sirisathorn.com

ลิควิดบาร์แอนด์คาเฟ่



ห้องอาหารอันเงียบสงบหลบซ่อนความวุ่นวายในราคาสมเหตุสมผลใจกลางเมืองย่านสาทรที่จะพาคุณเพลิดเพลินกับเมนูในรูปแบบของบุฟเฟต์นานาชาติและเมนูตามสั่ง ทั้งส่วนด้านในและด้านนอกของห้องอาหาร โดยในแต่ละวันจะมีมุมทำอาหารสดที่รังสรรค์จากเชฟของทางโรงแรม นอกจากนี้ยังมีห้องคาราโอเกะแบบส่วนตัวไว้ให้บริการอีกด้วย

โรงแรมสุขภาพแห่งแรกใจกลางเมือง

โรงแรมศิริสาทร ประกอบด้วยห้องสวีท 108 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่ง่ายต่อการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง ศิริ สาทรจึงที่เป็นโรงแรมสุขภาพระดับสากลแห่งแรกในใจกลางย่านธุรกิจอย่างเขตสาทรโดยการนำเสนอที่ผ่านการผสมผสานทั้งชีวิตการทำงาน พักผ่อน และสุขภาพอย่างลงตัว ศิริ สาทรจึงมุ่งเน้นความเป็นพิเศษและจุดเด่นของของสถานที่ตั้งผ่านแนวคิดด้านสุขภาพในรูปแบบของโรงแรมและความร่วมสมัยอย่างแท้จริง โดยรวบรวมความเป็นเอกลักษณ์ของการใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ในแบบเวลบีอิ่ง(Well-being)

เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.sirisathorn.com เฟซบุ๊ก www.facebook.com/sirisathorn