ห้องอาหารเลเทส เรซิพี เปิดตัวไลฟ์สไตล์บุฟเฟ่ต์คอนเซ็ปต์ใหม่

ห้องอาหารเลเทส เรซิพี โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ เปิดตัวไลฟ์สไตล์บุฟเฟ่ต์คอนเซ็ปต์ใหม่ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับ “La Dolce Vita, From Nice to Portofino + The Heart of Asia”

แบรนด์เลอ เมอริเดียน และโรงแรมเลอ เมอริเดียนทั่วโลก นำเสนอไลฟ์สไตล์ และแง่คิดในการใช้ชีวิตตามแบบฉบับยุโรป “La Dolce Vita” กับการใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลิน และมีความสุข พร้อมผสมผสานกับความชิค และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งมอบประสบการณ์ และแรงบันดาลใจใหม่ๆให้แก่ทุกท่าน

ห้องอาหารเลเทส เรซิพี โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ จึงเตรียมมอบประสบการณ์ใหม่ให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง และร่วมค้นหากับบุฟเฟ่ต์คอนเซ็ปต์ใหม่ “La Dolce Vita, From Nice to Portofino + The Heart of Asia” บุฟเฟ่ต์ที่ผสมผสานไลฟ์สไตล์การมีความสุขกับการใช้ชีวิต พร้อมเพลิดเพลิน และอิ่มอร่อยไปกับอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจในการปรุงแต่งมาจากแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยเฉพาะอาหารที่มีความโดดเด่นจากแถบเมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส จนถึงบริเวณเมืองพอตโตฟิโน่ ประเทศอิตาลี พร้อมกับหลากหลายอาหารจานเด็ดในทวีปเอเชีย โดยบุฟเฟ่ต์คอนเซ็ปต์ใหม่ของห้องอาหารเลเทส เรซิพี จะให้บริการทุกท่าน ในบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน มื้อค่ำ และมื้อบรันช์วันอาทิตย์

มร. คิลเลียน โดโนฮูว ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ ได้กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า “บุฟเฟ่ต์คอนเซ็ปต์ใหม่ของห้องอาหารเลเทส เรซิพีนั้น จะมอบประสบการณ์ใหม่ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับ การใช้ชีวิต ด้วยความหลากหลายของอาหารในไลน์บุฟเฟ่ต์ และไลฟ์สเตชั่น ทั้งจากแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเอเชีย ที่จะมาเติมเต็มความสุขให้แก่ทุกท่านที่มาเข้าใช้บริการ พร้อมสร้างมุมมองใหม่ให้แก่วงการอาหารอีกด้วย”

ทุกท่านจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น “มุมสลัดเพื่อสุขภาพ” ที่ท่านสามารถปรุงแต่งได้เองตามใจชอบ หรือ“มุมอาหารสูตรลับจากเมดิเตอร์เรเนียน” ที่เชฟได้คัดสรรวัตถุดิบเลิศรส นำมาปรุงแต่งไว้ที่มุมนี้โดยเฉพาะ สำหรับคนรักอาหารทะเล พลาดไม่ได้กับ “มุมอาหารทะเล” ที่จะหมุนเวียนอาหารทะเลสดใหม่มาให้ท่านได้ชิมกัน ไม่ว่าจะเป็นหอยนานาชนิดอย่าง ออยสเตอร์, หอยแมลงภู่, หอยหลอด หรือจะเป็นกุ้ง ปลาหมึก, ปูม้า เป็นต้น พร้อมกับ “มุมปลาแซลมอน”สดๆที่เชฟได้ปรุงแต่งไว้ถึง 03 รสชาติให้ได้ลิ้มลองกันอย่างถูกปาก นอกจากนี้ยังมี “มุมพาสต้า” กับไฮไลท์ของเส้นพาสต้าที่ทำสดใหม่ทุกวัน พร้อมหลากหลายซอสให้ท่านได้เลือกสรร ในส่วนของ “มุมอาหารย่าง”นั้น พบกับหลากหลายวัตถุดิบ ปรุงสดๆหมุนเวียนมาให้ท่านได้ชิมกัน ไม่ว่าจะเป็น อาหารทะเล หรือเนื้อคุณภาพพรีเมียมนานาชนิด และ “มุมไลฟ์สไตชั่น” ที่ทีมเชฟมากความสามารถจะมาปรุงอาหารจานเด็ดให้ได้อิ่มอร่อยกันสดๆ ไม่ว่าจะเป็น รีซอตโต้สตรอว์เบอร์รี, ฟัวกรา,สแกลล็อปทาร์ทาร์, ไข่ลวกสไตล์อิตาเลียนปรุงที่อุณหภูมิ 63 องศา เป็นต้น

อีกทั้งพลาดไม่ได้กับ “พิซซ่า” หลากหลายหน้าที่อบสดๆจากเตาพร้อมเสิร์ฟที่โต๊ะ รวมถึง “มุมอาหารเส้น” จากเอเชีย ที่หมุนเวียนมาให้ได้ลิ้มลองกัน และ “มุมอาหารญี่ปุ่น” พร้อมเสิร์ฟกับซูชิ ซาชิมิคุณภาพเยี่ยม และปิดท้ายมื้ออาหารที่ “มุมขนมหวาน” ที่เชฟนำเสนอทั้งเอแคลร์ซิกเนเจอร์ของแบรนด์เลอ เมอริเดียน, เค้กนานาชนิด, ไอศกรีมผัดเทปันยากิ พร้อมกับไอศกรีมรสชาติพิเศษมากมาเรียงรายมาให้ทุกท่านได้ชิมกัน เป็นต้น

เพื่อเป็นการนำเสนอไลฟ์สไตล์ “La Dolce Vita” และยกระดับความเพลิดเพลินให้กับทุกๆมื้ออาหารของท่าน “มร. ชอน เหงียน” ผู้จัดการฝ่ายเครื่องดื่ม และมาสเตอร์บาริสต้ามากรางวัลของทางโรงแรมฯ นำเสนอหลากหลายเครื่องดื่ม อาทิเช่น ไวน์, สปาร์คกลิ้งไวน์, แชมเปญ และกาแฟเลิศรส พร้อมให้ทุกท่านได้มาลิ้มลองทางห้องอาหารฯ นำเสนอเเพ็คเกจเครื่องดื่มไวน์, สปาร์คกลิ้งไวน์ และเบียร์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินตลอดมื้ออาหารแบบไม่อั้น ในราคาพิเศษเพียงท่านละ 700 บาทสุทธิ ต่อท่าน ในมื้อค่ำ และมื้อบรันช์วันอาทิตย์

นอกจากนี้ห้องอาหารเลเทส เรซิพี ร่วมกับ IWS Thailand นำเสนอแชมเปญ Bollinger ในราคาเพียง 2,800++ บาท ต่อขวด หรือ 590++บาท ต่อแก้ว และพิเศษ เพลิดเพลินกับแชมเปญ Bollinger ตลอดมื้ออาหาร ในราคาเพียงท่านละ 2,355 บาทสุทธิ ต่อท่าน ในมื้อบรันช์วันอาทิตย์เท่านั้น

สำหรับมื้อบรันช์วันอาทิตย์ ทางห้องอาหารฯ ได้ขยายเวลาความอร่อยจนถึงเวลา 16:30 น. และเพื่อเอาใจทุกครอบครัว พบกับมุมสำหรับเด็ก ที่มีของเล่นเอาใจคุณหนูๆ พร้อมกับกิจกรรมมากมายระหว่างมื้ออาหาร อาทิเช่น คลาสสอนทำอาหาร + ขนม, ไลฟ์สเตชั่นของหวาน และขนม เป็นต้น

ท่านสามารถอิ่มอร่อยกับไลฟ์สไตล์บุฟเฟ่ต์คอนเซ็ปต์ “La Dolce Vita” ได้ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

มื้อกลางวัน (วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 12:00 น. – 14:30 น.) ราคา 900 บาท

มื้อค่ำ (วันพฤหัสบดี – วันเสาร์ เวลา 18:00 น. – 21.30 น.) ราคา 1,100 บาท

มื้อบรันช์วันอาทิตย์ (เวลา 12:30 น. – 16:30 น.) ราคา 1,700 บาท

*ราคาข้างต้นเป็นราคาสุทธิต่อท่าน และรวมเครื่องดื่มแบบไม่อั้น)

ห้องอาหารเลเทส เรซิพี บนชั้น 02 ของโรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ (ถนนสุรวงศ์)