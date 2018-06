ความไม่อยากอาหาร เกิดขึ้นได้ เมื่อคุณคลั่งความผอม เพราะโลกโซเชียล

ความไม่อยากอาหาร ความอยากผอม อาจเกิดขึ้นได้กับสาวๆ หลายคนที่เสพติดโลกโซเชียล ยิ่งในยุคที่เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมกลายเป็นเครื่องมือแสดงตัวตน ผู้คนหันมาอวดรูปร่างฟิตเฟิร์ม เพื่อแลกกับคําชื่นชมและการเป็นที่ยอมรับ สิ่งนี้กลายเป็นค่านิยมที่ทุกคนยอมทําทุกวิถีทางเพื่อให้มีหุ่นดี รูปร่างผอมเพรียว จนเกิดเป็นแฮชแท็ก#THINSPIRATION

ดร.แอชลีย์ โซโลมอน นักจิตวิทยาประจําศูนย์บําบัดการกินโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เตือนว่า อาการคลั่งผอมที่ว่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาการกินตามมาได้ ดังนี้

1. มองเรื่องการควบคุมอาหารเป็นเรื่องปกติ

ซึ่งความจริงแล้วการควบคุมอาหารไม่ใช่เรื่องปกติ เพราะการควบคุมอาหารเหมาะกับผู้ที่กําลังลดน้ําหนักต้องจํากัดอาหารบางประเภท หรือมีโรคประจําตัวที่ต้องเคร่งครัดกับการกินอาหาร ฉะนั้นคนทั่วไปควรกินอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

2. ควบคุมตัวเองมากเกินไป

เพราะโลกโซเชียลทําให้เข้าถึงวิถีชีวิตของผู้คนได้ตลอดเวลาและรับข้อมูลของผู้ที่มีรูปร่างดีวันละหลายๆ ครั้ง จึงทําให้เกิดความรู้สึกอยากผอมภายในเวลาอันรวดเร็ว บางคนพึ่งยา บางคนฝืนออกกําลังกายหนักๆ แต่กินอาหารเพียงหยิบมือ ส่งผลให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทํางานผิดปกติ

3. รู้สึกโดดเดี่ยวและมองวิธีกินของตัวเองเป็นปัญหา

เพราะสังคมออนไลน์มักให้ความสําคัญกับกลุ่มคนที่ดูดี มีวิถีชีวิตดี กินอาหารดีๆ ทําให้คนที่มีนิสัยการกินแตกต่างออกไปรู้สึกแปลกแยกและไร้คุณค่า ทั้งๆ ที่อาหารท้องถิ่นใกล้ตัวก็เต็มไปด้วยคุณประโยชน์เช่นกัน

4. เลือกที่จะซ่อนปัญหา

การเลือกนําเสนอข้อมูลด้านใดด้านเดียวบนโลกโซเชียลทําได้ง่าย คนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะแสดงแต่ด้านดี โดยปิดบังปัญหาเอาไว้ เช่น คนผอมหุ่นดีอาจเป็นโรคบูลิเมีย (Bulimia Nervosa) แต่เมื่อโพสต์รูปตนเองแล้วได้รับคําชมจึงละเลยที่จะแก้ไขปัญหา

ลองสํารวจตัวเองดูว่า กําลังปล่อยให้แรงบันดาลใจเข้ามามีอิทธิพล จนกลายเป็นปัญหาสุขภาพหรือไม่ ถ้าใช่ ลองทําตามวิธีต่อไปนี้ดูนะคะ เริ่มจากมองตัวเองในกระจก หาข้อดีของตัวเองให้ได้ 5 อย่าง และหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วันละข้อ จากนั้น วางสมาร์ทโฟนแล้วออกไปทํากิจกรรมที่ชอบร่วมกับเพื่อนๆ เมื่อเห็นคุณค่าของตัวเองและได้ทําในสิ่งที่มีความสุขแล้ว เราจะให้ความสําคัญกับเหล่าคนดังในโซเชียลลดลงเอง หากทําแล้วอาการต่างๆ ไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาจิตแพทย์เพื่อหาแนวทางการรักษาต่อไปค่ะ

DID YOU KNOW?