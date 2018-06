ฟิตเนส ที่คุณเข้าเป็นประจำ อาจทำชีวิตพัง ถ้าไม่หยุดพฤติกรรมเหล่านี้

เวลาเจอเพื่อนหรือคนรู้จักควรรอให้เขาแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเข้าไปทักทาย จากนั้นออกไปคุยกันข้างนอก เพราะในห้องล็อกเกอร์มีพื้นที่จํากัดและมีคนที่ไม่ได้อยากฟังบทสนทนาเรื่องส่วนตัวของคุณเท่าไรนัก

Did you know?