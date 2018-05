วิธีการคือ

1.ยืนตัวตรงกางขาเล็กน้อยพาดกระบองไว้บนบ่าทั้งสองข้างกางแขนให้เหยียดตรงแนบกับกระบอง

2.วาดปลายกระบองซายลงไปด้านข้างลําตัวด้านซ้าย พยายามให้ปลายกระบองซ้ายแตะข้างขาซ้ายโดยให้ลําตัวตรงที่สุดเท่าที่จะทําได้ ไม่งอเข่าและแขนเหยียดตรงตรึงแนบกับกระบองตลอดเวลา (ห้ามเลื่อนมือ) หันหน้าไปทางขวาตามองปลายกระบองขวาที่ชี้ขึ้นฟ้าจากนั้นวาดปลายกระบองขวาที่ชี้ขึ้นฟ้าลงมา

3.วาดปลายกระบองขวาลงไปด้านข้างลําตัวด้านขวาพยายามให้ปลายกระบองขวาแตะข้างขาขวา โดยให้ลําตัวตรงที่สุดเท่าที่จะทําได้ ไม่งอเข่าและแขนเหยียดตรงตรึงแนบกับกระบองตลอดเวลา(ห้ามเลื่อนมือ) หันหน้าไปทางซ้ายตามองปลายกระบองซ้ายที่ชี้ขึ้นฟ้าจากนั้นวาดปลายกระบองซ้ายที่ชี้ขึ้นฟ้าลงมา

4.วาดปลายกระบองซ้ายและขวาสลับขึ้น-ลง (ตามที่อธิบายในข้อ 2 และข้อ3)อย่างต่อเนื่องกันให้ครบ 30-50ครั้ง

5.กลับสู่ท่ายืนตัวตรง

Did you know?