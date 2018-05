กุยช่าย ป้องกันมะเร็งคุณผู้ชาย

เมื่อกล่าวถึง กุยช่าย ก็อดนึกถึงขนมกุยช่ายเจ้าประจำไม่ได้

เสน่ห์ของอาหารว่างชนิดนี้ อยู่ที่ไส้ซึ่งใช้กุยช่ายเป็นส่วนผสมหลักนอกจากทำให้กลายเป็นอาหารแสนอร่อยแล้ว ผักชนิดนี้ยังมีสรรพคุณช่วยป้องกันโรค

กุยช่ายลดเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก

การศึกษาทางระบาดวิทยาและห้องปฏิบัติการพบว่า กุยช่ายและพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกัน ได้แก่ กระเทียม ต้นหอม หอมเล็ก และหอมหัวใหญ่ อุดมด้วยสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) และสารในกลุ่มออร์แกโนซัลเฟอร์ (Organosulfur) เช่น สารอัลลิซิน (Allicin) ซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นสารแอนติออกซิแดนต์ช่วยต่อต้านฟรีแรดิคัล และยับยั้งการก่อตัวของเนื้องอกและเซลล์มะเร็ง

งานวิจัยหนึ่งที่ตีพิมพ์ใน Journal of the National Cancer Institute ซึ่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาหารประจำวันของชายชาวจีน ในเมืองเซี่ยงไฮ้ จำนวน 238 คน พบว่า ผู้ที่กินกุยช่ายและพืชในตระกูล

เดียวกันเป็นประจำมากกว่าวันละ 10 กรัม จะลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้

ทั้งนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งที่อวัยวะอื่นๆ ด้วย เช่น หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ดังปรากฏในวารสารวิชาการ The American Journal of Clinical Nutrition และ Journal of Nutrition

เกาหลีกินกุยช่ายล้างไขมันในเลือด

กุยช่ายเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ในอาหารประจำชาติเกาหลีหลายชนิด เช่น กิมจิ ซุปต่าง ๆ นักวิทยาศาสตร์เกาหลีจึงสนใจศึกษาประโยชน์ของกุยช่าย โดยหนึ่งในนั้นคือคุณสมบัติเกี่ยวกับการลดไขมันในเลือด

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Korean Nutrition Society ให้ข้อมูลการทดลองว่า หลังจากทีมนักวิจัยเลี้ยงอาหารหนูทดลองจนอ้วน จากนั้นจึงป้อนสารสกัดจากใบกุยช่ายต่อเนื่องนาน 4 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการทดลอง ผลปรากฏว่า หนูทดลองมีระดับไขมันในเลือดลดลงอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนี้ เภสัชกรหญิงจุไรรัตน์ เกิดดอนแฝกอธิบายสรรพคุณทางยาของกุยช่ายในหนังสือ สมุนไพรลดไขมันในเลือด 140 ชนิด ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

เหง้า มีสรรพคุณทำให้ร่างกายอบอุ่น ขับสิ่งคั่งค้าง ลดอาการท้องอืด ตกขาว แก้ฟกช้ำ ลดอาการบวม

ต้น มีสรรพคุณแก้โรคนิ่ว หนองในใบ ลดไขมันในเลือด ขับปัสสาวะ แก้ช้ำใน

ส่วนเมล็ด ขับพยาธิเส้นด้าย ขับโลหิตประจำเดือน